TEKNOEST havacılık şehri Kayseri’de ne zaman düzenlenecek?

Teyyare ve Motor Türk Anonim Şirketinden (Tomtaş) 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne uzanan yolda Kayseri Uçak Fabrikası kitabı kronolojik sıralamayla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları Tarih dizisi adı altında bir süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ında katıldığı toplantıda kamuoyuna tanıtılmıştı. Erciyes Üniversitesi’nden bir grup akademisyen tarafından yazılan 380 sayfalık kitapta, Atatürk’ün emriyle 1926 yılında Kayseri’de kurulan Tomtaş’ın Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak Türk havacılık tarihine en önemli kilometre taşı olarak damga vurduğu belgelerle ortaya konularak, Kayseri’nin havacılık tarihindeki önemine bir kez daha dikkat çekildi.

1928’den 1941’e kadar aralarında Alman Junkers A-20, Alman Gotha 145, Alman Junkers F-13, ABDCurtiss Hawk muhabere uçağı, ABD Fledgling eğitim, Polonya P-24 uçağı ve planör olmak üzere çeşitli tip ve farklı özellikte yaklaşık 200 adet uçak üretilen Kayseri uçak fabrikası, daha sonra 2. Hava İkmal bakım merkezi adıyla günümüzde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki her türden pervaneli uçağın fabrika seviyesi bakımı, onarımı, revizyonu gibi modernizasyonları gerçekleştiriyor. Geçmişten Tomtaş’dan gelen tecrübe ve birikimle Kayseri’de varlığını sürdüren bu yapı; uluslararası askeri havacılık standardı olan Emar-145 seviyesine ulaşıp, TSK’nın yanı sıra uluslararası etkinliğe sahip bir uçak bakım merkezi özelliği taşıyor.

Kayseri’de halen 2. Hava Bakım Merkezi’nin yanı sıra, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tüm nakliye ve tanker uçaklarını barından, stratejik Erkilet askeri havaalanına sahip 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı da bulunuyor. Erciyes Üniversitesi bünyesinde ise Sivil Havacılık yönetimi (fakültesi) yer alıyor, havacılıkta ilgili gençleri hayata kazandırıyor. Talas caddesinde halk arasında Kartal şehitliği olarak bilinen Garnizon şehitliği de orada yatan hava şehitlerimiz de Kayseri’nin havacılık aşkının en önemli kanıtı…

Bunca yazıyı kaleme alıp, tarihsel akış içinde Kayseri’nin havacılık sevgisini, önemini neden yazma gereği duydum biliyor musunuz? Sizleri fazla merakta bırakmayayım. Bu yazım; dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknololoji festivali TEKNOFEST’in, havacılık tarihine damga vurmuş, Türkiye’de ilk uçağı üretmiş Kayserimizde neden yapılmadığı, Teknofest konusunun bu güne kadar neden ıskalandığıyla ilgili sitem yazısıdır. Büyükşehir Belediyesi’nin TEKNOFEST’in Kayseri’de düzenlenmesiyle ilgili başvurusunun bu güne dek gerçekleşmemiş olmasıyla ilgilidir.

Buradan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOFEST’i düzenleyen yetkililerine, Kayseri’yi yönetenlere, Valimize, Belediye Başkanlarımıza STK yöneticilerine, havacılığa gönül verenlere sesleniyorum. Türk havacılık tarihinin önemli kilometre taşı kabul edilen Kayseri Uçak Fabrikası, Hava Kuvvetleri’nin gözbebeği 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın ve üniversite seviyesinde havacılık eğitimi veren ERÜ Sivil Havacılık Fakültesi’nin yer aldığı Kayseri’de Erkilet Havaalanı’nda neden hala TEKNOFEST düzenlenmiyor? Kayserililer sayın bakan Mustafa Varank’tan TEKNOFEST müjdesi bekliyor…