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Temettü hissesi mi, temettü fonu mu?

İbrahim Ethem AFACAN
İbrahim Ethem AFACAN Fon Dünyası

Borsa İstanbul’da 2024 yılı fi­nansal tablo dönemi ek süre isteyen şirketler hariç 11 Mart tarihinde tamamlandı ve şirket­ler temettü kararlarını açıkladı. Temettüler ağırlıkla Mart-Ni­san-Mayıs aylarında dağıtılacak. 2024 yılı enflasyon muhasebesi ve reel faiz ortamı gibi faktörler nedeniyle çoğu halka açık şirke­tin kârının oldukça düşük sey­rettiği bir dönem olsa da temet­tü yatırımcılarının vadeleri uzun ve onlar zaman zaman böyle se­neler olacağının farkında.

Temettü hisseleri denilin­ce çoğu yatırımcının aklına te­mettü endeksi geliyor. BIST Te­mettü endeksinde son 3 yılda yüzde 390, son 5 yılda ise yüzde 1083 getiri mevcut. Hem temet­tü hem de likidite açısından öne çıkan hisseleri içeren BIST Te­mettü 25 endeksinde ise son 3 yılda yüzde 355, son 5 yılda ise yüzde 1097 getiri görülmüş du­rumda. Yalnızca BIST Temettü 25 endeksindeki yani Borsa İs­tanbul’da en yüksek temettü da­ğıtan 25 şirkete yatırım yapan ALC (Ak Portföy BIST Temet­tü 25 Endeksi Hisse Senedi Fo­nu), DPT (Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi gibi fonlar da mevcut. Örneğin DPT’de son 5 yılda getiri yüzde 1326 ile endeksin olduk­ça üzerinde olmuş du­rumda.

Bu getirilerde 2022’deki Borsa İs­tanbul performansı, önemli rol oynadı ve borsa, altın/gümüş/ döviz gibi enstrümanların getiri­lerini katladı. Tabii ki bu durum her zaman böyle olmayacak. An­cak uzun vadeli yatırımda hisse senedi yatırımcılarının avantaj­lı olabildiğini söylemekte fay­da var. Zaman, hisse senedi yatı­rımcısının lehine işliyor. 1 yılda işlemediyse, 3 yılda, 3 yılda işle­mediyse 5 yıl ve sonrasında. Bu­rada hisse seçimi hayati. Bu tarz yatırımcıların odak noktası yal­nızca temettü hisseleri ve vade­leri oldukça uzun.

Örneğin ABD Piyasaları’nda Temettü Aristokratları (Divi­dend Aristocrats) hisseleri var ve bu şirketler en az 25 yıl boyun­ca yatırımcılara verdiği temettü miktarını artıran şirketler. Borsa İstanbul’da ise bilhassa son 3 yıl­da temettü verimi yüksek hisse­lerde oldukça fazla değişiklik var.

Bu nedenle uzun vadeli hisse se­nedi yatırımcıları, kendisine şu soruyu sormaya başladı: “Güç­lü olarak nitelendirilen temettü hisselerini almaya başlamak ve yıllarca biriktirmek yerine, artık yaygınlaşan TEFAS’a açık temet­tü fonlarını mı almalıyım? Zira temettü verimi yüksek olarak al­dığım hisse, temettü vermeyebi­lir veya bambaşka şirketler, ileri­de bu listeye dahil olabilir.”

Bir diğer konu da hisse senet­lerinin temettü getirilerinde kaynağından yüzde 15’lik stopaj uygulanırken temettü ödeyen yatırım fonlarında yüzde 0 sto­paj avantajının olması. Bu duru­mun da uzun vadede kıymeti da­ha fazla anlaşılıyor.

Nakit temettü ödeyen fonlar

Temettü fonlarında yukarıda değindiğim gibi temettü endek­si fonları yani en yüksek temettü veren hisselerden gelen temet­tüyle yatırım yapan fonlar olduğu gibi, yatırımcılarına kâr payı öde­yen fonlar da var. Kâr payı ödeyen fonların kâr payları da stopajdan muaf. Bu fonlar GSP, KPH, AYA, KPA ve FBC. Bu fonlarda en eski­ler GSP ve AYA.

Getirilere Fintables’da fonlar sekmesi üzerinden baktığımızda son 3 yılda en yüksek getiri yüz­de 552 ile GSP’de. GSP yılda 2 kez temettü ödüyor. Yılın ilk 6 ayı ge­nellikle yüksek temettü, ikinci al­tı ayı daha düşük temettü veriyor. Şirketlerin temettü ödemeleri ilk 6 ayda olduğundan. GSP’nin yıl­lık yönetim ücreti ise yüzde 3,20. 2. sırada ise yüzde 351 getiriy­le AYA var. AYA da yılda 4 kez te­mettü ödüyor.

Temettü verimin­de AYA öne çıkıyor. AYA’nın yıl­lık yönetim ücreti ise yüzde 2,50. Son açıklanan hisse pozisyonları­na bakıldığında AYA’nın yüzde 14 ile daha fazla bankacılık hissele­rine yöneldiği görülüyor. GSP’de bu oran yüzde 24. Örneğin banka­cılık hisseleri, son 3 yıl veya son 5 yıl temettü verimi en yüksek şir­ketler arasında yer almıyor.

An­cak son yıllarda hem getiri hem de temettü tarafında öne çıkma­ları, kâr payı ödeyen fonlarda da bankacılığa ağırlık verilmesini sağlamış durumda. Diğer nakit temettü ödeyen fonlara baktığı­mızda ise KPA, yılda 4 kez, KPH ve FBC ise yılda 2 kez yatırımcı­larına 2 kez nakit temettü ödü­yor. Bunlardan KPA ve FBC katı­lım hisse senedi fonu. Dolayısıyla ALBRK dışında bankacılık hisse­lerine portföyde yer vermiyor. En yeni kurulan ise KPA. 2024 yılı­nın eylül ayında arz oldu ve şu an arz fiyatına yakın seviyelerde. İlk temettü ödemesini 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi.

Sözün özü, nakit kâr payı öde­yen fonlara şu an için çok fazla nakit girişi olmasa da, bu katego­rideki fon sayısı ve bu fonların bi­linirlikleri artıyor. Bana göre bu fonlara olan eğilim artış göstere­cek ve uzun vadeli temettü yatı­rımcısının önemli kısmının port­föyünde bu fonlar yer almaya baş­layacak.

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