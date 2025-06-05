Tematik fonlarda zamanlama yapmak mümkün mü?

Tematik fonlar, zaman zaman yatırımcıların rağbet ettiği fonlar arasında yer alıyor. Tematik fonları, tematik yerli hisse senedi fonları ve tematik değişken (hem yabancı hem de yerli hisse senedi içerebilen) fonlar olarak ikiye ayırabiliriz.

Tematik değişken fonlarda, bu zamana kadar 2025’in yıldızı Ata Portföy havacılık ve savunma teknolojileri değişken fon #JET oldu. Onun dışında İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon #IJB ve BV Portföy Robotik ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon RUT da kayda değer getiri elde etti. Tematik yerli hisse senedi fonlarında ise Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu NLE yeni olmasına rağmen konuşulan fonlardan. Endeks temalı fonlar da burada yatırımcıların belirli zamanlarda ilgi odağı oluyor. 2023 yılındaki genel seçimlerden sonra özellikle Bist 100 dışı hisse senedi fonlarına 2024 yılı başına kadar yönelim olurken, bankacılık endeksi fonları da 2023 yılından 2024 ortasına kadar oldukça popülerdi. 2025 yılında ise burada 1-2 fon dışında tüm fonlardan para çıkışı oldu. Piyasalarda zamanlama yapmak, oldukça zor ve zamanlama yapmaya çalışmak da çoğu zaman kazançtan ziyade kayıpla neticelenebiliyor. Endeks temalı fonları tercih edenler ise, o endeksin prim yapabileceğini düşünen ancak hisse seçiminde zorlanan, endeksten hisse seçimi yaptığında istediği süre boyunca taşıyamayan kişilerden oluşuyor desek, yanlış olmaz.

Sermaye Piyasaları Uzmanı Merve Demirel’e hem tematik fonlar hem de yeni fonlar ile ilgili merak ettiğim 3 soruyu yönelttim.

İbrahim Ethem Afacan: Yatırım fonu sayısı hızlı bir şekilde artıyor ve çok farklı temalarda fonlar çıkıyor. Sence bu durum, yatırımcının kafasını karıştırıyor mu, yatırımcılar ne yapmalı?

Merve Demirel: Evet, fon çeşitliliği yatırım dünyası için çok değerli ama bu çeşitlilik bazen bilgiye erişimi sınırlı olan yatırımcılar için kafa karıştırıcı hale gelebiliyor. Özellikle tematik fonlar; içerikleri, stratejileri ve hedefledikleri sektörler açısından birbirinden çok farklı yapılar sunuyor. Bir fonun adında “teknoloji” ya da “yeşil enerji” geçmesi, onun gerçekten o alanda etkin şekilde yatırım yaptığı anlamına gelmeyebilir. Yatırımcının burada öncelikle yapması gereken şey şu: fonun prospektüsünü ve portföy dağılımını mutlaka incelemek. Hangi şirketlere yatırım yapıyor, bu şirketler gerçekten temayla uyumlu mu, risk dağılımı nasıl? Ayrıca, yatırımcılar artık sadece “hangi fon” değil, “bu fon benim risk algım, yatırım hedefim ve vade beklentimle örtüşüyor mu?” sorusunu da sormalı. Çünkü bir fonun teması ne kadar popüler olursa olsun, eğer yatırımcının zamanlaması ve beklentisiyle örtüşmüyorsa, hayal kırıklığı kaçınılmaz olur.

İbrahim Ethem Afacan: Belirli bir tema ile ilgili yatırım fonunu sence hangi zamanlarda almak gerekir? Örneğin burada daha çok iskontolu hale gelen mi, yoksa coşkunun devam ettiği temalar mı tercih edilmeli?

Merve Demirel: Coşku, yatırımcının dostu değildir. Eğer herkes bir temadan bahsediyorsa, genellikle o işin kolay kısmı veya primi bitmiştir. Eğer yatırımcı “coşku döneminde” alım yaparsa, çoğu zaman fiyatlamanın içine aşırı iyimser beklentilerin de girdiği bir noktadan pozisyona girmiş olur. Bu da orta vadede beklenmeyen geri çekilmelere neden olabilir ve yatırımcılar kâr elde etmeyi umarken pişman olarak fonlara küsme ihtimalini artırır. Benim tercihim ve önerim, tematik fonlara uzun vadeli bir hikâyeye inanarak ve mümkünse temada kısa vadeli bir soğuma ya da fiyat baskısı olduğu zamanlarda giriş yapılması yönünde. Çünkü asıl kazanç, geleceğin trendlerini bugünün dalgalı ortamında ucuzdan alabilen yatırımcılar için yazılıyor.

Ama bu “dipten al” romantizmi değil. Bu bir strateji. Bir temaya yatırım yapacaksanız, önce şu üç şeye bakmalısınız: Temanın temel dinamiği hâlâ güçlü mü? Fiyatlar bu hikâyeyi yansıtmıyor mu? Sürü psikolojisi henüz oraya ulaşmamış mı? Bu üçü varsa, orada potansiyel vardır.

İbrahim Ethem Afacan: Yeni halka arz olan fonlarda bazı yatırımcıların temkinli davrandığını görüyoruz. Sence bu fonlar, belirli bir zaman aralığında performans ve varlık/hisse dağılımı gözetildikten sonra mı yakından incelenmeli?

Merve Demirel: Kesinlikle. Fonlar zamanla karakter kazanır, hissedeki trade heyecanı ve kısa vade fonlarda yoktur. Özellikle ilk 2-3 ay, fon yöneticisinin stratejisi, sektörel dağılımı ve risk yönetimi açısından çok şey söyler. Yatırımcılar genelde “yeni fon = yeni fırsat” gibi düşünse de ben genelde yeni fonlarda ilk bilanço dönemini izlerim. Hangi sektöre nasıl tepki veriyor, piyasa düşerken nasıl korunuyor, yükselirken hangi hisselerle öne çıkıyor? Bunların netleşmesi gerekir. Bu nedenle yeni fonlarda ilk birkaç ay izleyici pozisyonunda kalmak daha sağlıklı olabilir.