Temmuz ayına girerken ekonomi testten geçecek

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Sadece ekonomi verileri değil, siyasetin gölgesi de ölçülecek.

Temmuz ayı Türkiye ekono­misi açısından sıradan bir veri takvimi olmayacak. Enflas­yon, faiz, bütçe, dış ticaret ve bü­yüme rakamları elbette yakından izlenecek; fakat bu kez tabloyu yalnızca ekonomik göstergeler belirlemeyecek. Erken seçim ih­timali, anayasa değişikliği tartış­maları ve CHP’deki kongre/ku­rultay süreci de ekonominin nab­zını doğrudan etkileyecek.

Çünkü Türkiye ekonomisinde artık rakamlar kadar beklentiler, beklentiler kadar da siyasi iklim belirleyici hale geldi. Piyasa yal­nızca “enflasyon düşüyor mu?” sorusuna bakmıyor. Aynı zaman­da “bu düşüş sürdürülebilir mi, siyasi belirsizlik ekonomi progra­mını bozar mı, bütçe disiplini ko­runur mu, faiz indirimi ne zaman gelir?” sorularına da cevap arıyor.

Bu nedenle Temmuz, ekonomi­nin adeta test ayı olacak. Görün­tü net çıkarsa güven artacak; flu çıkarsa yılın ikinci yarısına dair soru işaretleri büyüyecek.

Enflasyonda gerileme var, ama rahatlama henüz yok

Mayıs 2026 itibarıyla yıllık TÜFE %32,61, aylık enflasyon ise %1,71 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar, enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ancak bu tabloyu fazla iyimser okumak doğru olmaz. Çünkü ha­nehalkının hissettiği enflasyon ile manşet enflasyon arasında hâlâ ciddi bir fark vardır.

Gıda, kira, ulaşım ve hizmet fiyatlarındaki katılık vatanda­şın günlük hayatında baskının sürdüğünü gösteriyor. Bir başka ifadeyle, kağıt üzerinde enflas­yon düşerken, pazarda ve mar­kette rahatlama aynı hızda his­sedilmiyor.

Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu bu nedenle kritik. Eğer aylık enf­lasyon beklentilerin üzerinde gelirse(%1,5 üzeri), piyasaların fa­iz indirimi beklentisi zayıflayacak. Eğer veri daha olumlu gelirse, bu kez TCMB’nin ne kadar temkinli kalacağı tartı­şılacaktır.

Faiz yüksek, nefes dar: reel sektörün zor dengesi

TCMB, 11 Haziran 2026 top­lantısında politika faizini %37’de sabit tuttu. Bu karar, enflasyonla mücadelede erken gevşeme ris­kinin alınmak istenmediğini gös­teriyor. Ancak %37 politika faizi, reel sektör için oldukça ağır bir finansman maliyeti demek.

Bugün şirketlerin önünde üç temel sorun var:

Satış yapmak zorlaştı.

Satılan malın tahsilatı uzadı.

Finansman gideri kârlılığı erit­meye başladı.

Özellikle yüksek krediyle ça­lışan, döviz açık pozisyonu taşı­yan, stok devir hızı yavaşlayan ve alacak tahsil süresi uzayan firmalar için yılın ikinci yarısı daha sert geçebilir. Kâğıt üze­rinde kâr eden ama nakit yarata­mayan şirket sayısının artması şaşırtıcı olmaz.

Bu noktada şirketler için temel soru artık “ne kadar büyüdük?” değil, “büyürken nakit yaratabil­dik mi?” olmalı.

Büyüme var, ama omurgası zayıf

Türkiye ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %2,5 büyü­dü. İlk bakışta olumlu görünen bu rakam, detaylara inildiğinde daha temkinli okunmalı. Çünkü mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,1 arttı.

Daha önemlisi, sanayi sektörü ilk çeyrekte %0,8 daraldı. Bu ve­ri, büyümenin kalitesi açısından önemli bir uyarı niteliğinde. Hiz­metler ve bazı iç talep kalemleri ekonomiyi taşırken, üretim tara­fındaki zayıflama dikkat çekiyor.

Bir ekonomi yalnızca tüke­timle uzun süre sağlıklı büyü­yemez. Kalıcı büyüme için sana­yi, ihracat, teknoloji, verimlilik ve yatırım tarafının güçlenmesi gerekir. Temmuz verileri, Tür­kiye’de büyümenin gerçekten dengelenip dengelenmediğini daha net gösterecek.

Dış Ticarette tehlikeli sinyal: Açık azalıyor ama güçlenerek değil

Mayıs 2026’da ihracat yıllık %9,3 azalarak 22,5 milyar dola­ra, ithalat ise %10,7 azalarak 28,1 milyar dolara geriledi. Dış tica­ret açığının azalması ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görülebi­lir. Fakat burada dikkat edilme­si gereken nokta şu: Açık, ihra­cat güçlü arttığı için değil, itha­lat da ihracatla birlikte düştüğü için daralıyor.

Bütçe açığı seçim ekonomisini kaldırır mı?

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi 298,2 milyar TL açık ver­di. Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon TL’nin üzeri­ne çıktı. Bu tablo, ekonomi yöne­timinin önündeki en hassas alan­lardan birinin mali disiplin oldu­ğunu gösteriyor.

Tam da bu noktada erken se­çim tartışmaları önem kaza­nıyor. Çünkü erken seçim ih­timali arttığında, kamu harca­maları üzerinde siyasi baskı da artar. Ücret düzenlemeleri, sos­yal transferler, kredi genişleme­si, teşvikler ve kamu yatırımları seçim atmosferinde daha gevşek yönetilebilir.

Bu ise para politikasıyla çeli­şen bir sonuç doğurur. Bir taraf­ta TCMB yüksek faizle talebi so­ğutmaya çalışırken, diğer taraf­ta kamu harcamaları talebi canlı tutarsa enflasyonla mücadele za­yıflar. Türkiye’nin geçmiş dene­yimleri, seçim ekonomisinin kı­sa vadede rahatlama, orta vadede ise enflasyon ve bütçe maliyeti ürettiğini defalarca gösterdi.

Erken seçim ihtimali piyasayı nasıl etkiler?

Erken seçim ihtimali ekonomi­yi üç ana kanaldan etkiler.

İlk kanal risk primidir. Seçim olasılığı arttığında yatırımcı ön­ce belirsizliği fiyatlar. Kur, tahvil faizi, borsa ve CDS üzerinde oy­naklık artabilir.

İkinci kanal bütçedir. Seçim atmosferinde kamu harcamala­rının artması ve mali disiplinin gevşemesi ihtimali piyasanın dikkatle izlediği bir risktir.

Üçüncü kanal beklentiler­dir. Şirketler yatırım kararları­nı, hanehalkı tüketim kararları­nı, yabancı yatırımcı ise portföy kararlarını siyasi takvime gö­re yeniden düzenler. Belirsizlik arttıkça kararlar ertelenir; erte­lenen kararlar da büyüme üze­rinde baskı yaratır.

Bu nedenle erken seçim tar­tışması yalnızca siyasi bir başlık değildir. Aynı zamanda kur, faiz, enflasyon ve yatırım iştahı üze­rinde etkili bir ekonomik değiş­kendir.

Anayasa tartışması: Hukuk başlığı mı, ekonomik güven başlığı mı?

Anayasa değişikliği tartışma­ları ilk bakışta hukuk ve siyaset alanına ait gibi görünür. Fakat Türkiye gibi dış finansman ihti­yacı yüksek, sermaye akımlarına duyarlı ve kur oynaklığı geçmi­şi güçlü olan bir ekonomide ana­yasa tartışması doğrudan ekono­mik bir başlıktır.

Yatırımcı için mesele yalnızca metnin içeriği değildir. Sürecin nasıl yürütüldüğü, uzlaşma ze­mini, hukuk güvenliği, kurumla­rın bağımsızlığı ve öngörülebilir­lik daha önemlidir.

Eğer anayasa tartışması kutup­laşmayı artıran, seçim ihtimali­ni güçlendiren ve kurumsal gü­veni zedeleyen bir hatta ilerlerse piyasa bunu risk olarak fiyatlar. Buna karşılık hukuk devleti, yar­gı bağımsızlığı, mülkiyet hakkı ve kurumsal denge vurgusu güçle­nirse, orta vadede güven artırıcı bir çerçeve oluşabilir.

Ekonomi açısından kritik soru şudur: Anayasa tartışması belir­sizlik mi üretecek, güven mi?

CHP kongre süreci: Parti içi mesele olmanın ötesinde

CHP’deki kongre ve kurultay süreci de yalnızca parti içi bir tartışma olarak görülmemeli. Ana muhalefetin iç dengesi, er­ken seçim olasılığı, muhalefetin stratejisi ve siyasi rekabetin to­nu ekonomi üzerinde dolaylı ama güçlü etkiler yaratabilir.

Piyasanın asıl aradığı şey: Güven

Türkiye ekonomisinin bugün en fazla ihtiyaç duyduğu unsur sadece düşük enflasyon değildir. En az onun kadar önemli olan şey güvendir.

Bu nedenle ekonomi yönetimi­nin görevi yalnızca teknik veri üretmek değildir. Aynı zamanda piyasa, reel sektör ve toplum nez­dinde güven ve öngörülebilirliği artırmaktır.

Şirketler ne yapmalı?

Temmuz ayı şirketler için sa­vunma refleksinin güçlendiril­mesi gereken bir dönem olacak. Yönetim kurulları artık tek se­naryolu bütçe yapmamalı. 2026 ikinci yarısı için farklı senaryo­lar hazırlanmalıdır.

Bu senaryoların her birinde nakit akışı, kur riski, finansman gideri, tahsilat süresi, stok se­viyesi ve kısa vadeli borç ödeme kapasitesi yeniden hesaplanmalı.

Özellikle Şirketlerin önceliği kârlılık kadar nakit akışı olma­lı. Çünkü yüksek faiz döneminde kârlı görünen ama nakit yarata­mayan şirketler ciddi likidite ris­kiyle karşılaşabilir.

Çözüm: Sıkı para politikası, disiplinli bütçe, güven veren siyaset

Türkiye’nin önünde imkânsız bir tablo yok; fakat kolay bir yol da yok. Enflasyonla mücadele yalnızca faizle kazanılamaz. Pa­ra politikasını mali disiplin, ya­pısal reformlar, üretim politika­sı ve hukuk güvenliği destekle­melidir.

Öncelikle bütçe harcamaların­da verimlilik artırılmalı. Sosyal destekler geniş kitlelere rastgele dağıtılmak yerine, gelir seviyesi düşük kesimlere hedefli şekilde yönlendirilmeli. Kamu harcama­ları tüketim artırıcı değil, üret­ken kapasiteyi büyütücü alanlara kaydırılmalı.

İhracatçıya genel kredi geniş­lemesi değil, seçici ve perfor­mans odaklı finansman sağlan­malı. Yüksek katma değerli üre­tim, teknoloji yatırımı, enerji verimliliği ve ithal ikamesi önce­likli alanlar olmalı.

Ayrıca siyasi aktörler ekono­mi üzerindeki belirsizlik maliye­tinin farkında olmalı. Erken se­çim, anayasa değişikliği ve parti içi kongre süreçleri hukuki, şef­faf ve öngörülebilir zeminde yü­rütülmediği sürece ekonomi üze­rindeki risk primi artar.

Son sözler: “Konuşanı her­kes duyar, susanı yalnızca anla­yan…”Sarah Carpenter

“İnsan hiçbir şeyle gelir, her şeyin peşine düşer, Sonra her şeyi bırakıp, hiçbir şeyle gider” Anonim