Teknoloji şirketlerinde yatırım fonu zorunluluğu

Değerli okurlar, son yıllarda teknolo­ji alanında faaliyet gösteren şirket sayılarında artışlar olduğu gözlenmek­tedir. Bu alanda yatırım yapan şirketlere bu faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlara yönelik olarak, vergisel teş­vikler uygulanmakla birlikte bir takım zorunluluklar da getirilmiş bulunmak­tadır.

03.02.2021 tarihli Resmi Gaze­te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7263 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde belli bir tutarı aşan Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisnasından yararlanan mükelleflere belli oranda fon ayırma ve girişim sermayesine yatırım yapma zo­runluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme uyarınca, Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknopark istisna­sından yararlanan kurumlar vergisi mü­kelleflerinin, yararlandıkları indirim ve istisna tutarının %3’ü oranında bir fon ayırma ve bu fon ile girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya sermaye olarak konulması zorun­luluğu bulunmaktadır. Yararlanılan in­dirim ve istisna tutarları açısından fon ayırmada esas alınan alt sınır 5 Milyon lira, yıllık bazda aktarılması gereken tu­tarın üst sınırı ise 100 Milyon liradır.

İndirim ve istisna tutarı 5 milyon lirayı geçerse fon zorunlu

Yıllık beyanname üzerinden yararla­nılan Ar-Ge İndirimi ile Teknoloji Ge­liştirme Bölgelerinden elde edilen ka­zanç istisnasının 5 Milyon lirayı aşması halinde fon zorunluluğu doğuyor. Dola­yısıyla, kapsama dahil olan mükellefle­rin kurumlar vergisi beyannamesi üze­rinde yararlandıkları teknoloji geliştir­me bölgeleri kazanç istisnası tutarları ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefle­rinin aynı döneme ilişkin beyanname­de yararlandıkları Ar-Ge ve tasarım in­dirimi tutarları dikkate alınarak girişim sermayesi yatırımları için fon ayırmala­rı gerekmektedir. Fon ayırma işleminin beyannamenin verileceği tarihe kadar yapılması zorunluluğu yoktur.

Aktarıl­ması gereken tutar indirim ve istisna­dan yararlanılan tutarın %3 ü olup, yıl­lık bazda 100 Milyon lira ile sınırlıdır. Bu tutarın, beyannamenin verildiği yılın sonuna kadar Türkiye’de kurulmuş giri­şim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da Teknoloji Ge­liştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kuluçka merkezlerinde faaliyette bulu­nan girişimcilere sermaye olarak konul­ması şarttır.

Süresinde yatırım yapılmaz ise yaptırım var

Belirtilen süre içinde fon yatırımları şartının sağlanmaması halinde, yararla­nılan indirim veya istisna tutarının %20 ’si ilgili yılda gelir veya kurumlar vergi­si istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergi­ler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Ayrıca zamanında alınama­yan vergiler için gecikme faizi uygulanır. % 3 lük tutarın ayrılmaması indirim ve istisna uygulanmasını etkilemez.

Hangi kazançlar fon alma kapsamında

Söz konusu uygulama; Yıllık Beyan­namede “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bö­lümünde yer alan 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında yararlanı­lan Ar-Ge İndirimi ile “Zarar Olsa Da­hi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bö­lümünde yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançları kapsamaktadır.

Yapay zekâ indirim ve istisnaları denetliyor

Uygulama kapsamında İndirim ve İs­tisnadan faydalanan mükelleflerin indi­rim ve istisna tutarının % 3 ü oranında fon ayrılıp ayrılmadığı, belirtilen sü­relerde yatırım yapılıp yapılmadığı Ya­pay Zekâ tarafından denetlenmektedir.