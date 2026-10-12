Tekno-oligarklarla toplumsal sözleşme mümkün mü?

Toplumsal söz­leşme, yüzlerce yıldır birey ile otorite arasındaki iliş­kiyi ve modern devlet olgusunun doğuşunu tanımlamaya çalışan en belirleyici kavram­lardan birisi.

Toplum­sal ve siyasal bir varlık olan insan “nasıl olu­yor da bir üst otorite­ye kendisini kontrol etme, gerekirse cezalandırabilme yetkisini gönüllü olarak devredi­yor” diye sorduğumuzda Thomas Hobbes’tan, John Locke’a ve Je­an-Jacques Rousseau’ya kadar uzanan bir ekolün “ortak rıza” üzerinde durduğunu görüyoruz. Hobbes açısından bu rızayı sağla­yan motivasyon güvenlik ihtiya­cıyken, Locke doğal hakların ko­runmasına, Rousseau ise özgürlük ve eşitlik misyonuna vurgu yap­makta.

Hepsinin sorusu aynı; “İn­sanlar neden ve hangi koşullarda bir üst otoriteye yönetme kendile­rini yönetme yetkisi verir?” Cevap da benzer nitelikte: Devlet dirlik, düzen ve güvenlik sağlayacak, bi­reyler de ortak rıza göstererek üst otoritenin koyduğu kurallara uy­mayı kabul edecek.

Kuşkusuz toplumsal sözleşme, milyonlarca insanın altına imza koyduğu somut, kağıttan bir bel­ge değildi. Kavram, siyasi meşrui­yetin temelini açıklamaya çalışan felsefi bir varsayım olmakla bera­ber modern devletin ve vatandaş­lık haklarının gelişiminde önemli bir düşünsel zemin oluşturuyordu.

Sanayi toplumunun doğuşuna pa­ralel olarak gelişen modern siyasi sistemde farklı rejimlerin ve siya­sal sistemlerin meşruiyet kayna­ğı da farklılaşmaktaydı. Cumhuri­yetler, teolojik otoriteler, meşruti monarşiler, demokrasiler, otokra­siler vs. hepsi bir ağızdan toplum­sal sözleşmeye atıf yapsa da, yasal­lıklarını ve meşruiyetlerini başka kaynaklara dayandırıyorlardı.

Sanayi toplumu devleti, sanayi sonrası ise bireyi öncelese de, söz­leşme ile ilgili bir sorun çıkartma­dan gelişimine devam etti. Bugün ise şartlar farklılaşıyor ve hepimiz bu sözleşmenin niteliğini yeniden düşünmek durumundayız. Zira ar­tık hayatımızı düzenleyen, tercih­lerimizi etkileyen, davranışları­mızı yönlendiren güç sadece dev­let dediğimiz yapıdan ibaret değil.

Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Anthropic gibi küresel teknolojik şirketler milyarlarca insanın psi­kolojisinden politik davranışları­na, bilgiye erişiminden ekonomik tercihlerine, toplumsal ilişkilerin­den bireysel kanaatlerine kadar uzanan geniş bir alanda devletten daha etkili. Lakin bu şirketlerin sa­hipleri, yöneticileri seçimle işbaşı­na gelmiyorlar; onlara üzerimizde sahip oldukları yetki ve etkiyi dev­retme konusunda bir sözleşme de yapmadık. Ancak bizi bizden daha iyi tanıyan, izleyen, şekillendiren, yönlendiren muazzam bir kapasite ile hayatımıza müdahale etmeleri­ni kanıksamak durumundayız.

Eğer aramızda bir sözleşme olu­şacaksa bunun şartlarını kim be­lirleyecek? Eğer varsa haklarımızı, özgürlüklerimizi kim koruyacak? Eğer bir ortak rızamız olacaksa bu­nun ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Kapıdaki misafirin işgalcinin ta kendisi olduğundan haberdar mıyız?

Tekno-iktidarın 'Gizli El'i

Çağımızın en büyük felsefecile­rinden Michel Foucault “iktidar” denilen şeyin, devletin elindeki emir veren, yasaklayan ve ceza­landıran merkezi bir araç olmadı­ğını, aksine toplumsal ilişkilerin bütününe yayılan bir sistem oldu­ğunu söyler. Ona göre iktidar, okul­da, hastanede, hapishanede, ailede, bilgi üretiminde ve gündelik haya­tın sıradan uygulamalarında yeni­den üretilen gizli bir eldir. Yalnız­ca insanları baskı altına almakla kalmaz aynı zamanda bilgi, norm, kimlik ve davranış biçimleri yara­tarak toplumun en kılcal damarla­rına kadar nüfuz eder.

Foucault’un 1975’te yayımladığı Hapishanenin Doğuşu adlı eseri Jeremy Bent­ham’ın tasarladığı Panoptikon ha­pishanesi örneği üzerinden disip­linin ve itaatin daimi bir gözlem altında olduğunu düşünen insanla­rın içine nasıl yerleştiğini anlatır. Foucault satır aralarında bir yan­dan hapishanedeki mahkumun, mahkumun içindeki hapishaneden daha özgür olduğunu da anlatmaya çalışır. Söyledikleri esasen günü­müzün tekno-hapishanesine dik­kat çeker niteliktedir.

Bireyler şimdilerde gözetlen­mekten korkmadıkları gibi, gö­rünür olmayı, beğenilmeyi, takip edilmeyi ve onaylanmayı gönüllü olarak tercih eden bir yaklaşıma sahipler. Bir zamanlar tehdit ola­rak algıladıkları gözetim fikri, bu­gün rahatsızlık yaratmayan hatta görünürlüğü ödül olarak tanımla­yan bir içerikte şekilleniyor. Gö­rünmez olmak artık bir kaygı un­suru. Byung-Chul Han, Psikopo­litika adlı eserinde yaşadığımız bu dönüşümü anlatırken dijital iktidarın insanları yalnızca dışa­rıdan disipline ederek yönetme­diğini, onların özgürlük duygula­rını ve arzularını şekillendirerek otorite kurduğunu söylüyor.

Bu yapının içerisinde birey ne kadar kendisini özgür hissetse, seçim­lerinde bağımsız bir özne olarak görse de, aslında onun tüm dav­ranışlarını yönlendiren esaret al­tına alıcı bir sistemin gönüllü ka­tılımcısı haline geliyor. Nitekim insanlar özgürlüklerinin ellerin­den alınmasına gösterdikleri tep­kiyi arzularının yönlendirilmesi­ne göstermiyorlar. Zira arzularını kendilerine ait zannetme gafleti­ne düşmüş durumdalar. Geçmiş­te onlara “ne yapamayacaklarını dikte eden” iktidar artık onlara “ne yapmak isteyeceklerini şekil­lendirerek” nüfuz ediyor.

Elbette bildiğimiz o geleneksel iktidarın da yalnızca yasaklardan ibaret olduğu söylenemez. Zaten Foucault’nun kendisi de iktidarın üretken niteliğinin altını çizmek­ten geri durmamıştır. Lakin 21. yüzyılda inanılmaz bir hızla geli­şen dijital teknolojiler insan dav­ranışlarını gözlemleme, tahmin etme ve yönlendirme kapasitesini bambaşka bir ölçeğe taşımış du­rumda. Algoritmalar hepimizi ci­ğerimize kadar biliyor, analiz edi­yor ve yönetiyor. Konumuz özgür iradenin ortadan kalkması falan değil. Özgür iradenin şekillendiği ortamın giderek daha fazla doğal­lıktan uzaklaşıp yapay bir inşa sü­recinin ürünü haline gelmesi.

Tekno-oligarklarla devlet anlaşırsa

ABD’de son günlerde yaşanan gelişmeler bu teorik tartışmayı so­mut bir düzleme taşıyor. Trump yönetimi 29 Eylül’de teknoloji devleriyle “Süper Zeka ile Beyaz Saray Sözleşmesi” başlıklı bir mu­tabakat imzaladı. Anlaşmanın özü yapay zekâ şirketlerinin kendi sis­temlerini denetlemeleri, bağımsız değerlendirmelerden yararlanma­ları ve kendi iç gözetim mekaniz­malarını kurmaları üzerine. Huku­ken bağlayıcı olmayan bu mutaba­kat ahlaken bağlayıcı bir anayasa olarak tanımlanıyor.

8 Ekim’de Washington’da dü­zenlenen “Amerikan Yenilikçiliği­nin Altın Çağı” başlıklı toplantıda ise Elon Musk, Jensen Huang, Sat­ya Nadella, Sergey Brin gibi tek­noloji liderleri Trump tarafından onurlandırılarak Amerikan tekno­lojik üstünlüğünün simgeleri ola­rak sunuldu. Böylelikle bir yanda teknoloji şirketlerine kendi geliş­tirdikleri sistemlerin güvenliğini denetleme sorumluluğu verilirken diğer yandan da bu şirketlerin yö­neticilerine Amerikan ulusal gü­cünün stratejik aktörleri sıfatıyla siyasi meşruiyet verilmiş oldu. La­kin bu yeni ilişkinin hiçbir yerinde birey ya da toplum bulunmuyor.

Eğer meşruiyetin kaynağı yöne­tilenlerin rızası değilse, ortada bir toplumsal sözleşme olduğundan nasıl bahsedeceğiz? Üstelik bah­settiğimiz şey salt ekonomik bir güç yoğunlaşmasından ibaret de değil. Toplumsal gerçekliğin olu­şumuna müdahil olabilen bir ikti­dardan söz ediyoruz. Peki, yöneti­cilerimizi kim yönetecek?