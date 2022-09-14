Tek tıkla, İngiltere’ye ihracat köprüsü

Buradaki yazılarımdan hatırlayacaksınız, Türkiye’nin mikro ihracata, kısaca yeni dijital ortam içinde e-ihracata yönelik kapsamlı bir seferberlik gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüzde 98’i KOBİ olan Türkiye’nin e-ihracat’tan başka şansı yok. İhracatın yeni kuralı e-ihracat… E-ticaretin bugün dünyada geldiği seviye, e-ihracatı önemli bir çıkış kapısı yaptı. Bugün dünyanın her yerine ürününüzü satabilirsiniz… Fakat, temeli e-ticaret’e dayanan e-ihracatın kuralları farklı, ihracat gibi fason üretim yaklaşımıyla ele almak mümkün değil. Pazara giriş, marka strateji isteyen orta ve uzun vadeli bir yatırım. Güzelliği, burada büyümenin, yayılmanın sınırı yok tüm dünya Pazar alanınız ve eğer başarılı olursanız devamlılığı var. Tüketiciye ulaşırsanız, ülke bariyerlerini aşmanın en kolay yolu. Tabii marka yatırımına alışmamış Türkiye ve üreticileri için biraz farklı bir yol izleme ihtiyacı var. Bu da bir fırsat, bugüne kadar çok marka çıkartamamış Türkiye için, e-ihracatta önemli markalar çıkarma potansiyeli de var.

36 ayrı alanda destek

Pek çok şirketle tanışıyorum e-ihracat faaliyeti yürüten ama marka ve ülke stratejileri açısından seçimde dikkatli olmak gerekiyor. Hem e-ticaret, hem e-ihracat ve süreç deneyimi önemli… Modellerle de değişiyor. E-ihracat üzerine özellikle İngiltere pazarı odaklı çalışan Envoyo CEO’su ve ortağı Borga Es ile geçtiğimiz günlerde sohbet ettim. Envoyo İngiltere’de kurulu bu ülkeden başlamak üzere global pazarda e-ihracat platformu olarak markalar, üreticilere, KOBİ’lere hizmet veriyor. Borga Es, Envoyo’yu şöyle anlatıyor: “Envoyo, elçi demek biz e-ihracat elçisi, e-ihracat köprüsü olmak için yola çıktık. Uzmanlığımız nedeniyle bu köprüyü ilk kurduğumuz ülkelerden biri İngiltere… Envoyo Türk ürünlerinin, global platformlarda doğru bir şekilde konumlanmasına destek olmak için doğmuş bir firma. E-ihracatın fabrikadan B2C dediğimiz müşteriye ulaşana kadar ki süreçte, dijital platformda bir tık mesafesinde, bu süreci yönetmeleri için servis ağını markalara ve KOBİ’lere sunuyoruz. Bunu yaparken de gerek İngiltere’deki uzman kadromuz ve gerekse servis sağlayıcılardan aldığımız destekle bu yolculukta hukuktan lojistiğe, marka tescilinden pazar stratejisine bugün için 36 ayrı alanda ihtiyaç duyulan servisi verebiliyoruz.”

20 senedir İngiltere’de

İngiltere pazarı Türkiye için önemli gerek özel ticari ilişkiler, gerekse dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından biri… “Ben de bir KOBİ’yim, ben de bir girişimciyim İngiltere uzmanlığımız neredeyse 20 seneye dayanıyor”. Diyor, Borga Es, buradan yola çıkarak tecrübelerden bahsediyor: “Benim ağırlıklı ihtisas alanım lojistik ve dağıtım, uluslararası nakliye… 2003 yılından beri benim kurucu ortak olduğum CBI firması İngiltere’de aktif olarak faaliyet gösteriyor. O günden bugüne bir KOBİ olarak pazar penetrasyonundaki heyecanı, zorluğu, yaşamış bir firmayız. Bunu yaşamış bir firma olarak pandemide bu süreci daha iyi tanımlayıp, İngiltere’deki e-ticaret ekosistemine paralel Envoyo’yu kurduk. Ortaklarımızdan biri telekomünikasyon sektöründe ve Tempo İletişim, yine bu grubun çatısı altındaki yazılım şirketi Onicorn, yine İngiltere’de faaliyet gösteren DX Great ajansı Envoyu’nun diğer servis sağlayıcılarla beraber gücünü oluşturuyor.”

Dijital platform hizmeti

Envoyo’nun bir dijital platform olduğuna dikkat çeken Borga Es, “İş modeli olarak da bir tek tıkla ihracat köprüsü olmayı seçtik. KOBİ’lerin en hızlı, en kolay şekilde yardımcı olmak için kurucularımızın dijital tecrübelerini de katarak bu konuda bir güç birlikteliği de yaparak Envoyo’yu bir dijital platform üzerine kurmak istedik. E-ihracat yapmayan KOBİ kalmasın istiyoruz. KOBİ’lerin e-ihracat açılımını olmazsa, olmaz olarak değerlendiriyoruz. KOBİ’leri e-ihracat yolculuğuna çıkarmak istiyoruz. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre birtakım hizmetlerin oluşturduğu paketleri satın alabilecekleri bir platform olarak servis veriyoruz.”

İngiltere büyük potansiyel

Envoyo CEO’su Borga Es İngiltere ve diğer pazar hedefleri ile ilgili şunları söylüyor: “Pek çok ülkede iş modelleri birbirine benziyor. Türkiye’nin ihracatında İngiltere’deki uzmanlığımızı kullanarak Avrupa ve Amerika’ya da yayılarak bu modeli global bir yapı halinde geliştirme hedefi ile yola çıktık. İngiltere ile başladık ancak bu sadece bizim İngiltere’de olmamızdan değil. Aynı zamanda İngiltere, Türk ürünleri için önemli potansiyelleri olan bir pazar. Dünyada e-ticaretin 3. büyük pazarı İngiltere. İnsanlar artık tüm ihtiyaçlarını e-ticaret’te karşılamayı hedefliyorlar. Türkiye’nin markaları bu pazara girdiğinde katma değerli büyümelerin yaşanabileceği bir pazar. Türkiye’nin ticari ilişkileri var, Türk ürünlerine bakış olumlu ve Türkiye-İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması var. Dolayısıyla bu potansiyeli Türk KOBİ’leri ile buluşturmamız önceliğimiz. Bunu da KOBİ’lere bir tıkla kazandırmak istiyoruz.”

500 markayı taşıyacağız

Borga Es, Envoyo’nun hedeflerini şöyle anlatıyor: “Geçen yıl Türkiye'de e-ihracatta hem ciro hem de adet bazında yüzde 50'lik büyüme gerçekleşti. E-ihracat hacmi 2 milyar 500 milyon doları aştı. 2022 yılının sonunda ise; 100 kat büyüme bekleniyor. Biz İngiltere’de çok önemli tecrübeler edindik. Ancak her ülke için de farklı stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Envoyo e-ihracat yolculuğunda 2 sene içerisinde 500 markayı bu yolculuğa çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa’nın en yüksek e-ticaret payına sahip İngiltere bölgesi sonrası öncelikli Almanya Avrupa Birliği için helen çalışıyoruz. Takip eden süreçte sırasıyla Amerika ve Ortadoğu’ya markalarımızı taşıyacağız.”

E-ihracat için markalara tavsiyeler

Envoyo CEO’su Borga Es, tavsiyelerini de şöyle sıralıyor: “Türkiye’de e-ihracat yapmak isteyenlere öncelikli önerim hiç vakit kaybetmeden bu yolculuğa çıkmaları. Bu yolculuk ürünlerinin gelişimine, değişimine, uluslararası alanlarda rekabet yolculuğunda kuvvetlenmemizi sağlayacaktır. Bunun için öncelikle, marka bakış açısı edinme, ürüne yatırım yapılması, lokal düşünebilmek, pazardaki tüketici davranışlarını ve tercihlerini analiz etmek ve müşteri memnuniyetine odaklanmak önemli… Bugün, bu yolculuğa çıkmaya istekli ve eş paralel iştahlı birçok ihracatçı firma yer alması bizi sevindiriyor. Devletimiz e-ihracata bakışı çok olumlu ve her geçen ihracatçıya direkt ve hibe destek ve teşvik şeklinde ulaşıyor. Özellikle yurtdışı satış anlamında hem KOSGEB’in hem de bakanlıklarımızın teşvikleri söz konusu. Firmaların bu konularda daha bilgili hale gelmesi için biz de destek sunuyoruz. Bugüne kadar e-ihracatın özellikle pazarlama ve lojistik odaklı harcamaları mevcut paketlerle tam örtüşmeyebiliyordu. Ancak e-ihtacatın ihtiyaçlarına yönelik bir teşvik paketi oluşturulması KOBİ’lerin bu konuda gelişimi açısından çok olumlu olacak”.