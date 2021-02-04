Tekstil-konfeksiyonda yeni hareketlilik…

Türkiye, tekstil ve hazırgiyim sektöründe yabancı markalar için de yeniden üretim üssü oluyor. Yeni trend, sürdürülebilir ürünler...

DÜNYA istihbaratın gözde ismi, arkadaşımız Yener Karadeniz’in haberinde, hazır giyimin dev firmalarının Türkiye’ye ihracat için yöneldiklerini okudum. Haberde, TGSD Başkanı Şeref Fayat, “Pandemi hangi tarihte biterse bitsin, Türkiye ilk adres olacaktır” diyor. İTHİB başkanı Ahmet Öksüz ise, pandemiyle birlikte sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını belirterek, organik pamuk ürünlerine ilginin artmasının Türkiye’ye yaradığını söylüyor. Ayrıca, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Başkanı Burak Sertbaş’ın, “Organik sürdürülebilir ürünlerin Türkiye’den karşılanacağını düşünerek pozisyon belirlemeliyiz” açıklaması da çok önemli. Haberde yer alan, ‘’E-ticaret firmalarının da Türkiye’ye yöneldiği bilgisi ‘’ olayın çok boyutlu bir bütünlük içerdiğini ortaya koyuyor. Bu arada, uzun süredir en önemli yabancı alıcılara çalışan iki ihracatçı firmanın yöneticilerinin yaptığı açıklamaları da okuma fırsatı buldum. Verdikleri bilgilerin satır başları şöyle:

- İki büyük alıcı İnditeks ve H&M, Avrupa’daki mağazaları kapalı olduğu için ciroları yüzde 25-30 daraldı. Ancak, e-ticaret paylarını yüzde 20’lere çıkardılar. Buna karşılık e-ticaret henüz daralmayı karşılamıyor.

- Organik hammaddeli üretim ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor. Bununla gelecekten umutluyuz.

- Tekstilde ihracata yönelik çalışan büyük ölçekli firmanın yetkilisine durumu sorduğumda ise şu bilgileri aldım:

- Daralma yaşadığımız için 1.150 çalışanımızın 250’sini izne çıkarttık. Örmecilerde bir hareketlenme var, ama konfeksiyonda henüz söz konusu değil. 500 bin parça üretimden 250 bin parçaya indik.

Görüşmelerimden elde ettiğim sonucu şöyle özetleyebilirim: Avrupalı büyük alıcıların ciroları daralırken, Türkiye’de uzun süreli ilişkileri olan firmalardan alımlarını azaltsalar dahi, işi sürdürerek sağlam ilişkilerini bozmuyorlar. Pandemi sonrasında gelişecek alımlar için, organik ürünlerde sürdürülebilirliğe yoğunlaşılmasını istiyorlar. Ayrıca, e-ticaret satışlarındaki artışların, yeni alımlara imkan yaratabileceğini de müjdeliyorlar.

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