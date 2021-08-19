Teklas, Sırbistan’da ikinci fabrikayı kuracak

Son yıllarda Türk otomotiv sanayisinin yurtdışındaki üretim merkezlerinden biri haline gelen Doğu Avrupa’nın en önemli yatırımcılardan birisi Teklas. Bulgaristan’da yatırımı bulunan Teklas, Sırbistan pazarında da dikkat çeken bir büyümeye sahip. Sırbistan’ın güneyinde bulunan Vladicin Han’daki ilk tesisinde Volkswagen, Audi, PSA, Porsche olmak üzere birçok dünyaca ünlü otomotiv şirketi için parça üreten bu tesis, 2015 yılında kuruldu. 26 bin metrekarelik alana kurulu tesiste, bin 30 kişi istihdam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta bu tesisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile gezmişti. O gezide Vucic, Teklas Genel Müdürü Nebi Anıl’a bölgeye verdiği destekten ötürü Sırbistan Devlet Günü olarak kutlanan 15 Şubat'ta devlet nişanı takdim edileceğini duyurmuştu. Vucic’in bir diğer açıklaması da Teklas’ın bölgede başka bir şirkete ait kapanan bir tesisin tekrar açılmasına yönelik teklifi olmuştu. İşte o tesis önümüzdeki aylarda Teklas ile hayata geçecek.

İLK PLANDA 250 KİŞİYE İSTİHDAM

Teklas’ın Sırbistan’daki ikinci tesisi ise Vranje kentinde yer alacak. Daha önce bir İtalyan şirkete ait olan fabrika, kapanmış, bin 200’den fazla kişi işini kaybetmişti. İşte o tesisi Teklas devralacak ve işini kaybedenlerin bir kısmını istihdam kadrosuna katacak. Bu tesiste ise ilk adımda 250 kişi, ardından da yıl bitmeden 600 kişinin istihdam edileceği ifade ediliyor. Böylece Teklas’ın Sırbistan’da iki tesisiyle yaratacağı istihdam bin 600’ü aşacak.

ABD’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİK YATIRIM YAPTI

Yeni tesis, Vladicin Han’daki gibi soğutma ve ısıtma, elektrikli ve hibrit motor ve fren hortumu hatları üzerine olacak. Vranje'de kurulacak yeni fabrikada enerjinin bir kısmı güneşten sağlanacak. 6 ülkede 11 tesisi olan Teklas, yeni yatırımla bu rakamı 12 üretim merkezine çıkaracak. Bilindiği üzere ABD pazarına da giren Teklas, ABD'de de fabrika kurmuştu. ABD'nin Georgia eyaletinde yaptığı 6,5 milyon dolarlık yatırımla 18 bin 500 metrekarelik bir üretim tesisi satın alan Teklas, 120 kişilik bir istihdam yaratacak. 2021 yılının mayıs ayında faaliyete geçen tesis, otomobillerin sıvı sistemleri için kauçuk hortumlar ve plastik parçalar üretiyor. General Motors, Volkswagen ve Daimler Mercedes gibi şirketlere hizmet veren Teklas, yeni tesisinde elektrikli otomobiller için parça üretmeyi planladığını duyurmuştu.