Teknolojiyi, “tüketimi değil, üretimi artırmak” için kullanabilmek…

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Teknolojiyi tü­ketimi değil, üretimi artırmak için “geliştirmeyi ve/veya kullanma­yı” öğrenme zorun­luluğumuz var…

Örneğin 5G tek­nolojisini:

Sadece filmi, vi­deoyu, müziği, fo­toğrafı hızlı iindi­rebilmenin aracı olarak gör­mek, 50-60 milyon adet “akıllı telefon ithalatı” dışında, bir “ekonomik canlılık” getir­mez…

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Teknolojiyi verimli kullan­ma zorunluluğu mu?

Gazeteniz DÜNYA, yarın İstanbul’da, bu zorunluluğun nedenlerini ayrıntılandıracak, önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak…

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Teknoloji geliştirebilmek önemli…

Geliştirilen teknolojiyi, “kullanabilmek”, “verimliliği yükseltebilmenin aracı” yapa­bilmek, daha da önemli…

”Başkası tarafından gelişti­rilen teknolojiye” eklemeler yapabilme isteği/merakı/ye­teneği ve bu sayede yeni/fark­lı teknolojiyi geliştirme ola­sılığını artırabilmek çok daha önemli…

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5G örneğiyle devam eder­sek:

Geliştiren olamadık ama, geliştirileni iyi kullanabilme­miz mümkün…

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Örneğin tarım…

Kolaycılığa kaçıp, verimsiz yöntemleri tercih ettiğimiz için, tarımsal ürünlerin nere­deyse tamamında:

5 birim üretilebilecek alan­da, 2 birim; hatta 1 birim üret­mekle yetinebiliyoruz…

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Oysa…

Örneğin gübreleme/ilaçla­ma:

Kullanılan gübreyi de, ila­cı da yüzde 40-50 seviyesinde azaltırken, verimliliği de ar­tırabilecek, 5G uyumlu dron teknolojileri varken; bu tek­nolojinin kullanımını öncelik­lendirmiyoruz…

Sonra yüksek maliyetlere vurgu yapıp, üretimdeki dü­şüşe, hastalıklarda/ithalat­ta/enflasyonda/borçlanma­daki artışa,“farklı” bahane­ler arıyoruz…

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Örneğin sulama:

Bilimsel araştırmalar, tarım ürünleri için kullanılacak “en verimli” su miktarını ortaya koyabiliyorken; bilimi dinle­meyip, teknolojiyi kullanma­yıp vahşi sulamayı ve/veya su­lama projelerini yıllara yay­mayı tercih ediyoruz…

Sonra susuzluğa/kurak­lığa vurgu yapıp, çölleşme­ye, toprak kaybına, arzdaki düşüşe, dolayısıyla fiyatlar­daki yükselişe, pahalılığa “farklı” nedenler arıyoruz…

VELHASIL

Eğitimin niteliğini artıra­rak, teknoloji geliştirme, en azından kullanabilme kabili­yeti artırılmalı…

Özel sektör de bu hedefe katkı koymalı…

Örneğin Türk Telekom…

Özel sektörün koyabileceği katkıyı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in, “Üretici­lerimizin maliyetlerini düşü­recek, verimliliklerini ve ürün kalitelerini artıracak, onlara hız ve rekabet avantajı sağla­yacak teknolojik altyapıyı dü­şük maliyetle sağlamak için çabamızı artırdık.” cümlesi özetliyor…

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Yarın sabah, İstan­bul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğ­lu’nun katılımıyla gerçek­leştirilecek Dönüşüm Zirve­si’nde kamu/özel ortaklığı ile yapılabilecekleri, gelişmiş ül­kelerdeki modeller görme­miz ve karşılaştırabilmemiz açısından da önemli… “Tar­tışma”, “konuşma”, “toplantı” enflasyonunun, “uygulama” enflasyonuna dönmesi ise tek dileğimiz…