Teknolojinin nabzını tutabiliyor muyuz?

Şöyle bir etrafa bakıyorum da, gündemimizi meşgul eden konular artık sadece cep telefonlarımızın ekranında kalmıyor, her köşeye yayılıyor. Öyle bir noktaya geldik ki, yeni bir platform satın alındığında ya da bir hissenin tavan yaptığına dair haberi çok geçmeden sohbetlerimizin tam ortasına oturuyor. Bu hafta da tam olarak böyle bir durumdayız.

MrBeast’in TikTok Planı

İlk durağım TikTok. Çin’e bağlı yapısından kurtulması için Nisan ayına kadar vakti kalan platforma, YouTube’daki kocaman hayırsever projeleriyle tanıdığımız MrBeast’in göz diktiği söyleniyor. Yani MrBeast, büyük bir yatırım grubuyla TikTok’u satın almayı ciddi ciddi düşünüyormuş. Eğer bu gerçekleşirse, sosyal medya ekosistemi bambaşka bir şekle bürünebilir. “Günde 1000 kişiye araba dağıtıyoruz” gibi videolar, TikTok’un bence potansiyel olan bu dönüşümünde rol oynayabilir.

Şahsen ben, MrBeast’in işin içine girmesinin platformu ne kadar değiştireceğini merak ediyorum. Belki de bildiğimiz, alıştığımız TikTok, çok daha geniş kapsamlı bir şova dönüşür. Zaten TikTok, hızla akan trend’leriyle ünlü değil mi? MrBeast de aynı dinamiği besleyebilecek en çılgın isimlerden biri. Sonuç ne olur bilinmez ama bu duyuru bile tek başına heyecan ve merak uyandırıyor.

Netflix’in hisseleri uçtu

Netflix hisseleri 997 dolara çıktı. “Tamam, Netflix dev bir platform ama 997 dolar nedir?” diye düşünebilirsiniz. Kendi adıma, ilk üyeliğimi aldığım günleri hatırlıyorum; “Şu dizi bitince kapatırım” diyordum, hala da devam ediyorum. Meğer benim gibiler epey fazlaymış ki şirket abonelik rekorları kırdıkça hisseleri de uçuşa geçiyor. Aslında Netflix, bu ‘bırakmayan’ kitleyi çok güzel besledi. Sürekli yeni içerikler, her geçen gün kalitelisi artan yapımlar, farklı ülkelerin popüler dizileri… Bu da abone tabanının genişlemesi ve hisselerin roket gibi fırlaması anlamına geliyor. Bence Netflix’in çeşitliliği çoğumuzda alışkanlık yaptıran unsur. Demek ki şirketin başarısının sırrı, biraz da bizim bu kolay vazgeçememe halimizde saklı. Bakalım fiyat artışları devam ettikçe de bu ivmeli artış sürecek mi?

Pinterest’ten renkli bir dünyaya geçiş

Pinterest, bu yılın “trend renk paletlerini” açıkladı. Cherry Red, Butter Yellow, Aura Indigo, Dill Green ve Alpine Oat. İtiraf edeyim, “Dill Green” ve “Alpine Oat” nedir diye önce bir araştırdım. Pinterest sağolsun, renk değerlerini ve nasıl kullanılabileceğini detaylı olarak bir rehberde sunmuş. Eğer evinizi boyamak ya da dijital projeleriniz için yeni renk arayışınız olursa, Pinterest’in sunduğu bu palet oldukça ilham verici.

Benim favorim galiba Butter Yellow. Gözlerimin önünde yumuşacık, güneş ışığı tonunda bir oturma odası canlandı. Kış soğuğunu kırmanın güzel bir yolu olabilir.

Reklamsız Sosyal Ağa Merhaba

Instagram’a rakip bir ağ geliyor. İsmi Pixelfed. Aslında çok da yeni değil, ama iOS ve Android uygulamalarıyla artık erişilebilirliği kolaylaşmış. Reklamsız, ayrıca veri paylaşımı yapmıyor. Aynı zamanda Mastodon’la aynı protokolü kullanarak merkezsiz bir deneyim sunuyor. Bir hafta içinde 11.000 yeni kullanıcı, 78.000’den fazla gönderi… Bu sayılar, Pixelfed’ın gerçekten “doymuş” olduğunu düşündüğümüz sosyal medya kitlelerine ulaşabileceğini gösteriyor. Instagram’da her geçen gün artan reklam ve öneri postlarından biraz bunaldığımı fark ettim ve Pixelfed bu noktada nefes aldıran bir alternatif olabilir belki… Tabii, çoğumuzun çevresi Instagram’da olduğu için topluca taşınmak kolay olmayacaktır. Yine de yeni seçeneklerin çoğalması, hepimiz adına iyi bir şey.

Hızına Yetişemediğimiz Teknoloji Dünyası

Kısacası bu hafta, MrBeast ve TikTok’tan Netflix’in rekor hisselerine, renk trendlerinden yeni sosyal ağlara kadar bolca konuşulacak şey var. Her biri, dijital hayatımızın farklı birer köşesine dokunuyor. Teknoloji dünyası adeta kaynıyor. Kimileri yeni zirvelere koşuyor, kimileri bambaşka yönlere evriliyor. Hepsi bir yana, biz kullanıcılar için seçeneklerin artması, daima yeni yollar denemek demek. Net olan tek şey var: Bu dijital dünyada hiçbir şey fazla uzun süre aynı kalmıyor.