Tekfen, bitki şirketini İsrailli ortağına satıyor        

Hishtil, dünyanın en önemli fide, süs bitkileri ve sebze tohum üreticisi. İsrailli devin dünyanın hemen hemen her kıtasında üretim tesisi bulunuyor. Avrupa’da İtalya, Bosna-Hersek ve İspanya’da 4 tesisiyle faaliyet gösteren İsrailli dev, Afrika kıtasında da Güney Afrika’daki 2 tesisiyle hizmet veriyor. Amerika kıtasında ise faaliyet gösterdikleri ülkeler ABD ve Meksika. Burada da toplamda 8 üretim alanı bulunuyor. İsrail’deki 21 hektarlık alana kurulu 4, Türkiye’deki 1 tesisiyle birlikte toplamda bu rakam 20’ye ulaşıyor. Yaklaşık bin çalışanı bulunan İsrailli Hishtil, yılda 1 milyardan fazla süs ve sebze bitkisi üretiyor. Bunların yüzde 80’inin sebze olduğunu hatırlatalım. Toprakları az olsa da bitki üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan İsrail’in önemli tarım grubu Hishtil Holding, Türkiye’de bu alanda en eski yabancı şirketlerden biri.

YILDA 150 MİLYON FİDE ÜRETİYOR

1999’da Türkiye’ye gelen Hishtil, Tekfen Holding’e ait Toros firmasıyla Hishtil-Toros Fidecilik (HTF) şirketini kurdu. Antalya’da 50 dekar kapalı alanda yıllık 150 milyon adet fide üretim kapasitesine sahip şirket, sadece iç pazarda değil, Avrupa ülkelerine de sebze fidesi satışı gerçekleştiriyor. Şirket, son 4 yıl içerisinde aşılı fide üretim kapasitesini 2 milyon adetten 20 milyon adede ulaştırdı.

EŞİT ORTAKLIK VARDI

Karpuz, domates, patlıcan, salatalık, kavun biber gibi ürünleri aşılı olarak üreten Hishtil-Toros Fidecilik şirketi, faaliyetlerini yüzde 50-50 eşit hissedarlıkla yürütüyordu. Son olarak geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Suriye’de hayatın normalleştirilmesi ve ekonomik hayatın canlandırılması amacıyla gerçekleştirdiği yardım amaçlı sebze fidesi kampanyasına katılan ve 43 bin adet sebze fidesi bağışlayan şirkette şimdilerde bir satış süreci bulunuyor. Tekfen, sahibi olduğu yüzde 50’lik payını 23 yıldan fazla süredir birlikte çalıştığı ortağı İsrailli Hishtil Holding’e devredecek. Resmi kurumlara başvurularını tamamlayan ortaklar, anlaşma tamamlanınca yollarını ayıracak ve İsrailli Hishtil, firmanın tek patronu haline gelecek. İsrailli dev, satın almayı ise Hollanda’da kurulu iştiraki Hishtil Holdings BV adlı firma üzerinden gerçekleştirecek.