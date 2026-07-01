Temmuz ayına girerken ekonomi testten geçecek
Sadece ekonomi verileri değil, siyasetin gölgesi de ölçülecek.
Temmuz ayı Türkiye ekonomisi açısından sıradan bir veri takvimi olmayacak. Enflasyon, faiz, bütçe, dış ticaret ve büyüme rakamları elbette yakından izlenecek; fakat bu kez tabloyu yalnızca ekonomik göstergeler belirlemeyecek. Erken seçim ihtimali, anayasa değişikliği tartışmaları ve CHP’deki kongre/kurultay süreci de ekonominin nabzını doğrudan etkileyecek.
Çünkü Türkiye ekonomisinde artık rakamlar kadar beklentiler, beklentiler kadar da siyasi iklim belirleyici hale geldi. Piyasa yalnızca “enflasyon düşüyor mu?” sorusuna bakmıyor. Aynı zamanda “bu düşüş sürdürülebilir mi, siyasi belirsizlik ekonomi programını bozar mı, bütçe disiplini korunur mu, faiz indirimi ne zaman gelir?” sorularına da cevap arıyor.
Bu nedenle Temmuz, ekonominin adeta test ayı olacak. Görüntü net çıkarsa güven artacak; flu çıkarsa yılın ikinci yarısına dair soru işaretleri büyüyecek.
Enflasyonda gerileme var, ama rahatlama henüz yok
Mayıs 2026 itibarıyla yıllık TÜFE %32,61, aylık enflasyon ise %1,71 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar, enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ancak bu tabloyu fazla iyimser okumak doğru olmaz. Çünkü hanehalkının hissettiği enflasyon ile manşet enflasyon arasında hâlâ ciddi bir fark vardır.
Gıda, kira, ulaşım ve hizmet fiyatlarındaki katılık vatandaşın günlük hayatında baskının sürdüğünü gösteriyor. Bir başka ifadeyle, kağıt üzerinde enflasyon düşerken, pazarda ve markette rahatlama aynı hızda hissedilmiyor.
Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu bu nedenle kritik. Eğer aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gelirse(%1,5 üzeri), piyasaların faiz indirimi beklentisi zayıflayacak. Eğer veri daha olumlu gelirse, bu kez TCMB’nin ne kadar temkinli kalacağı tartışılacaktır.
Faiz yüksek, nefes dar: reel sektörün zor dengesi
TCMB, 11 Haziran 2026 toplantısında politika faizini %37’de sabit tuttu. Bu karar, enflasyonla mücadelede erken gevşeme riskinin alınmak istenmediğini gösteriyor. Ancak %37 politika faizi, reel sektör için oldukça ağır bir finansman maliyeti demek.
Bugün şirketlerin önünde üç temel sorun var:
Satış yapmak zorlaştı.
Satılan malın tahsilatı uzadı.
Finansman gideri kârlılığı eritmeye başladı.
Özellikle yüksek krediyle çalışan, döviz açık pozisyonu taşıyan, stok devir hızı yavaşlayan ve alacak tahsil süresi uzayan firmalar için yılın ikinci yarısı daha sert geçebilir. Kâğıt üzerinde kâr eden ama nakit yaratamayan şirket sayısının artması şaşırtıcı olmaz.
Bu noktada şirketler için temel soru artık “ne kadar büyüdük?” değil, “büyürken nakit yaratabildik mi?” olmalı.
Büyüme var, ama omurgası zayıf
Türkiye ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %2,5 büyüdü. İlk bakışta olumlu görünen bu rakam, detaylara inildiğinde daha temkinli okunmalı. Çünkü mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,1 arttı.
Daha önemlisi, sanayi sektörü ilk çeyrekte %0,8 daraldı. Bu veri, büyümenin kalitesi açısından önemli bir uyarı niteliğinde. Hizmetler ve bazı iç talep kalemleri ekonomiyi taşırken, üretim tarafındaki zayıflama dikkat çekiyor.
Bir ekonomi yalnızca tüketimle uzun süre sağlıklı büyüyemez. Kalıcı büyüme için sanayi, ihracat, teknoloji, verimlilik ve yatırım tarafının güçlenmesi gerekir. Temmuz verileri, Türkiye’de büyümenin gerçekten dengelenip dengelenmediğini daha net gösterecek.
Dış Ticarette tehlikeli sinyal: Açık azalıyor ama güçlenerek değil
Mayıs 2026’da ihracat yıllık %9,3 azalarak 22,5 milyar dolara, ithalat ise %10,7 azalarak 28,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığının azalması ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görülebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Açık, ihracat güçlü arttığı için değil, ithalat da ihracatla birlikte düştüğü için daralıyor.
Bütçe açığı seçim ekonomisini kaldırır mı?
Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi 298,2 milyar TL açık verdi. Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı. Bu tablo, ekonomi yönetiminin önündeki en hassas alanlardan birinin mali disiplin olduğunu gösteriyor.
Tam da bu noktada erken seçim tartışmaları önem kazanıyor. Çünkü erken seçim ihtimali arttığında, kamu harcamaları üzerinde siyasi baskı da artar. Ücret düzenlemeleri, sosyal transferler, kredi genişlemesi, teşvikler ve kamu yatırımları seçim atmosferinde daha gevşek yönetilebilir.
Bu ise para politikasıyla çelişen bir sonuç doğurur. Bir tarafta TCMB yüksek faizle talebi soğutmaya çalışırken, diğer tarafta kamu harcamaları talebi canlı tutarsa enflasyonla mücadele zayıflar. Türkiye’nin geçmiş deneyimleri, seçim ekonomisinin kısa vadede rahatlama, orta vadede ise enflasyon ve bütçe maliyeti ürettiğini defalarca gösterdi.
Erken seçim ihtimali piyasayı nasıl etkiler?
Erken seçim ihtimali ekonomiyi üç ana kanaldan etkiler.
İlk kanal risk primidir. Seçim olasılığı arttığında yatırımcı önce belirsizliği fiyatlar. Kur, tahvil faizi, borsa ve CDS üzerinde oynaklık artabilir.
İkinci kanal bütçedir. Seçim atmosferinde kamu harcamalarının artması ve mali disiplinin gevşemesi ihtimali piyasanın dikkatle izlediği bir risktir.
Üçüncü kanal beklentilerdir. Şirketler yatırım kararlarını, hanehalkı tüketim kararlarını, yabancı yatırımcı ise portföy kararlarını siyasi takvime göre yeniden düzenler. Belirsizlik arttıkça kararlar ertelenir; ertelenen kararlar da büyüme üzerinde baskı yaratır.
Bu nedenle erken seçim tartışması yalnızca siyasi bir başlık değildir. Aynı zamanda kur, faiz, enflasyon ve yatırım iştahı üzerinde etkili bir ekonomik değişkendir.
Anayasa tartışması: Hukuk başlığı mı, ekonomik güven başlığı mı?
Anayasa değişikliği tartışmaları ilk bakışta hukuk ve siyaset alanına ait gibi görünür. Fakat Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı yüksek, sermaye akımlarına duyarlı ve kur oynaklığı geçmişi güçlü olan bir ekonomide anayasa tartışması doğrudan ekonomik bir başlıktır.
Yatırımcı için mesele yalnızca metnin içeriği değildir. Sürecin nasıl yürütüldüğü, uzlaşma zemini, hukuk güvenliği, kurumların bağımsızlığı ve öngörülebilirlik daha önemlidir.
Eğer anayasa tartışması kutuplaşmayı artıran, seçim ihtimalini güçlendiren ve kurumsal güveni zedeleyen bir hatta ilerlerse piyasa bunu risk olarak fiyatlar. Buna karşılık hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, mülkiyet hakkı ve kurumsal denge vurgusu güçlenirse, orta vadede güven artırıcı bir çerçeve oluşabilir.
Ekonomi açısından kritik soru şudur: Anayasa tartışması belirsizlik mi üretecek, güven mi?
CHP kongre süreci: Parti içi mesele olmanın ötesinde
CHP’deki kongre ve kurultay süreci de yalnızca parti içi bir tartışma olarak görülmemeli. Ana muhalefetin iç dengesi, erken seçim olasılığı, muhalefetin stratejisi ve siyasi rekabetin tonu ekonomi üzerinde dolaylı ama güçlü etkiler yaratabilir.
Piyasanın asıl aradığı şey: Güven
Türkiye ekonomisinin bugün en fazla ihtiyaç duyduğu unsur sadece düşük enflasyon değildir. En az onun kadar önemli olan şey güvendir.
Bu nedenle ekonomi yönetiminin görevi yalnızca teknik veri üretmek değildir. Aynı zamanda piyasa, reel sektör ve toplum nezdinde güven ve öngörülebilirliği artırmaktır.
Şirketler ne yapmalı?
Temmuz ayı şirketler için savunma refleksinin güçlendirilmesi gereken bir dönem olacak. Yönetim kurulları artık tek senaryolu bütçe yapmamalı. 2026 ikinci yarısı için farklı senaryolar hazırlanmalıdır.
Bu senaryoların her birinde nakit akışı, kur riski, finansman gideri, tahsilat süresi, stok seviyesi ve kısa vadeli borç ödeme kapasitesi yeniden hesaplanmalı.
Özellikle Şirketlerin önceliği kârlılık kadar nakit akışı olmalı. Çünkü yüksek faiz döneminde kârlı görünen ama nakit yaratamayan şirketler ciddi likidite riskiyle karşılaşabilir.
Çözüm: Sıkı para politikası, disiplinli bütçe, güven veren siyaset
Türkiye’nin önünde imkânsız bir tablo yok; fakat kolay bir yol da yok. Enflasyonla mücadele yalnızca faizle kazanılamaz. Para politikasını mali disiplin, yapısal reformlar, üretim politikası ve hukuk güvenliği desteklemelidir.
Öncelikle bütçe harcamalarında verimlilik artırılmalı. Sosyal destekler geniş kitlelere rastgele dağıtılmak yerine, gelir seviyesi düşük kesimlere hedefli şekilde yönlendirilmeli. Kamu harcamaları tüketim artırıcı değil, üretken kapasiteyi büyütücü alanlara kaydırılmalı.
İhracatçıya genel kredi genişlemesi değil, seçici ve performans odaklı finansman sağlanmalı. Yüksek katma değerli üretim, teknoloji yatırımı, enerji verimliliği ve ithal ikamesi öncelikli alanlar olmalı.
Ayrıca siyasi aktörler ekonomi üzerindeki belirsizlik maliyetinin farkında olmalı. Erken seçim, anayasa değişikliği ve parti içi kongre süreçleri hukuki, şeffaf ve öngörülebilir zeminde yürütülmediği sürece ekonomi üzerindeki risk primi artar.
Son sözler: “Konuşanı herkes duyar, susanı yalnızca anlayan…”Sarah Carpenter
“İnsan hiçbir şeyle gelir, her şeyin peşine düşer, Sonra her şeyi bırakıp, hiçbir şeyle gider” Anonim
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