Temel İlkeler ve Hedefler Bildirisi ne diyor?

6’lı masa toplantısının salt bir ‘’Tutum Belgesi’’ hazırlığından ibaret kalmadığı anlaşılıyor! 6’lı masada liderlerin on maddelik taahhüt metni ne anlama geliyor?

6’lı Siyasi Liderler Masası’ndan 10 maddelik ‘’Temel İlkeler ve Hedefler Bildirgesi’’ çıktı. Açıklanan bu metinle, ”Geçiş süreci ve ülke yönetimi konusunda bundan sonraki ortak çalışmalarımızın kaynağını ortaya koymuş olduk” denildi. Bu referans metninin aynı zamanda parti tabanları için ortak bir taahhüt ve ‘’tutum belgesi‘’ olduğunun altı çizildi.

Bugünkü DÜNYA’da yer alan Ankara Haber Müdürü’müz Hüseyin Gökçe’nin haberinden, Seçim Güvenliği Komisyonu çalışmalarının YSK’da sonuçlar kesinleşene kadar süreceği, seçimlerin adil, serbest ve şeffaf şekilde güvenlik içinde geçmesi için her türlü tedbirin alınacağı vurgusunu çok önemsediğimi söylemeliyim.

Komisyon çalışmalarının geldiği aşamanın bir hafta sonra, 6 Haziran günü yapılacak açıklama ile kamuoyuna duyurulacağını öğreniyoruz. Bununla 6‘lı siyasal ittifakın çalışmalarını hızlandırdığını ve kamuoyunu sürekli bilgi ile besleyeceğini anlıyoruz, bu da çok önemli. İzleyen hafta, 13 Haziran’da ‘’Kurumsal Reformlar ve Stratejik Planlama Teşkilatı’’nın kurulması konusundaki ayrıntılar açıklanacak. Anlaşılan DPT ‘nin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamındaki önemini 6‘lı siyasal ittifak kabul ediyor. Yine Türkiye’nin gündeminden uzun zamandır düşmüş olan ‘’Ekonomik ve Sosyal Konsey ‘’in yeniden devreye alınması ekonomi politikamızın yeniliği olacak. Haziran ortasındaki açıklamada parlamenter sisteme geçiş sürecinde Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu’nun çalışmaları konusunda hayati bilgiler alacağımız anlaşılıyor.

6’lı Siyaset Masası toplantısının salt bir ‘’Tutum Belgesi’’ hazırlığından ibaret kalmadığı anlaşılıyor! Liderlerin, göç politikası, NATO’ya yeni üyelikler, Ukrayna’ya Rusya’nın tecavüzü, Türkiye’nin sınır ötesi müdahalesi konularını da ele aldıklarını öğreniyoruz. KKM (Kur Korumalı Mevduat) sistemi için ‘’Az sayıdaki varlıklı insana adaletsiz bir servet transferi‘’ ifadesiyle, bu uygulamaya ‘’acilen son verilmesi‘’ isteminin yer alması dikkat çekici ve çok anlamlı bir ifade.

10 maddelik taahhüt metninde altını çizmek istediğim şu öneriler öne çıkıyor:

-Kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem.

-Ayrımcılığa son vererek çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasi.

-Temel hak ve özgürlüklere, din ve vicdan özgürlüğüne, herkesin inanç pratiğine saygılı olarak kazanımlarına güvence.

-Siyasi etik reformuyla ehliyet/liyakat temelinin kurulması.

Taahhüt metnindeki ilkelerin gerçekleşmesine ülke olarak o kadar ihtiyacımız var ki…

GÜNÜN SÖZÜ:

Kolombiya’daki başkanlık seçimlerinde demokrasi ittifakı büyük bir başarı sağladı….