Teknoloji ve biyolojinin hukuki buluşması

Hayatımız bir anda teknoloji ve biyolojinin kesişim noktasın­da şekillenmeye başladı. Düşünün ki bizler belki de klasik anlamda “insan” olarak hayata veda edecek son nesiliz. Çocuklarımız ve torun­larımız, genetik müdahaleler ve teknolojik yeniliklerle bambaşka formlara evrilebilir. Bu dönüşüm, hukukçuları da zorluyor çünkü ge­leneksel yasalar, bu hızlı değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor. Uluslararası hukukun yetersizli­ği insan onurunu tartışmaya açar­ken, etik sınırlar ve standartlar bu­lanıklaşıyor.

Örneğin Türkiye dahil birçok ül­ke, insan genomu üzerinde kalıtsal değişiklikleri yasaklamış durumda, çünkü bu müdahaleler nesiller boyu etkisini sürdürebiliyor. Hukuk bu konularda bireysel özgürlük ile top­lumsal sorumluluk arasında den­ge kurma peşinde. Keyifli bir ben­zetmeyle söylersek, hukuk bu yeni dünyada bir trafik polisi gibi: Hızlı giden araçları yavaşlatmaya çalışı­yor ama yollar her gün genişliyor.

Gen düzenlemenin yasal sınırları

Şimdi şu meşhur “gen maka­sı” teknolojisine gelelim; DNA’yı kesip çıkaran, yerine yenisini ko­yan o mucizevi araç. Bu teknoloji, 2010’ların sonlarında Nobel alan bir konu oldu ve hastalıkları kö­künden yok etme potansiyeli taşı­yor. Ama ya hukuki boyutu ne ola­cak? Çoğu ülkede, insan embriyo­su üzerinde bu tür düzenlemeler resmen yasak. ABD’de Kongre ya­salarıyla engellenmiş, Avrupa’da ise sıkı regülasyonlar var çün­kü kalıtsal değişiklikler, insanlık mirasını etkileyebilir. Çin’de bi­le, bir bilim insanı bu teknolojiyi kullanarak genetiği değiştirilmiş çocuklar doğurtunca hapis ceza­sı aldı, bu durum yasa ve etik dışı tıbbi uygulama olarak görüldü. Bu olay, küresel bir tartışma başlat­tı: Hastalıkları önlemek için mi kullanılsın, yoksa “mükemmel in­san” yaratma hayallerine mi kapı aralasın?

Hukuk burada, önleyici bir rol oynuyor; uluslararası sözleşme­ler, embriyo araştırmalarını sı­nırlıyor. İlaç endüstrisi ve tekno­loji devleri, kanser gibi hastalık­lar için algoritmalar geliştirirken, hukukçular patent savaşlarını iz­liyor. Hayat kurtarabilir ama yan­lış elde felaket doğurur.

Sentetik yaşamın etik ve hukuki labirenti

Sentetik biyolojiye geçelim; bu alan, yaşamı yeniden tasarlamayı vaat ediyor. İki yaklaşım var: Biri, mevcut DNA’yı kesip biçerek ye­ni dizilimler oluşturmak, diğeri ise, hiç yoktan yaşam yaratmak. Bilim insanları, karbon tozundan ilkel hücreler üretmeyi başardı bile. Hukuk açısından bu durum tanrıcılık oynamak gibi görülü­yor ve etik kaygılar tavan yapıyor.

Düzenlemeler genellikle biyo­teknoloji yasaları altında topla­nıyor ama özel bir çerçeve eksik. Önlem ilkesi devreye giriyor: Po­tansiyel riskler, faydaları gölge­liyorsa durdurulsun. Karanlık ağdaki söylentiler – örneğin, acı hissetmeyen askerler üretme id­diaları hukukçuları tedirgin edi­yor, çünkü biyolojik silahlar ulus­lararası anlaşmalarla yasak.

İnsanlar “vücuduma çip takıla­cak” diye korkarken, aslında bu yö­ne doğru ilerliyoruz. Önleyici tıb­bın geleceği, bilek saatlerinden nano cihazlara uzanıyor: Kan dola­şımında gezen sensörler, hastalık sinyallerini erkenden yakalayacak.

Hukuk burada gizlilik hakkı­nı savunuyor çünkü bu implant­lar, kişisel verileri sürekli toplu­yor. Bazı ABD eyaletleri, zorunlu çip implantlarını yasakladı, çün­kü işverenler bunu erişim kont­rolü için kullanabilir ve mahre­miyet ihlali doğurabilir. Etik ola­rak, insan geliştirme teknolojileri (beyin bilgisayar arayüzleri gibi) eşitlik ve sınıf sorununu getiri­yor: bu konfora sadece zenginler mi erişecek? Hukuk, veri koruma yasalarıyla (GDPR gibi) bu alanı düzenlemeye çalışıyor ama gele­cekteki senaryolar yeni yasalar gerektiriyor.

Yapay zeka çağında hukukun dönüşümü

Son olarak, teknoloji tarafında süper bilgisayarlar ve yapay zekâ. Bugün bir saniyede kentilyon­larca işlem yapan makineler, yir­mi yıl öncesinin hayaliydi. Yapay zekâ, kentlerden sanayiye her şe­yi dönüştürüyor. Hukuk açısın­dan ne olacak? Hukuk pratiğini değiştireceği öngörülüyor; fir­maların yüzde 79’u, önümüzdeki beş yılda dönüştürücü etki bek­liyor. Ama riskler var: AI halüsi­nasyonları, yasal sorgularda yüz­de 80 hata verebiliyor. Gelecekte, süper zekâ sistemleri için yasalar gerekecek; AB gibi bölgeler, AI yö­netmelikleriyle öncülük yapıyor, ama küresel uyum eksik.