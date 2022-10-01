Tekstilde metaverse; bize ne verse…

Neredeyse tüm sektörler, Metaverse’ü konuşmaya başladı. Dünyasında harekete geçenlerin sayısı dikkate alınır düzeye ulaşmış olsa da çekimser kalıp beklemede olanlar da azımsanacak kadar az değil. Özellikle de Türkiye’de… Böyle olunca akla gelen, iş dünyasının Metaverse’den neler bekliyor olduğu sorusudur. Nedir beklentilerimiz? Tabii ki beklentilerin oluşabilmesi için, Metaverse kavramının iyi anlaşılması gerekiyor. Kavramın iyi ve doğru şekilde anlaşılması adına, yazı serimizde gerekli açıklama ve örneklerimizi kullandık.

FIRSATLAR: METAVERSE TEKSTİL SEKTÖRÜNE NELER VERECEK?

Bu hafta üzerinde durmak istediğim esas konu; Metaverse’ün tekstil sektörüne neler vereceği (sunacağı) olduğudur… Fırsatlar bir hayli fazla, en azından uzmanlar böyle öngörüyor. Ben sadece bir kaçı üzerinde durmaya çalışacağım.

METAVERSE SEKTÖREL BASAMAKLAR: TEKSTİLDE ÜÇ ÖNEMLİ AYRINTI

1- MALİYETLERİN İRTİFA KAYBI

Tekstil sektöründe maliyetlerden söz edilince akla gelen öncelikli kalemler bellidir. Daha çok imalatı doğrudan etkileyen ve satış sonrası hizmetekadar süren giderlerin her biridir. Ancak şirketlerde dolaylı giderler arasında görülse de küresel ekonomide yaşanan enfl asyon dalgası artık “kira giderlerini” de büyük payda olarak maliyete dâhil ediyor. Kiralardaki fahiş artışlar, etiketlere fazlasıyla yansıyan rol oynuyor. Metaverse, böylesi bir durumda imdada yetişen cam simidi gibi bir potansiyel taşıyor. Örneğin bir tekstil markasının ülke genelinde 500 satış mağazası olduğunu varsayalım ve Metaverse’e yapacağı tek seferlik olası bir yatırım sonrasında elde edeceği Voksel Alanı kullanarak 10 adet sanal mağaza oluşturduğunu düşünelim. Tek seferlik yapmış olduğu yatırım tutarı, markayı uzun yıllar 100 adet mağaza kira giderinden kurtarmış olacak. Bu da maliyetlere olumlu yansıyacak. Buna zincirleme oluşacak işçilik giderlerindeki gerileme de eklenince maliyetlerde dramatik irtifa kaybı yaşanmış olacak. İşin içine enerji kullanımında meydana gelecek düşüşü de unutmayalım…

2- NUMUNE TASARRUFU

Geçtiğimiz hafta artık tekstil mağazalarında yığınla tekstil ürünü görmeyeceğimizi, sadece üretilen ürün modelinin kendisini göreceğimizi ve bunun da kullanılacak teknolojik parametreler sayesinde tüketicilerin avatarlarına uygunluğu sağlanarak kullanım deneyimi yaşanacağını aktarmıştım… Bu dönüşüm sayesinde tekstil şirketleri yıllardır sorun ettikleri “numune tasarrufu” arayışına da çözüm çeşitleri üretebilecekler… Örneğin; D modelinde üretilen tek bir ceket, avatarların bedenine senkron olabilecekken, tüketicinin tercih etmek istediği renk seçeneklerine de imkan sağlayacak. Çünkü ceket; tüketicinin istediği renk seçeneğine dönüşüp bu şekilde kullanım deneyimine girecek ve renk numunesi gerekliliğini ortadan aldıracak.

3- YEŞİL ÜRETİM

Tekstil; dünyayı en fazla kirleten ikinci sektör durumunda… Avrupa Birliği; yeşil teknolojileri önemseyen “Yeşil Mutabakat” uygulamasını başlatmışken ve Türkiye’nin de tekstil İhracatı neredeyse %60 oranında bir paya sahipken, Metaverse’ün bu konuda da potansiyel taşıdığını hiç düşündünüz mü?

Düşünelim! Metaverse sayesinde fiziki numuneleren az hale gelirken, karbon salınımda ciddi oranda azalacak. Verse teknolojileri yardımıyla bu konuda %80 oranında tasarruf sağlanacağı kuvvetli öngörüler arasında… Örneğin: Yılda 5 bin adet numune üretimiyle çalışan bir tekstil markasının %80 oranında tasarruf ettiğini düşünürsek, karbon salınım tasarrufunu daha net hayal edebiliriz.

Bu artık yıllık 1000 adet numuneye denk gelir. Bu da yılık 15 bin kilo daha az karbon salınımı ve 6 milyon litre daha az su kullanımı bir tasarrufu da beraberinde getirecek demektir. Buna enerji maliyet tasarrufunu da eklerse 40 bin Euro gibi bir tasarruf oluşabilir. Elbette daha az kumaş kullanımı da ortaya cabası… Rakamlar değişir ve dönüşür. Temelde önemli olan tasarrufun boyutudur.

METAVERSE YOL HARİTASI

ŞİRKETLER NASIL YOL İZLEMELİ?

Peki, şirketler bu fırsatları doğru ve güvenilir şekilde elde etmek isterken, nasıl yol izlemeli? Öncelikle Metaverse güzellemesi yapmaktan öteye gitmeyenlerden uzak durmalı… Popüler kültürün kapsama alanını aşamayan teknoloji klişeleriyle bezenmiş fiyakalı sözler yığınına kanmamalı.

UZMAN EKİPLER NASIL OLMALI?

Uzman ekiplerden danışmanlık almak gerekir de kimin uzman, kimin değil olduğunu kavramak, sürecin en kritik noktasıdır. İyi de Metaverse teknolojilerini üretenlerin bile bu Sanal Evrene nasıl yön vereceklerini net tayin etmeyip, zamana yaydığı bu süreçte, ortalıkta dolaşan uzman(!) ordusuyla nasıl baş edeceğiz? Uzman ekiplerin nasıl olması gerektiğine dair kriterlerimiz ne olmalı? Aranacak yetkinlikler nelerdir? Gelecek hafta bunu ele alacak ve izleyen süreçte rotamızı başka sektörlere çevireceğiz.