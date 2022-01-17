Teknolojide kadınlar arttıkça sosyal etki de artıyor

Teknoloji şirketleri, dijitalleşmenin sürüklediği “yeni dünya” dönüşümünün tam göbeğinde. Sürekli tekrarladıkları, “Biz zaten dijital yaşamdaydık, pandemi dünyanın geri kalanını buraya getirdi” sözünün hakkını vermek kolay değil. Çünkü artık liderlik etmek sadece pazar payıyla ölçülmüyor. Topluma da dokunmak gerekiyor. Hatta markalar sosyal etkileri kadar pazarı değiştirebilir hale geldiler.

180 ülkede, 14 dilde iletişim kurulan bir teknoloji şirketi olarak Lenovo’nun 2021 yılı değerlendirmesini yapan Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun gündeminde de sosyal etki var. 63 bin kişilik çalışan ordusuyla şirketin pandemide dünya PC pazarının yüzde 24,1’ini elde ederek liderliğe oturduğunu söylerken, kapsayıcılık ve sosyal sorumluluk kelimelerini dilinden düşürmüyor. “Her ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Globalde cinsiyet eşitliği, karbon ayak izinin sıfırlanması ve gençlerin eğitimi öncelikle konularımızdan” diyor.

Türkiye cinsiyet eşitliğinde ayrışıyor

Şirketin sahiplendiği ve gündeminde üst sıralara aldığı konulardan biri teknolojide cinsiyet eşitliği. Lenovo çalışanlarının yüzde 36’sı kadın. Üst düzey yöneticilerin ise yüzde 21’ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye’ye bakıldığında karne daha iyi. Lenovo Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 50. Üst düzey kadın temsili ise yüzde 33.

Şirket, globalde cinsiyet eşitliğini öncelikli konu olarak ele almış. Emre Hantaloğlu, buradaki yaklaşımı şöyle anlatıyor: “Bu konuyu önceliklendirmek için şirket içinde WILL (women in Lenovo Leadership) proje ekipleri oluşturuldu. Çin, Asya Pasifik, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika, Latin Amerika olmak üzere beş ana bölgede kurulan proje ekipleri, Lenovo çatısı altında çalışan kadınların iş hayatında kariyer yapabilmeleri, kariyerlerinde daha çok yükselebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca cinsiyet eşitliğini halka açık kriterlerle ölçen ve yayınlayan ‘Bloomberg Gender Equality Index’ (Bloomberg Cinsiyet Eşitliği) raporunda da son 3 yıldır yer alarak bu konudaki ciddiyetimizi ortaya koymuş durumdayız.”

İTÜ’de gençlerle el ele

Sosyal etki projelerinin odağında yapay zeka ve gençlerin eğitimi var. Emre Hantaloğlu, globalde Ar-Ge giderlerinin yüzde 60’a yakın arttığını söylüyor. Sosyal sorumluluk projeleri de bu yaklaşıma paralel yürütülüyor. Projelerin hedefinde çocuklar ve gençler var. TEGV ile Diyarbakır Ergani ve İzmir Gümüşpala’da açılan “Tasarım ve Beceri Atölyesi” adındaki sınıflarda iki yılda 7-13 yaş arası 50 bin çocuğa ulaşılmış. Pandemi araya girince TEGV ile sözleşmeyi bir yıl daha uzattıklarını anlatan Hantaloğlu, şöyle anlatıyor çalışmalarını: “Çalışmalarımızın odağında Türkiye’de teknolojiyi üreten bir toplum yetiştirme hedefi var. Bunun altyapısını kurmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile de işbirliği içindeyiz. TEGV, İTÜ ARI Teknokent, FutureBright Group, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar başta olmak üzere alanlarında öncü kuruluşlarla bir araya gelerek kurduğumuz Teknoloji ile Üretelim platformunda büyük adımlar attık. Örneğin #GameTech programını hayata geçirdik. İTÜ Arı Teknokent’in 9 yıldır organize ettiği Big Bang Start Up Yarışması’nda, seçilen oyun yazılım girişimcilerine ödül veriyoruz.”

Teknoloji ile Üretelim Platformu ve Global AI Hub işbirliğinde yapay zeka eğitimleri de veriliyor. Bu kapsamda Türkiye’de 3 bin 666 kişiye bire bir eğitim verildiğini söylüyor Hantaloğlu. Hedefi ise net: “Amacımız bu sayıyı 10 bine çıkarmak. Lenovo’nun girişimciliğinde kurulan Teknoloji ile Üretelim Platformu olarak yapacağımız çalışmalarla da gençlerimize ‘odaklanarak öğrenme’, ‘araştırma’, ‘yaratıcılığı ve teknolojiyi kullanarak üretme” konularında destek vermeyi sürdüreceğiz.”