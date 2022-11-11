Tekno-yaşlılar, geriatri projelerini artırdı

Dünya nüfus istatistiklerinde, 2018 yılında şu bilginin altı çizildi: Dünyada ilk kez yaşlı nüfus, 5 yaşın altındaki çocuk nüfusunu aştı. Bu yüzyılda 5 yaş altındaki çocuk sayısının zirveye çıkıp, ardından platoya ulaşması ve yaşlı bir dünya tahmini yapıldı. Global nüfus verileri son 50 yılda yaşlı nüfusun yüzde 50’nin üzerinde arttığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul ediliyor. Türkiye’de bu orana bakıldığında 2021 itibarıyla nüfusun yüzde 9,5’ini yaşlılar oluşturuyor. Yaşlı nüfus 2017-2021 arasında yüzde 19,57 artarak 8 milyonu aştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeksiyonunda yaşlı nüfus oranımız 2025’te yüzde 11, 2030’da yüzde 12,9, 20240’ta yüzde 16,3, 2060’ta yüzde 22,6 ve 2080 yılında ise yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor.

2006 yılında Almanya’dan Türkiye’ye dönerek ülkenin ilk gerontoloji bölümünü Akdeniz Üniversitesi’nde kuran Prof. Dr. İsmail Tufan’a göre bu tabloya önemli bir sosyal boyut da eklemek gerekiyor: “2030 yılının 65 yaş üstü nüfusu bildiğimiz yaşlılar gibi yaşamıyor. Teknolojiyle iç içe, iyi yaşam talepleri var. Buna uygun bir yaşlı bakım pazarı oluşuyor. Yeni kuşak yaşlılar için üniversiteler, şirketler ve kurumların bir arada projeler üretmeleri gerek. Türkiye’de 2006’dan bu yana 36 gerontoloji bölümü kurulması da bu hazırlığın göstergesi. Gerontolog istihdamının artırılması gerekiyor.”

Ocak 2023’te YAÇUMER hizmete giriyor

Prof. Dr. İsmail Tufan’ın sözünü ettiği gerontoloji pazarına yönelik projeler için Akdeniz Üniversitesi’nde uzun süredir çalışmalar var. Bunlar arasında yer alan Tazelenme Üniversitesi, 65 yaş üstü bireylerin akademik eğitim, hobi, sosyal ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanması gibi farklı bir müfredatla dikkat çekiyor. Prof. Dr. Tufan’ı heyecanlandıran bir başka proje ise YAÇUMER (Yaşlılık Araştırmaları Çalışma ve Uygulama Merkezi). Prof. Tufan, YAÇUMER kapsamında 2023'te start alacak çalışmalara dikkat çekiyor.

DÜNYA’ya konuşan Tufan, “1 Ocak 2023’te İGP (İnovatif Gerontolojik Projeler) çalışmalarımız devreye girecek. Bu projeler yaşlanan toplumumuzu odak noktaya koyarak, inovatif gerontolojik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedefliyor. Hayalim sadece gerontologlara değil, pek çok disipinden kişilere de istihdam olanakları yaratılması. Yaşlılık sadece sağlık ve hastalık kavramları üzerinden değerlendirilmemeli. Yaşam biçiminden tutun eğitim düzeyine kadar tamamen farklı bir yeni kuşak yaşlı nüfus geliyor. Hayattan beklentileri, kısa ve uzun vadeli yaşam planları, sosyal ilişkileri, teknolojiye olan alışkanlık ve aşinalığı gerontolojide göz önüne alınmalıdır. Bu noktadan hareket ederek YAÇUMER bünyesinde hem yaşlanan birey hem de yaşlanan toplum için anlamlı projeler hayata geçirilecek.”

Teknoloji ve akıllı konut projesi YATAK

YAÇUMER kapsamında yürütülen projelerden YATAK, tam da tekno-yaşlıların taleplerini karşılayacak yaşamı inşa etmeye odaklanmış. Ocak 2023’te başlaması planlanan projede hem yaşlılara hem de gençlere iş fırsatları olduğunu anlatıyor Prof. Dr. İsmail Tufan. Planı şöyle anlatıyor: “Gerontolojide büyük fırsatlar var. Buradan teknoloji ve inşaat şirketlerine de bir çağrı yapmak istiyorum. Gelsinler birlikte yaşlılara uygun teknolojik ürünlerin ve konutların tasarımlarını birlikte hazırlayalım. Gerontolojik bilgilerimizi mühendislik bilgileriyle birleştirip yaşlıların yaşam kalitesini artıralım ve gençlerimize yeni istihdam olanakları yaratalım. Henüz algılanmayan bu büyük pazarı birlikte fethedelim. Gerontoteknoloji, akıllı konut, yaşlıya ve engelliye uyarlı konutlar, medikal teknoloji ve yazılımlar şu anda aklıma gelen yatırım alanlarından birkaçı. İHA ve SİHA’larda gerçekleştirdiğimiz teknolojik devrimi gerontoteknolojide, inşaat sektöründe de niçin gerçekleştirmeyelim?”