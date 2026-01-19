Teknisyenlerin, “Kar yağacak” dediği gün güneşli; “yağış yok” dediği gün karlı geçiyorsa…
Önemsememiz, üstüne gitmemiz gereken olaylara karşı “normalmiş” gibi davranmamız, yeni normalimiz…
★ ★ ★
Örneğin…
Bilim adamı/teknisyen/tekniker/mühendis gibi unvan/meslek sahipleri:
Yaptıkları, hesaplamaları, öngörüleri, tahminleri (vb) ile ekonomilerin neredeyse temeli…
★ ★ ★
Ve çok iyi yetiştirmemiz gerekli…
Yetenek/beceri geliştiremeyenleri de elemeli…
★ ★ ★
Örneğin meteoroloji…
Ve…
Hava durumu verilerini toplama, analiz etme ve halka günlük hava durumu bilgilerini sunma konusunda meteoroloji istasyonlarında ve hava tahmin merkezlerinde çalışan Meteoroloji Mühendisleri…
★ ★ ★
Örneğin, “Don” tahmini…
Ve, bir bölge için yapılan, “Don yok…” tahminine güvenen çiftçi…
Önemsemediğimiz/ fazla dillendirmediğimiz ve üstüne gitmediğimiz bir tahmin hatasının, hazırlıksız çiftçiyi de, arzı da, dolayısıyla genel ekonomiyi de olumsuz etkilemesi…
★ ★ ★
Tutmayan tahminlerin sayısı o kadar arttı ki(!)… İş, yapılan “doğru tahminlerin dahi” dikkate alınmamasına kadar gitti…
Sonuç mu?
“500 küçükbaş şu dağda telef oldu”, “2 çobanı şu yaylada kaybettik…” gibi, üzücü/yıpratıcı onlarca üçüncü sayfa haberi(!)
VELHASIL
Teknisyenlerin, “Kar yağacak” dediği gün güneşli; “Yağış yok” dediği gün karlı geçiyorsa…
Bu, ekonomiler için ciddi bir sorundur…
Çünkü: Ekonomik aktiviteye beklentiler/tahminler şekil verir…
★ ★ ★
Mal ve hizmet üreticisi verimli/bilimsel çalışıyorsa (ki sayısı çok az), aktivitesi için “hava tahmini”, dikkate alması gereken parametrelerden biridir…
★ ★ ★
“Olumsuz hava koşulları gözlemlemiyoruz” bilgisiyle yola çıkıp, tersi durumla karşılaşan mal ve hizmet üreticisi de;
“Olumsuz hava koşulları gözlemliyoruz” bilgisi ile yola çıkıp, tersi durumla karşılaşan mal ve hizmet üreticisi de zarar eder ve bu ekonomiyi ciddi bir şekilde olumsuz etkiler…
★ ★ ★
Metooroloji bir örnekti…
İşin özü: Tüm işler için, işin ehli yetiştirilmeli; ve tabi ki tüm işler, işin ehline verilmeli…
