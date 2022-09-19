Tekfen, Libya’yı suya kavuşturacak

Libya’da 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş, sosyo-ekonomik anlamda ülkedeki sorunların devam etmesine neden oluyor. Türk müteahhitler için önemli bir pazar haline gelen Libya, siyasi sorunları çözemediği için yeni çalışmalara pek fazla adım atamıyor. Geçmişte Afrika’nın en lüks projelerinin yer aldığı, tasarım harikası havalimanlarına imza atan Türk müteahhitleri 10 yıldan fazla süredir alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Bu şirketlerden biri de Tekfen Holding’di. 2020 yılında çıkan haberlerde Sahra Çölü’nün bin metre altında bulunan buzul çağından kalma bir su rezervinin şehirlere taşınmasını hedefleyen, dünyanın en büyük sulama planı Büyük Nehir Projesi’nden Tekfen’in alacağı ile ilgili, projenin işvereni Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ile görüşmeler yapılmıştı. O dönemki haberlerde Tekfen İnşaat’ın yüzde 67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi’nin (TTJV) üstlendiği Libya’daki proje, ülkede çıkan olaylar nedeniyle 11 yıl önce belirsiz bir süre için durdurulmuştu. 2011 yılında bitirilmesi gereken “Al Khurfa - Tazerbo Su İletim Hattı” adıyla da bilinen proje hatırlayacağınız üzere 321 milyon dolara Tekfen-TML ortaklığı tarafından üstlenilmişti.

186 kuyu olacak, iletimi de yapılacak

Tekfen şimdilerde Libya’da yeni bir iş üstlenmiş durumda. Edindiğim bilgilere göre bu proje 200’e yakın su kuyusu ve iletimi üzerine yapılacak. MMRA Yöneticisi Salah Al-Saadi’nin duyurduğu proje ile Tekfen TML, Al Khurfa-Al Serir hattında yeni kuyular ve suyun tedariki konusunda boru döşenmesi işini üstenmiş durumda. Al-Saadi, Tekfen TML’nin proje kapsamında 186 yeni kuyu açacağını duyurdu. Al-Saadi, Al Khurfa-Al Serir su projesinin 2023 yılının başında başlayacağını dile getirdi.

Geçen yıl İstanbul’da alacaklar için görüşme yapıldı

Türkiye’nin yurt dışındaki ilk müteahhitlik pazarı olan Libya’da, 11 yıl önce başlayan iç karışıklık nedeniyle Türk firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucunda işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle Türkiye’ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Firmaların Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar iken; 1.5 milyar dolarlık tahsil edilmemiş hakediş alacakları, 1,7 milyar dolarlık devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı, ayrıca 1,4 milyar dolar tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlardan kaynaklı alacakları var. Bu alacakların tahsil edilmesi konusunda uzun süredir görüşmeler yürütülüyor. Geçen yıl Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İstanbul’da Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve bakanlarla bir araya gelerek görüşmeler yürütmüştü.