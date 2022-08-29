Tekstilin Amazonları Re-Imagined koleksiyonla ihraç fazlasına hayat veriyor

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 312’nci sırada yer alıyor Sun Tekstil. 35 yıl önce İzmir’de başlayan hazır giyim yolculuğu boyunca dünyaca ünlü moda markalarına çözüm ortağı olmuş. Bugün İzmir ve Manisa’daki iki fabrikanın yanı sıra konfeksiyon tedarikçileri aracılığıyla ayda 3 milyon adetlik üretim yapıyor. Üretiminin yüzde 90’dan fazlasını ihraç eden şirketin her ay bin 500’ün üzerinde yeni tasarım yapması çok alışılmış bir durum değil.

Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Melis Vekiloğlu’na göre tasarımdaki güçlü kaslar, 2018’de başlayan sürdürülebilir dönüşümde daha da öne çıkmış. Sadece Türkiye değil dünya çapında yeni fikirleri müşterilere sunduklarını söyleyen Vekiloğlu ile şirketin sürdürülebilir moda yolculuğunu konuştuk. Vekiloğlu, “Doğaya saygılı, sürdürülebilir moda anlayışına öncülük ediyoruz” diyor. Bu konuda iddialı. Bu iddiayı bilimden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda yatırım yaparak sürdürmek niyetinde olduklarını üstüne basarak söylüyor.

32 araştırmacının çalıştığı Ar-Ge merkezinde ulusal ve uluslararası çapta desteklenen projeler yürütülüyor. Vekiloğlu, “106 ulusal partnerimiz, 27 ulusal destekli projemiz var. Bugüne kadar 352 projeyi tamamladık” diyor.

SKA’ndan dört başlık seçilmiş

Sun Tekstil’in 2018’de başlattığı sürdürülebilir dönüşüm, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan dördüne odaklanmış durumda. Bunlar; 5, 8, 9, ve 12’nci maddeler. Melis Vekiloğlu işe önce çalışma komiteleri kurarak başladıklarını söylüyor. Bunlar sürdürülebilirlik komitesi çatısı altında tüm tedarikçileri de kapsayacak şekilde yapılanmış.

Peki şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarındaki motivasyonu ne? Vekiloğlu’nun yanıtı şöyle: “Evet biz ihracat odaklı bir şirketiz. Müşterilerimiz önemli markalar ama müşteri istediğinde dönüşüme giderseniz çok gecikmiş olursunuz. Çünkü müşteri o dönüşümü hemen istiyor. Biz hep onlardan bir adım önde gitmek durumundayız. Açıkçası bunun ekmeğini de yiyoruz.”

Dünya devi moda markalarının bir adım önünde gitmek… Kolay olmayan bir öngörü ve üretim yeteneği gerektiriyor. Melis Vekiloğlu bunu işbirlikleri sayesinde daha hızlı gerçekleştirdiklerini söylüyor. Örneğin gıda atıklarını önleyen çalışmalarıyla tanıdığımız Fazla Gıda, Sun Tekstil’in iş ortaklarından biri.

Nasıl oluyor? İşte Vekiloğlu’nun yanıtı: “Tekstilden tekstile dönüşüm oranı dünyada yüzde 1’in altında. Biz bir endüstriyel simbiyoz projesi başlattık. Fazla Gıda ile birlikte çalışıyoruz. Normalde tekstilde atıklar ayrıştırılmadan toplanır. Bu nedenle dönüşümü zordur. Biz yerinde ayrıştırma işini başlattık. Fazla Gıda ile birlikte atıkların ikinci ömrünü izleyen bir sistem kurduk. Örneğin elastan kumaşlar dönüştürülemiyor. Biz kumaştaki elastanları ayrıştıran ve geri dönüşüm yapan startaplar bulduk. Onlara yatırım yapma kararı aldık. İngiltere ve ABD’de böyle firmalara ulaştık.”

Modada yeni bir akım olabilir

Türkiye’de ihraç fazlası pazarı gerçeği var. “Biz bunları etik olarak pazara süremiyoruz” diyen Melis Vekiloğlu, pandemide sürdürülebilir moda açısından yenilikçi bir yöntem geliştirdiklerini anlatıyor. Dünyada da yeni bir uygulamaya imza atmışlar. Söylediklerine göre bu yeni uygulamayı yakında bazı perakende devlerinin raflarında görebileceğiz. İşte detayları: “İhracat fazlasını etik ve sürdürülebilir şekilde kazanmanın bir yolunu bulduk. Re-Imagened (yeniden tasarlanmış) koleksiyon ürettik. Örneğin 100 elbise, reklamasyonla bize geri dönmüşse onları yeniden tasarladık. Etek, bluzdan oluşan yeni bir koleksiyon hazırlayıp müşteriye gönderdik. Bunu başka bir koleksiyon diye sunduk ama elbette bir dönüşüm olduğunu belirterek. İspanya’daki büyük müşterimize 2021’de 20 parçalık bir koleksiyon gönderdik. Önce mesafeli yaklaştılar, sıcak bakmadılar. 2022’de yeniden gönderdik. Bu kez ‘neden olmasın’ dediler, çok beğendiler. Şimdi bu koleksiyona özel etiket tasarlıyorlar. Bambaşka bir sunum olacak. İhraç fazlası ürünler önemli bir kaynak. Bu yöntem yeni bir akım olabilir.”

“Tam bir Amazon şirketiz”

Sun Tekstil Genel Müdürü Melis Vekiloğlu’nun odaklandıklarını söylediği dört sürdürülebilir kalkınma amacından olan 5’inci madde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”. Cinsiyet eşitliğini şirketin kılcal damarlarına yaymanın kendileri için zor olmadığını söyleyen Vekiloğlu, “Çünkü tam bir Amazon şirketiz” diyor. Verdiği bilgilere göre yedi kişilik yönetim kurulunda sadece bir erkek üye var. Yönetim kademelerine bakılınca da kadın oranı yüzde 63. Beşinci maddeyle ilgili planları daha çok kumaş ve boyahaneler tarafında. Bunun için Anadolu’daki atölyelerde kadının güçlenmesini amaçlayan atölyeler kurduklarını söylüyor. Ayrıca eğitimi yarım kalan kadınlar için de okula dönüş projeleri yürütüyorlar.

Vekiloğlu’nun 12’nci madde olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” kapsamında odaklandığı konulardan biri de su tüketimi. Özellikle boyahanelerde su tüketimiyle ilgili sorunlar olduğunu anlatan Vekiloğlu, “Ekoten tarafında suyun kazanımı projemiz var. Yüzde 95 oranında suyu kazanmayı hedefliyoruz. Çalışmalar önemli sonuçlar vermeye başladı. 2021’de kendi kumaş fabrikamızda su tüketimini yüzde 46, kilo başına su miktarını da yüzde 62 oranlarında azalttık. Örnek uygulama olarak tedarik zincirine sunduk” diyor.