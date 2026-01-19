Teknisyenlerin, “Kar yağacak” dediği gün güneşli; “yağış yok” dediği gün karlı geçiyorsa…

Önemsememiz, üstü­ne gitmemiz gereken olaylara karşı “normal­miş” gibi davranmamız, yeni normalimiz…

Örneğin…

Bilim adamı/teknis­yen/tekniker/mühendis gibi unvan/meslek sahip­leri:

Yaptıkları, hesaplama­ları, öngörüleri, tahminleri (vb) ile ekonomilerin neredey­se temeli…

Ve çok iyi yetiştirmemiz ge­rekli…

Yetenek/beceri geliştireme­yenleri de elemeli…

Örneğin meteoroloji…

Ve…

Hava durumu verilerini top­lama, analiz etme ve halka günlük hava durumu bilgileri­ni sunma konusunda meteo­roloji istasyonlarında ve hava tahmin merkezlerinde çalışan Meteoroloji Mühendisleri…

Örneğin, “Don” tahmini…

Ve, bir bölge için yapılan, “Don yok…” tahminine güvenen çiftçi…

Önemsemediğimiz/ fazla dillendirmediği­miz ve üstüne gitme­diğimiz bir tahmin ha­tasının, hazırlıksız çiftçiyi de, arzı da, dola­yısıyla genel ekonomiyi de olumsuz etkilemesi…

Tutmayan tahmin­lerin sayısı o kadar arttı ki(!)… İş, yapılan “doğru tah­minlerin dahi” dikkate alın­mamasına kadar gitti…

Sonuç mu?

“500 küçükbaş şu dağda telef oldu”, “2 çobanı şu yay­lada kaybettik…” gibi, üzü­cü/yıpratıcı onlarca üçüncü sayfa haberi(!)

VELHASIL

Teknisyenlerin, “Kar ya­ğacak” dediği gün güneşli; “Yağış yok” dediği gün karlı geçiyorsa…

Bu, ekonomiler için ciddi bir sorundur…

Çünkü: Ekonomik aktivi­teye beklentiler/tahminler şekil verir…

Mal ve hizmet üreticisi verimli/bilimsel çalışıyor­sa (ki sayısı çok az), akti­vitesi için “hava tahmini”, dikkate alması gereken pa­rametrelerden biridir…

“Olumsuz hava koşulla­rı gözlemlemiyoruz” bil­gisiyle yola çıkıp, tersi durumla karşılaşan mal ve hizmet üreticisi de;

“Olumsuz hava koşul­ları gözlemliyoruz” bilgi­si ile yola çıkıp, tersi du­rumla karşılaşan mal ve hizmet üreticisi de zarar eder ve bu ekonomiyi cid­di bir şekilde olumsuz et­kiler…

Metooroloji bir örnekti…

İşin özü: Tüm işler için, işin ehli yetiştirilmeli; ve tabi ki tüm işler, işin ehli­ne verilmeli…