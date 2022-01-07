Tekstil OSB’nin 19’uncu tesisi açıldı

Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nin 19’uncu tesisi Seahorse, Vali Münir Karaloğlu’nun katılı ile geçtiğimiz günlerde açıldı. Tekstil penye üretimi gerçekleştiren Seahorse’un tesisi, 7 bin metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu. Şu anki istihdam sayısı ise 230. 2022 yılı sonu itibari ile istihdam hedefi 400 kişi. Bu yeni tesisin açılışı ile birlikte tekstil OSB’de toplam istihdam yaklaşık 2 bin oldu. 2022 yılına kadar arsa tahsisi gerçekleştirilen diğer firmaların da üretime başlaması bekleniyor. Yani 43 firmanın daha. Toplamda ise 10 bin civarında istihdam öngörülüyor.

Seahorse Tekstil’in Sahibi Sezai Ayas, açılışta ilk konuşmayı yaptı. Yıllar önce İstanbul’a göç etmiş. Burada sektörde uzun yıllar emek vermiş. 2013 yılında İstanbul’da kendi işini kurmuş. Orada büyüdükten sonra, memleketine dönüp burada iş aş sağlamak istemiş. Elbette yaptığı açılış konuşmasında, memleketinde de yatırım yapmış olmanın verdiği mutluluk ile konuşuyordu. Genç bir yatırımcı. Özellikle Sezai Ayas gibi yatırımcılar bizim de yüzümüzü güldürüyor. Onlar benim için zoru başaranlar. Yani sorunla gidip, onurla dönenler. Sezai Ayas’ın heyecanı eminin ki açılışta bulunan herkese yansımıştı. Sezai Ayas gibi, sayabileceğimiz onlarca yeni yatırımcı var Diyarbakır’da. Özellikle tekstil alanında.

Vali Münir Karaloğlu’da açılışta konuşma yaptı. Tekstil OSB’de yüzde 100 doluluk yakalandığını söyleyen Karaloğlu, tekstil OSB’yi 2 bin 700 hektar daha büyütmek için çalışma başlattıklarını söyledi. 58 yatırımcının daha sırada beklediğini belirten Karaloğlu, “Neredeyse her gün kapımızı yeni yatırımcılar çalıyor. Türkiye’nin farklı illerinden insanlar Diyarbakır’da oluşan bu olumlu hava üzerine yatırım yapmak için kentimize geliyorlar ve bizden yer talep ediyorlar. Biz de çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor ve gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Münir Karaloğlu ve davetliler, kurdele kesiminin ardından açılan fabrika çalışanlarla birlikte öğle yemeği yediler.

Bu arada altını çizmek istediğim bir konuda kalifiye eleman konusu. Tekstil OSB’nin temelinin atıldığı günden itibaren bu konuya dikkat çekiyorum. Daha doğrusu tekstil de istihdam edilecek çalışan bulma konusuna... Şimdiden bu sorun kendini göstermeye başladı. Yarın daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Tedbir almak gerek…