Tekstil İhtisas Gümrüğü Kahramanmaraş ihracatında 5 milyar dolar yolunu açar mı?

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi ile birlikte bu yılın ocak ayının ilk yarısında Ankara’nın yolunu tuttu.

Balcıoğlu ve Tanrıverdi, Ankara turu sırasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Balcıoğlu ve Tanrıverdi, Bakan Muş’a Kahramanmaraş’ın tekstildeki üretim gücünü anlattı:

- Türkiye’nin pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sı, dokuma kumaş üretiminin yüzde 15’i, örme kumaş üretiminin yüzde 15’i, denim kumaş üretiminin yüzde 37’si Kahramanmaraş’ta gerçekleşiyor. Toplam tekstil ihracatında Türkiye 7’ncisi konumundayız.

Balcıoğlu, Tekstil İhtisas Gümrüğü konusunu açtı:

- Tekstil üretim ve ihracatındaki gücümüze rağmen Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas Gümrüğü yok. En yakın Tekstil İhtisas Gümrüğü Gaziantep ve Malatya’da. Gümrük işlemleri için ek navlun bedelleri ödemek zorunda kalıyoruz, rekabette dezavantaj oluyor.

Bakan Muş şaşırdı:

- Nasıl yani? Tekstilde bu kadar güçlü bir şehrimizde Tekstil İhtisas Gümrüğü yok mu? Bu konuyu kısa sürede çözüme kavuştururuz.

Ocak ayı bitmeden Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik tebliğini Resmi Gazete’de yayınladı, Balcıoğlu kararı duyurdu:

Artık Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas Gümrüğümüz var. Tekstil ihracatında gümrük işlemleri için Malatya veya Gaziantep’e gidilmesine gerek kalmayacak. Boşuna ek navlun yükü çekilmeyecek. Rekabetteki bir dezavantajımız ortadan kalkmış oldu.

Şahin Balcıoğlu, yeni dönemde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklamak üzere İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında Tekstil İhtisas Gümrüğü konusunu da anlattı:

Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a müteşekkiriz. Çok hızlı bir şekilde Kahramanmaraş’ı Tekstil İhtisas Gümrüğü’ne kavuşturan tebliği çıkardı.

Balcıoğlu, yeni döneme ilişkin hedeflerini anlatırken kentin ihracat potansiyeline işaret etti:

- İhracatımız bu yıl 1.5 milyar dolara yaklaşıyor. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak için Oda olarak üzerimize düşen her çalışmayı yapacağız, her adımı atacağız. Kahramanmaraş’ta bu potansiyel var.

Kahramanmaraş’ın metal mutfak eşyalarının üretim üssü olduğunu anımsattı:

- Ülkemizin metal mutfak eşyalarının üretiminin yüzde 60’ını, ihracatın yüzde 45’ini Kahramanmaraş gerçekleştiriyor.

Üretiminde ciddi söz sahibi oldukları diğer alanları da sıraladı:

Kuyumculukta Türkiye ikincisiyiz.

Kadın ayakkabı üretiminde Türkiye ikincisiyiz.

Kağıt üretiminin yüzde 20’si Kahramanmaraş’ta gerçekleşiyor.

Çimentonun yüzde 10’unu Kahramanmaraş üretiyor.

Maraş dondurması ve Maraş biberinin kent açısından marka gücüne dikkat çekip ekledi:

Maraş burma bileziği ve Maraş tarhanasının da içinde yer aldığı 18 ürünün tescili alındı. 7 üründe daha tescil süreci devam ediyor.

KMTSO’ya damga vurmuş başkanlardan, kısa süre önce vefat eden Mehmet Balduk döneminde Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünün altını çizdi:

1995-2011 döneminde 17 yıl KMTSO Meclis Başkanlığı yaptım. 2020 yılından bu yana da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri 19 Kasım 2022’de sandığa gidecek. Meslek komiteleri seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanlığı için Şahin Balcıoğlu ile Mustafa Buluntu yarışacak.

2 yıllık sipariş sevinci yaşarken şimdi de iptaller gündemde

ÖZAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, 2021 yılı başlarında buluştuğumuzda hazır giyimdeki yurt dışı sipariş patlamasını sevinç ve şaşkınlıkla anlatmıştı:

Yıllardır aile olarak hazır giyim sektöründeyiz. Malatya ve Şanlıurfa dahil 3 fabrikada üretim yapıyoruz. Dünyaca ünlü tek bir marka 2 yıllık üretim planı verdi. Yani, fabrikalarımızın 2 yıllık üretimine denk gelen siparişleri verdi. Ben böyle bir dönem görmedim.

Akbalık, geçen akşam büyük ortağı olduğu (diğer iki ortak Ziylan ve Yenigün Grubu) Büyükyalı projesinde yer alan Fişekhane’de iş dünyasından dostlarını ağırladı.

Buluşmaya Erdal Bahçıvan, Mehmet Büyükekşi, Mustafa Gültepe, Rona Yırcalı, Oğuz Satıcı, Mithat Yenigün, Edip Yenigün, Kemal Güneş, Adnan Ersoy Ulubaş, Ruşen Çetin, Hayri Uğur, Faruk Kayar, İsmet Güral, Eyüp Akdağ, Ali Rıza Arslan, Mahmut Kösemusul, Prof. Ali Alp, Hakan Güldağ katıldı.

Akbalık, Özak Grubu’nun bulunduğu sektörlerdeki son durumu anlatırken hazır giyime girdi:

Dünyaca ünlü bir hazır giyim markası bize 2 yıllık üretim planını önceden vermişti. Haziran ayından itibaren sipariş iptalleri gelmeye başladı. Benzeri durumu sektördeki birçok arkadaşımızdan duyuyoruz.

Ağustos ayından itibaren de sektörde yurt dışından sipariş edilen, üretimi tamamlanan ürünlerin yüklemesinin durdurulduğunu kaydetti:

Açıkçası 3 aydan fazla önümüzü göremez haldeyiz.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’ten bilgi aktardı:

Halıda yüzde 30-40 dolayında üretim düşüşleri söz konusu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekledi:

Tekstil ve hazır giyimde bir süredir yavaşlama işaretleri geliyordu. Anadolu’da bazı şirketlerin personel azaltma yoluna gittiğini de duyuyoruz.

TİM’in önceki Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi, Ziylan Grubu’nun güçlü olduğu ayakkabı sektöründen olumlu hava yansıttı:

Ayakkabı üretiminde İstanbul’da işçi bulamıyoruz. Grup olarak 500 bin çift ayakkabı siparişimiz var. İçerideki tedarikte aksamalar, kesintiler olabiliyor.

Ahmet Akbalık da İsmet Güral’ı işaret ederek turizmden benzeri olumlu haberler verdi: