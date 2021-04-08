“TEKNOFEST 2022 Afyonkarahisar’a yakışır”

Anadolu’nun kadim şehirleri değişiyor, gelişiyor. Özgüven konusunu çoktan aştılar bile. Sahip oldukları her türlü zenginliğin sunacağı fırsatlar ile yaratacağı katma değerin farkındalar. Şimdi sıra tüm bu zenginlikleri ortaya çıkararak, kamuoyuna ve dünyaya tanıtmaya geldi. Beklenen sonuç ise, Anadolu’nun gücünden, potansiyelinden toplumun tüm kesimlerine ortak fayda ve refah yaratmak…

Afyonkarahisar da, son yıllarda şehre yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla, potansiyelini bir üst seviyeye çıkaracak, lokomotif sektörleriyle ihracatçı pazarlardan daha fazla pay alacak, düzenlediği ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlarla bilinirliğini yurtiçi ve yurtdışında artıracak çalışmalara imza atıyor. 2021 yılında GastroAfyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali ve Dünya Motokros Şampiyonası için start veren Afyonkarahisar, şimdi de Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivaline talip oldu.

Bilindiği gibi 2022 yılında Büyük Taarruz’un 100. Yılı’nı kutlayacağız. 100. Yıl Afyonkarahisar ve Kütahya için ayrı bir önem taşıyor. Afyonkarahisar’a girerken sizi “Cumhuriyetin Kazanıldığı Topraklara Hoşgeldiniz” tabelası karşılar. Şehrin pek çok yerinde anıtlar, şehitlikler ve müzeler de tarihe tanıklık eder.

Her yıl 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar halkı misafirleri ile birlikte, Büyük Taarruz’un yıldönümünü görkemli törenlerle kutlar. Gençler meşaleler ve marşlarla, Şuhut’tan başlayarak Kocatepe’ye yürüyerek çıkarak, zamanın ruhunu yeniden yaşar ve yaşatır. Afyon, tam 100 yıldır tarihini, değerlerini, kültürünü ve geleneklerini unutmadan, yeni yüzyılın bilim ve teknolojisini de yakından takip ederek büyümesini sürdüren bir şehir. Afyon, 100. Yıl’da, TEKNOFEST’le anlamlı ve unutulmaz bir işe daha imza atmak istiyor.

Afyonkarahisar’ın çalışmalarıyla takdir toplayan Valisi Gökmen Çiçek’in ilk kez gündeme getirdiği ve tüm Afyonluların sahiplendiği bu düşünce, geçtiğimiz günlerde ildeki dört partinin il başkanları tarafından resmen dile getirildi ve TEKNOFEST’in gelecek yıl Afyon’da yapılması için açık çağrıda bulunuldu.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanlarının bir araya gelerek yaptıkları açıklamada, “Birçok medeniyetin bereketli topraklarında hayat bulduğu, tarihsel süreç içerisinde farklı milletlerin barış ve huzur içinde yaşadığı, istiklal mücadelemizin simge şehri, zafer şehri Afyonkarahisar’ımızın TEKNOFEST 2022’ye ev sahipliği yapması adına talebimizi tek bir ses olarak iletmek için bir aradayız. 1922’de sona eren ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı olan 2022’de TEKNOFEST’in gerçekleşmesi, ilimiz için ayrı bir önem ve anlam ifade edeceği gibi dünyaya da net bir mesaj verecektir” denildi.

Farklı düşünce ve bakış açılarına sahip siyasilerin şehrin geleceğiyle ilgili bir konuda, “Önce Afyonkarahisar” diyerek kamuoyunun karşısına çıkıp açıklama yapmasını, Afyon’un birlik ve beraberlik duygusuyla gösterdiği iradeyi ortaya koyması açısından önemli buluyorum.

Bu irade gelecekle ilgili hepimizi umutlandırıyor. TEKNOFEST için tek ses, tek yürek olan Afyonkarahisar’daki bu birlik ve beraberlik duygusunun örnek olmasını diliyor, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser’in her konuşmasında dile getirdiği bir sözle bitiriyorum. “Her şey birlikte güzel.”