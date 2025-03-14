Temettü hissesi mi, temettü fonu mu?
Borsa İstanbul’da 2024 yılı finansal tablo dönemi ek süre isteyen şirketler hariç 11 Mart tarihinde tamamlandı ve şirketler temettü kararlarını açıkladı. Temettüler ağırlıkla Mart-Nisan-Mayıs aylarında dağıtılacak. 2024 yılı enflasyon muhasebesi ve reel faiz ortamı gibi faktörler nedeniyle çoğu halka açık şirketin kârının oldukça düşük seyrettiği bir dönem olsa da temettü yatırımcılarının vadeleri uzun ve onlar zaman zaman böyle seneler olacağının farkında.
Temettü hisseleri denilince çoğu yatırımcının aklına temettü endeksi geliyor. BIST Temettü endeksinde son 3 yılda yüzde 390, son 5 yılda ise yüzde 1083 getiri mevcut. Hem temettü hem de likidite açısından öne çıkan hisseleri içeren BIST Temettü 25 endeksinde ise son 3 yılda yüzde 355, son 5 yılda ise yüzde 1097 getiri görülmüş durumda. Yalnızca BIST Temettü 25 endeksindeki yani Borsa İstanbul’da en yüksek temettü dağıtan 25 şirkete yatırım yapan ALC (Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu), DPT (Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi gibi fonlar da mevcut. Örneğin DPT’de son 5 yılda getiri yüzde 1326 ile endeksin oldukça üzerinde olmuş durumda.
Bu getirilerde 2022’deki Borsa İstanbul performansı, önemli rol oynadı ve borsa, altın/gümüş/ döviz gibi enstrümanların getirilerini katladı. Tabii ki bu durum her zaman böyle olmayacak. Ancak uzun vadeli yatırımda hisse senedi yatırımcılarının avantajlı olabildiğini söylemekte fayda var. Zaman, hisse senedi yatırımcısının lehine işliyor. 1 yılda işlemediyse, 3 yılda, 3 yılda işlemediyse 5 yıl ve sonrasında. Burada hisse seçimi hayati. Bu tarz yatırımcıların odak noktası yalnızca temettü hisseleri ve vadeleri oldukça uzun.
Örneğin ABD Piyasaları’nda Temettü Aristokratları (Dividend Aristocrats) hisseleri var ve bu şirketler en az 25 yıl boyunca yatırımcılara verdiği temettü miktarını artıran şirketler. Borsa İstanbul’da ise bilhassa son 3 yılda temettü verimi yüksek hisselerde oldukça fazla değişiklik var.
Bu nedenle uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları, kendisine şu soruyu sormaya başladı: “Güçlü olarak nitelendirilen temettü hisselerini almaya başlamak ve yıllarca biriktirmek yerine, artık yaygınlaşan TEFAS’a açık temettü fonlarını mı almalıyım? Zira temettü verimi yüksek olarak aldığım hisse, temettü vermeyebilir veya bambaşka şirketler, ileride bu listeye dahil olabilir.”
Bir diğer konu da hisse senetlerinin temettü getirilerinde kaynağından yüzde 15’lik stopaj uygulanırken temettü ödeyen yatırım fonlarında yüzde 0 stopaj avantajının olması. Bu durumun da uzun vadede kıymeti daha fazla anlaşılıyor.
Nakit temettü ödeyen fonlar
Temettü fonlarında yukarıda değindiğim gibi temettü endeksi fonları yani en yüksek temettü veren hisselerden gelen temettüyle yatırım yapan fonlar olduğu gibi, yatırımcılarına kâr payı ödeyen fonlar da var. Kâr payı ödeyen fonların kâr payları da stopajdan muaf. Bu fonlar GSP, KPH, AYA, KPA ve FBC. Bu fonlarda en eskiler GSP ve AYA.
Getirilere Fintables’da fonlar sekmesi üzerinden baktığımızda son 3 yılda en yüksek getiri yüzde 552 ile GSP’de. GSP yılda 2 kez temettü ödüyor. Yılın ilk 6 ayı genellikle yüksek temettü, ikinci altı ayı daha düşük temettü veriyor. Şirketlerin temettü ödemeleri ilk 6 ayda olduğundan. GSP’nin yıllık yönetim ücreti ise yüzde 3,20. 2. sırada ise yüzde 351 getiriyle AYA var. AYA da yılda 4 kez temettü ödüyor.
Temettü veriminde AYA öne çıkıyor. AYA’nın yıllık yönetim ücreti ise yüzde 2,50. Son açıklanan hisse pozisyonlarına bakıldığında AYA’nın yüzde 14 ile daha fazla bankacılık hisselerine yöneldiği görülüyor. GSP’de bu oran yüzde 24. Örneğin bankacılık hisseleri, son 3 yıl veya son 5 yıl temettü verimi en yüksek şirketler arasında yer almıyor.
Ancak son yıllarda hem getiri hem de temettü tarafında öne çıkmaları, kâr payı ödeyen fonlarda da bankacılığa ağırlık verilmesini sağlamış durumda. Diğer nakit temettü ödeyen fonlara baktığımızda ise KPA, yılda 4 kez, KPH ve FBC ise yılda 2 kez yatırımcılarına 2 kez nakit temettü ödüyor. Bunlardan KPA ve FBC katılım hisse senedi fonu. Dolayısıyla ALBRK dışında bankacılık hisselerine portföyde yer vermiyor. En yeni kurulan ise KPA. 2024 yılının eylül ayında arz oldu ve şu an arz fiyatına yakın seviyelerde. İlk temettü ödemesini 3 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirdi.
Sözün özü, nakit kâr payı ödeyen fonlara şu an için çok fazla nakit girişi olmasa da, bu kategorideki fon sayısı ve bu fonların bilinirlikleri artıyor. Bana göre bu fonlara olan eğilim artış gösterecek ve uzun vadeli temettü yatırımcısının önemli kısmının portföyünde bu fonlar yer almaya başlayacak.