Teknoloji var ilerleme yok

Sanayi devrimi boyunca iler­lemenin en büyük sınırı kay­naklardı. Enerji sınırlıydı, üretim kapasitesi düşüktü, teknoloji ye­tersizdi. Bugün ise paradoksal bir durumdayız.

Financial Times’ın yılın en dikkat çekici iş kitapla­rı arasında gösterdiği “Abundan­ce: How We Build a Better Futu­re” (Bolluk: Daha İyi Bir Geleceği Nasıl İnşa Ederiz) modern dün­yanın en büyük sorununun ar­tık kıtlık değil, üretme ve inşa et­me kapasitesindeki yavaşlama olduğunu savunuyor. New York Times yazarı Ezra Klein ve The Atlantic’ten Derek Thompson’a göre, insanlık teknik olarak her zamankinden daha güçlü ancak organizasyonel olarak her za­mankinden daha yavaş.

Kitapta verilen çarpıcı örnek­lerden biri, geçmişte büyük öl­çekli projelerin hayata geçirilme hızına ilişkin. 1960’larda ABD, Ay’a insan gönderecek teknoloji­yi yalnızca sekiz yıl içinde geliş­tirdi. Bugün ise çok daha basit alt­yapı projeleri bile on yıllar süren planlama süreçlerine takılabili­yor. Yazarlar bu durumu kurum­sal bir gerileme olarak tanımlı­yor. Sorun artık “yapamamak” değil “yapamıyor hale gelmek”.

İlerleme yavaşladı

Kitabın en güçlü argümanla­rından biri, modern ekonomile­rin görünürde inovatif olmasına rağmen, fiziksel dünyada ilerleme hızının belirgin şekilde yavaşla­mış olması. Örneğin dijital dünya­da her yıl yeni platformlar ortaya çıkarken, fiziksel üretim kapasi­tesinin aynı hızda artmadığı gö­rülüyor. Enerji üretimi, altyapı ve konut gibi alanlarda büyüme, geç­miş dönemlere kıyasla daha sınır­lı kalıyor.

Bu durum, iş dünyası için kritik bir sonuç doğuruyor. Çünkü eko­nomik güç artık teknoloji geliştir­me kapasitesinden ziyade bu tek­nolojiyi ölçeklendirme ve yayma hızına bağlı. Kitapta vurgulanan önemli bir gerçek şu: Bir fikrin de­ğeri, ne kadar parlak olduğunun ötesinde ne kadar hızlı uygulana­bildiğiyle belirleniyor.

Klein ve Thompson, özellikle büyük organizasyonların zaman içinde daha temkinli ve daha ya­vaş hale geldiğini savunuyor. Ba­şarı büyüdükçe risk toleransı aza­lıyor, bu da karar alma süreçlerini ağırlaştırıyor. Sonuç olarak, tek­nik olarak mümkün olan birçok dönüşüm, kurumsal yavaşlık ne­deniyle gecikiyor.

Kitap, bu durumun geleceğin rekabet dinamiklerini de değiş­tirdiğini ortaya koyuyor. Artık en büyük avantaj, fikirleri hızla ha­yata geçirebilecek organizasyonel yapıya sahip olmak. Çünkü mo­dern ekonomide en kıt kaynak uy­gulama kapasitesi haline gelmiş durumda. Bu bakış açısı, iş dün­yası için önemli bir zihniyet de­ğişimini işaret ediyor. Uzun yıllar boyunca rekabet avantajı, bilgi­ye sahip olmakla tanımlanıyordu. Bugün ise asıl farkı yaratan, bu bil­giyi somut sonuçlara dönüştüre­bilme becerisi.

"Abundance", bu yönüyle yalnız­ca ekonomik bir analiz yapmıyor aynı zamanda ilerlemenin doğa­sına dair güçlü bir yeniden değer­lendirme sunuyor. Kitap, modern dünyanın sınırlarının organizas­yonel olduğunu hatırlatıyor.

Bugün iş dünyasında bunun sa­yısız örneğini görüyoruz. Birçok şirket yapay zekâ, dijitalleşme ve­ya yeni iş modelleri konusunda güçlü vizyon açıklamaları yapı­yor. Ancak bu vizyonların yalnız­ca sınırlı bir kısmı gerçek dönü­şüme dönüşebiliyor. Oysa tarihte fark yaratan şirketler, doğru fik­ri en hızlı hayata geçirenler oldu. Amazon’un e-ticarette, Tesla’nın elektrikli araçlarda veya Nvidi­a’nın hesaplama gücünde öne çık­masını sağlayan şey, teknolojiyi ölçeklendirecek organizasyonu kurmalarıydı.

Bu nedenle liderler için asıl so­ru artık “Doğru strateji nedir?” in ötesinde “Bu stratejiyi ne kadar hızlı gerçeğe dönüştürebiliriz?” sorusu olmalı. Bunun için organi­zasyonların üç temel alışkanlığı yeniden düşünmesi gerekiyor:

● Karar alma süreçlerini hız­landırmak ve gereksiz onay kat­manlarını azaltmak

● Uzun vadeli yatırımları kısa vadeli belirsizlikler nedeniyle er­telememek

● Yeni teknolojileri yalnızca iz­lemekle yetinmeyip, operasyonel yapının merkezine entegre etmek.