Teknoloji teşebbüsleri için ciro eşiği tamamen kalktı mı?

Av. Dr. Faik Metin Tiryaki

Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı

Sorumuzun cevabını en başta verelim “Hayır kalkmadı”. Teknoloji teşebbüslerinin devralınmasında hala ciro eşikleri ve kontrol değişikliği gibi şartlar aranmaktadır.

Bilindiği üzere, dijital pazarların pazara ilk giren avantajı, yüksek giriş/yatırım maliyetleri, ölçek ve kapsam ekonomileri, ağ etkileri, veri gücü ve tekele dönüşme gibi özellikleri rekabet hukuku uygulamasında teşebbüslerin pazar gücünün doğru şekilde tespit edilmesini ve ihlal konusu olabilecek davranış ve eylemlerin tespit edilebilmesini zorlaştırmaktadır.

Bu zorlukların en başında ise, dijital platformlar tarafından yeni kurulan girişimlerin (start-up) devralınmasında rekabet otoriteleri tarafından incelenememesi tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. Yaşamlarının çok erken bir aşamasında olan bu teşebbüslerin ciroları düşük olmasına rağmen, sahip oldukları inovasyon ve teknik bilgi bakımından gelecekte pazarda önemli bir oyuncu olma ihtimalleri bulunmaktadır.

Nitekim dijital platformların son yıllarda gerçekleştirdiği yüzlerce işlemden çoğunun bildirim eşiklerinin altında kaldığı bilinmektedir. Bildirime tabi olmayan işlemlerin en bilineni Facebook/WhatsApp devralmasıdır. WhatsApp’ın düşük cirosu nedeniyle ülkemizde de bildirime tabi olmayan işlem, AB Komisyonu’nda da ciro eşiklerini aşmamıştır. Ülkemizde de işlem değeri 1.8 milyar Amerikan Doları olan Zynga’nın aynı pazardaki Peak Games’i devralmasında da ciro eşiklerini aşmaması nedeniyle bildirime tabi olmamıştır.

Yukarıda ifade ettiğimiz sakıncalarının giderilmesi amacıyla (tabiri caizse atı alan Üsküdar’ı geçmesin diye) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Rekabet Kurumu tarafından çalışmalara başlanmıştır.

Rekabet Kurumu tarafından 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) yapılan ve 4 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe giren mevzuat değişikliği de bu kaygıların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Yapılan değişiklikle, dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları ifade eden teknoloji teşebbüslerinin devralınmasında Tebliğde belirtilen 250 milyon liralık ciro sınırının aranmayacağı ifade edilmiştir.

Ancak görebildiğim kadarıyla, teknoloji teşebbüsü tanımına giren tüm devralmalarda Rekabet Kurulu izni alınması gerektiği şeklinde bir kanı ortaya çıkmış.

Yukarıda cevabını verdiğim üzere, ciro eşiği tamamen kalkmadı. Ciro eşiği aranmayan sadece devralınan teknoloji teşebbüsü için. Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi aşması izin için şart koşulmuştur. Devralınan teknoloji teşebbüsü olması halinde; toplam cironun 750 milyon TL’yi geçmesi ve devir alanın cirosunun da 250 milyon TL’yi geçmesi gerekecektir.

Benzer şekilde, bir devralma işleminde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi geçmesi kuralı uyarınca; cirosu 250 milyon TL’yi aşmayan bir teknoloji teşebbüsünün dünya cirosu 3 milyar TL’yi aşmayan bir teşebbüs tarafından devralınmasında yine Rekabet Kurulu izni gerekmeyecektir.

Öte yandan, ciro eşiği şartı kontrol değişikliği gerektiren birleşme ve devralmalarda uygulanmaktadır. Rekabet Kurulu izni teşebbüsün kontrolünde kalıcı değişiklik olması halinde gerekmektedir. Dolayısıyla kontrol değişikliği yaratmayan devralmalar; olağan faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında aracılık ve portföy yöneticiliği olan kurumların geçici (finansal yatırım amaçlı) devralmaları zaten ciro eşiğine bakılmaksızın Kanunun kapsamı dışında kalmaktadır.