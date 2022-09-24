Tekstilde sirkülasyondan simülasyona geçiş

Metaverse evrenindeki markaların sayıları hızla artıyor. Tekstil ve hazır giyim markaları, bu hızı en yakından takip eden sektör içinde yer alıyor. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi; sanal mağazalar, AVM’ler, avatarlar için tasarlanan NFT kıyafetler, çoktan hayatımıza girmeye başladı bile…

Şu anda 520 milyar $’a ulaşan iş hacminin, 5 yıl içinde 8 trilyon $’a varması öngörülüyor. Metaverse ekosisteminin büyüme hızı akıl almaz boyutlarda… Dünyanın dev şirketleri Metaverse evrenine girmek için adeta yarışıyor ve yüksek rakamlı yatırımlar yapılıyor.

Teknoloji şirketlerinin ağırlığının gözlemlendiği bu ekosistemde, hızla yaygınlaşan sektörler arasında tekstil ve hazır giyim de var. Global tekstil firmalarının büyük çoğunluğu Metaverse’de mağazalarını açmakla kalmayıp avatarlar (sanal kimlik) için hazırladıkları giysileri sanal dünyada satışa çıkarıyorlar.

2022 Mart ayında ilk Sanal Moda Haftası düzenlenmişti hatırlayın! Basında çeşitli haberlere konu olan, türünün ilk örneği Sanal Moda Haftası'na; dünya genelinden toplam 70 giyim markası katılım sağlamıştı. Geçmişten günümüze moda haftası etkinliklerine sadece davetlilerin katılımının söz konusu olabileceğini bilmemizin aksine, Metaverse evreninde dünyanın her yerinden davetsizce sanal ortam aracılığı ile iştirak ettiler.

Neredeyse katılım rekoru kırılan etkinlik haftasında sanal ürün satışlarından 2 milyon $’a yakın bir gelir elde edildiği de bilinenler arasında yerini almış durumda… Durum böyle olunca tekstil sektörünü neler bekliyor dersiniz? Hep birlikte göz atalım…

Öteden beri gelen geleneksel tekstil sektörünün gözettikleri arasında; üretilenlerin hedef kitleye doğru sirkülasyonunun sağlanması vardır. Örneğin; bir model ceket üretilir. Bu modelin beden serisi çıkarılır ve seri üretimden çıkan ceketin beden grupları, Türkiye genelinde yer alan mağazalara sirküle edilir… Tüketici mağazaya gider, üzerine dener ve satın alım kararı verir. Yahut internet sitesinden modeli beğenir, beden seçimini yapar ve e-ticaret kanalı ile satın alır…

Metaverse Evreni'nde durum tamamen farklı işleyecek. Üretilen bir model ceketin beden serisi olmayacak. Sanal evrende kıyafetlerin bedenleri avatarlara senkron olabilecek şekilde ayarlanacak… Bir ceket senkron olabilme özelliğiyle her bedene dönüşebilecek…

Dolayısıyla da sanal mağazalarda yığınla kıyafet görmeyeceğiz… Tüketici bulunduğu ortamdan ayrılmadan (ev, iş, okul vb. gibi) sanal mağazaya giriş yapıp, avatarı sayesinde kıyafeti deneyimleme imkânına sahip olacak…

Deneyim imkânına sahip olan tüketiciler tekstil şirketlerince oluşturulacak simülatörler yardımı ile de kullanım kalitesini tespit edecek. Ceketin su geçirmezliği için yağmura gerek duymadan simülasyon alanında bunu öğrenebilecek…

Yine su geçirmeyeceği özelliği ile satışa sunulan ünlü markaların saatlerini satın almak isteyen tüketiciler simülatörler yardımı ile saatin okyanus basıncındaki suda dahi su geçirmeyeceğini teyit etmiş olacaklar… Sirküle üretimden ziyade, simülite üretim gerçekleşecek.

Bir başka örnek ise, yıllardır tüketiciler arasında hassas cilt yapısına sahip olup, alerjik reaksiyon sebebiyle her tür tekstil ürününü kullanamayan, kullanım deneyimi olmadan satın alım yapamayan hedef kitleler içinde yer alan ama çoğu kez ulaşılamayan bir kesim de vardı… Metaverse en uç noktadaki tüketiciye dahi ulaşabilecek simülatörler yardımıyla…

Örneğin; yün kazak kullanamadığını zanneden bir tüketici, hangi tür yüne karşı alerjisi olduğunu bilmediğinden yıllarca yün kazak giyinmeyi reddetmiş olabilir… Simülatörler sayesinde bunu tespit edebilecek ve artık çok istediği yün kazak türlerinden bazılarını giyebilecek… Üretim de bu yönde tayin edilecek.

Örnekler çoğaltılabilirken; tekstil ve hazır giyim sanayii ne yapmalı dersiniz?

1- Öncelikle şirket kendi düzeyinde teknolojik alt yapısını incelemeli ve nasıl yatırımlar yapması gerektiği adına tespitlerini yapmalı…

2- Değişim ve dönüşüm ilk zihinlerde başladığında hedef görünür olabilir… Dolayısıyla da çalışanlarının teknoloji bilgisi, merakı, yeteneği hakkında fikir sahibi olmalı. Yetersizliklerini gidermek adına harekete geçmeli, hızla yaklaşan geleceğe eğitimi kalkan etmeli…

3- Şirketin internet sitesi kadar, şirketin “Voksel Alanı” olması fikrini de önemsemeli, buna bu dönemde kafa yormalı… Piksel; tek boyutludur, voksel; 3 boyutlu piksel demek.

4- İnovasyon yerini dijivasyon’a bırakırken, dijital inovasyon ekibini oluşturmalı. Dijivasyon; “eğlendiğin temayı seç, düzenle ve ürünlerini yükle. Hesap oluştur, satın al.”

5- Metaverse işini şirkette en son vereceğiniz departman; IT’ciler olmalı. Zira onlar bunun bir bilişim paradigması olduğu kalıbından dışarı çıkamazlar. Metaverse ekibi, tasarım ve satışın ara kesitindedir.

6- Metaverse, en tepedeki tarafından benimsenmedikçe, orta kademe yöneticilerinin yapabileceği çok az şey vardır. Bu yüzden tepedekilere, Metaverse kavramını anlatmak, benimsetmek ve karar süreçlerinde doğru bilgilerle konuşlandırmak hayati önem taşımaktadır.

Tüm bunları ve daha fazlasını yapmak isterken de konunun gerçek uzmanlarından oluşan bir ekipten destek almalıdır. Peki, “gerçek uzmanlar” nasıl olmalı, nasıl tercih edilmeli? Ve tekstil sektörünü bekleyen fırsatlar nelerdir? Örnekleri ile birlikte gelecek haftanın da konusu bu olsun.