Tekno-oligarklarla toplumsal sözleşme mümkün mü?
Toplumsal sözleşme, yüzlerce yıldır birey ile otorite arasındaki ilişkiyi ve modern devlet olgusunun doğuşunu tanımlamaya çalışan en belirleyici kavramlardan birisi.
Toplumsal ve siyasal bir varlık olan insan “nasıl oluyor da bir üst otoriteye kendisini kontrol etme, gerekirse cezalandırabilme yetkisini gönüllü olarak devrediyor” diye sorduğumuzda Thomas Hobbes’tan, John Locke’a ve Jean-Jacques Rousseau’ya kadar uzanan bir ekolün “ortak rıza” üzerinde durduğunu görüyoruz. Hobbes açısından bu rızayı sağlayan motivasyon güvenlik ihtiyacıyken, Locke doğal hakların korunmasına, Rousseau ise özgürlük ve eşitlik misyonuna vurgu yapmakta.
Hepsinin sorusu aynı; “İnsanlar neden ve hangi koşullarda bir üst otoriteye yönetme kendilerini yönetme yetkisi verir?” Cevap da benzer nitelikte: Devlet dirlik, düzen ve güvenlik sağlayacak, bireyler de ortak rıza göstererek üst otoritenin koyduğu kurallara uymayı kabul edecek.
Kuşkusuz toplumsal sözleşme, milyonlarca insanın altına imza koyduğu somut, kağıttan bir belge değildi. Kavram, siyasi meşruiyetin temelini açıklamaya çalışan felsefi bir varsayım olmakla beraber modern devletin ve vatandaşlık haklarının gelişiminde önemli bir düşünsel zemin oluşturuyordu.
Sanayi toplumunun doğuşuna paralel olarak gelişen modern siyasi sistemde farklı rejimlerin ve siyasal sistemlerin meşruiyet kaynağı da farklılaşmaktaydı. Cumhuriyetler, teolojik otoriteler, meşruti monarşiler, demokrasiler, otokrasiler vs. hepsi bir ağızdan toplumsal sözleşmeye atıf yapsa da, yasallıklarını ve meşruiyetlerini başka kaynaklara dayandırıyorlardı.
Sanayi toplumu devleti, sanayi sonrası ise bireyi öncelese de, sözleşme ile ilgili bir sorun çıkartmadan gelişimine devam etti. Bugün ise şartlar farklılaşıyor ve hepimiz bu sözleşmenin niteliğini yeniden düşünmek durumundayız. Zira artık hayatımızı düzenleyen, tercihlerimizi etkileyen, davranışlarımızı yönlendiren güç sadece devlet dediğimiz yapıdan ibaret değil.
Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Anthropic gibi küresel teknolojik şirketler milyarlarca insanın psikolojisinden politik davranışlarına, bilgiye erişiminden ekonomik tercihlerine, toplumsal ilişkilerinden bireysel kanaatlerine kadar uzanan geniş bir alanda devletten daha etkili. Lakin bu şirketlerin sahipleri, yöneticileri seçimle işbaşına gelmiyorlar; onlara üzerimizde sahip oldukları yetki ve etkiyi devretme konusunda bir sözleşme de yapmadık. Ancak bizi bizden daha iyi tanıyan, izleyen, şekillendiren, yönlendiren muazzam bir kapasite ile hayatımıza müdahale etmelerini kanıksamak durumundayız.
Eğer aramızda bir sözleşme oluşacaksa bunun şartlarını kim belirleyecek? Eğer varsa haklarımızı, özgürlüklerimizi kim koruyacak? Eğer bir ortak rızamız olacaksa bunun ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Kapıdaki misafirin işgalcinin ta kendisi olduğundan haberdar mıyız?
Tekno-iktidarın 'Gizli El'i
Çağımızın en büyük felsefecilerinden Michel Foucault “iktidar” denilen şeyin, devletin elindeki emir veren, yasaklayan ve cezalandıran merkezi bir araç olmadığını, aksine toplumsal ilişkilerin bütününe yayılan bir sistem olduğunu söyler. Ona göre iktidar, okulda, hastanede, hapishanede, ailede, bilgi üretiminde ve gündelik hayatın sıradan uygulamalarında yeniden üretilen gizli bir eldir. Yalnızca insanları baskı altına almakla kalmaz aynı zamanda bilgi, norm, kimlik ve davranış biçimleri yaratarak toplumun en kılcal damarlarına kadar nüfuz eder.
Foucault’un 1975’te yayımladığı Hapishanenin Doğuşu adlı eseri Jeremy Bentham’ın tasarladığı Panoptikon hapishanesi örneği üzerinden disiplinin ve itaatin daimi bir gözlem altında olduğunu düşünen insanların içine nasıl yerleştiğini anlatır. Foucault satır aralarında bir yandan hapishanedeki mahkumun, mahkumun içindeki hapishaneden daha özgür olduğunu da anlatmaya çalışır. Söyledikleri esasen günümüzün tekno-hapishanesine dikkat çeker niteliktedir.
Bireyler şimdilerde gözetlenmekten korkmadıkları gibi, görünür olmayı, beğenilmeyi, takip edilmeyi ve onaylanmayı gönüllü olarak tercih eden bir yaklaşıma sahipler. Bir zamanlar tehdit olarak algıladıkları gözetim fikri, bugün rahatsızlık yaratmayan hatta görünürlüğü ödül olarak tanımlayan bir içerikte şekilleniyor. Görünmez olmak artık bir kaygı unsuru. Byung-Chul Han, Psikopolitika adlı eserinde yaşadığımız bu dönüşümü anlatırken dijital iktidarın insanları yalnızca dışarıdan disipline ederek yönetmediğini, onların özgürlük duygularını ve arzularını şekillendirerek otorite kurduğunu söylüyor.
Bu yapının içerisinde birey ne kadar kendisini özgür hissetse, seçimlerinde bağımsız bir özne olarak görse de, aslında onun tüm davranışlarını yönlendiren esaret altına alıcı bir sistemin gönüllü katılımcısı haline geliyor. Nitekim insanlar özgürlüklerinin ellerinden alınmasına gösterdikleri tepkiyi arzularının yönlendirilmesine göstermiyorlar. Zira arzularını kendilerine ait zannetme gafletine düşmüş durumdalar. Geçmişte onlara “ne yapamayacaklarını dikte eden” iktidar artık onlara “ne yapmak isteyeceklerini şekillendirerek” nüfuz ediyor.
Elbette bildiğimiz o geleneksel iktidarın da yalnızca yasaklardan ibaret olduğu söylenemez. Zaten Foucault’nun kendisi de iktidarın üretken niteliğinin altını çizmekten geri durmamıştır. Lakin 21. yüzyılda inanılmaz bir hızla gelişen dijital teknolojiler insan davranışlarını gözlemleme, tahmin etme ve yönlendirme kapasitesini bambaşka bir ölçeğe taşımış durumda. Algoritmalar hepimizi ciğerimize kadar biliyor, analiz ediyor ve yönetiyor. Konumuz özgür iradenin ortadan kalkması falan değil. Özgür iradenin şekillendiği ortamın giderek daha fazla doğallıktan uzaklaşıp yapay bir inşa sürecinin ürünü haline gelmesi.
Tekno-oligarklarla devlet anlaşırsa
ABD’de son günlerde yaşanan gelişmeler bu teorik tartışmayı somut bir düzleme taşıyor. Trump yönetimi 29 Eylül’de teknoloji devleriyle “Süper Zeka ile Beyaz Saray Sözleşmesi” başlıklı bir mutabakat imzaladı. Anlaşmanın özü yapay zekâ şirketlerinin kendi sistemlerini denetlemeleri, bağımsız değerlendirmelerden yararlanmaları ve kendi iç gözetim mekanizmalarını kurmaları üzerine. Hukuken bağlayıcı olmayan bu mutabakat ahlaken bağlayıcı bir anayasa olarak tanımlanıyor.
8 Ekim’de Washington’da düzenlenen “Amerikan Yenilikçiliğinin Altın Çağı” başlıklı toplantıda ise Elon Musk, Jensen Huang, Satya Nadella, Sergey Brin gibi teknoloji liderleri Trump tarafından onurlandırılarak Amerikan teknolojik üstünlüğünün simgeleri olarak sunuldu. Böylelikle bir yanda teknoloji şirketlerine kendi geliştirdikleri sistemlerin güvenliğini denetleme sorumluluğu verilirken diğer yandan da bu şirketlerin yöneticilerine Amerikan ulusal gücünün stratejik aktörleri sıfatıyla siyasi meşruiyet verilmiş oldu. Lakin bu yeni ilişkinin hiçbir yerinde birey ya da toplum bulunmuyor.
Eğer meşruiyetin kaynağı yönetilenlerin rızası değilse, ortada bir toplumsal sözleşme olduğundan nasıl bahsedeceğiz? Üstelik bahsettiğimiz şey salt ekonomik bir güç yoğunlaşmasından ibaret de değil. Toplumsal gerçekliğin oluşumuna müdahil olabilen bir iktidardan söz ediyoruz. Peki, yöneticilerimizi kim yönetecek?
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