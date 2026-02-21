Teknoloji var ilerleme yok
Sanayi devrimi boyunca ilerlemenin en büyük sınırı kaynaklardı. Enerji sınırlıydı, üretim kapasitesi düşüktü, teknoloji yetersizdi. Bugün ise paradoksal bir durumdayız.
Financial Times’ın yılın en dikkat çekici iş kitapları arasında gösterdiği “Abundance: How We Build a Better Future” (Bolluk: Daha İyi Bir Geleceği Nasıl İnşa Ederiz) modern dünyanın en büyük sorununun artık kıtlık değil, üretme ve inşa etme kapasitesindeki yavaşlama olduğunu savunuyor. New York Times yazarı Ezra Klein ve The Atlantic’ten Derek Thompson’a göre, insanlık teknik olarak her zamankinden daha güçlü ancak organizasyonel olarak her zamankinden daha yavaş.
Kitapta verilen çarpıcı örneklerden biri, geçmişte büyük ölçekli projelerin hayata geçirilme hızına ilişkin. 1960’larda ABD, Ay’a insan gönderecek teknolojiyi yalnızca sekiz yıl içinde geliştirdi. Bugün ise çok daha basit altyapı projeleri bile on yıllar süren planlama süreçlerine takılabiliyor. Yazarlar bu durumu kurumsal bir gerileme olarak tanımlıyor. Sorun artık “yapamamak” değil “yapamıyor hale gelmek”.
İlerleme yavaşladı
Kitabın en güçlü argümanlarından biri, modern ekonomilerin görünürde inovatif olmasına rağmen, fiziksel dünyada ilerleme hızının belirgin şekilde yavaşlamış olması. Örneğin dijital dünyada her yıl yeni platformlar ortaya çıkarken, fiziksel üretim kapasitesinin aynı hızda artmadığı görülüyor. Enerji üretimi, altyapı ve konut gibi alanlarda büyüme, geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalıyor.
Bu durum, iş dünyası için kritik bir sonuç doğuruyor. Çünkü ekonomik güç artık teknoloji geliştirme kapasitesinden ziyade bu teknolojiyi ölçeklendirme ve yayma hızına bağlı. Kitapta vurgulanan önemli bir gerçek şu: Bir fikrin değeri, ne kadar parlak olduğunun ötesinde ne kadar hızlı uygulanabildiğiyle belirleniyor.
Klein ve Thompson, özellikle büyük organizasyonların zaman içinde daha temkinli ve daha yavaş hale geldiğini savunuyor. Başarı büyüdükçe risk toleransı azalıyor, bu da karar alma süreçlerini ağırlaştırıyor. Sonuç olarak, teknik olarak mümkün olan birçok dönüşüm, kurumsal yavaşlık nedeniyle gecikiyor.
Kitap, bu durumun geleceğin rekabet dinamiklerini de değiştirdiğini ortaya koyuyor. Artık en büyük avantaj, fikirleri hızla hayata geçirebilecek organizasyonel yapıya sahip olmak. Çünkü modern ekonomide en kıt kaynak uygulama kapasitesi haline gelmiş durumda. Bu bakış açısı, iş dünyası için önemli bir zihniyet değişimini işaret ediyor. Uzun yıllar boyunca rekabet avantajı, bilgiye sahip olmakla tanımlanıyordu. Bugün ise asıl farkı yaratan, bu bilgiyi somut sonuçlara dönüştürebilme becerisi.
"Abundance", bu yönüyle yalnızca ekonomik bir analiz yapmıyor aynı zamanda ilerlemenin doğasına dair güçlü bir yeniden değerlendirme sunuyor. Kitap, modern dünyanın sınırlarının organizasyonel olduğunu hatırlatıyor.
Bugün iş dünyasında bunun sayısız örneğini görüyoruz. Birçok şirket yapay zekâ, dijitalleşme veya yeni iş modelleri konusunda güçlü vizyon açıklamaları yapıyor. Ancak bu vizyonların yalnızca sınırlı bir kısmı gerçek dönüşüme dönüşebiliyor. Oysa tarihte fark yaratan şirketler, doğru fikri en hızlı hayata geçirenler oldu. Amazon’un e-ticarette, Tesla’nın elektrikli araçlarda veya Nvidia’nın hesaplama gücünde öne çıkmasını sağlayan şey, teknolojiyi ölçeklendirecek organizasyonu kurmalarıydı.
Bu nedenle liderler için asıl soru artık “Doğru strateji nedir?” in ötesinde “Bu stratejiyi ne kadar hızlı gerçeğe dönüştürebiliriz?” sorusu olmalı. Bunun için organizasyonların üç temel alışkanlığı yeniden düşünmesi gerekiyor:
● Karar alma süreçlerini hızlandırmak ve gereksiz onay katmanlarını azaltmak
● Uzun vadeli yatırımları kısa vadeli belirsizlikler nedeniyle ertelememek
● Yeni teknolojileri yalnızca izlemekle yetinmeyip, operasyonel yapının merkezine entegre etmek.
