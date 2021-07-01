Temmuz mevsim normallerinden de sıcak geçecek

Yılın ilk yarısını tamamladık. 30 Haziran kapanışları biraz da ekonomik durumun özeti gibi... Borsa 1.367 seviyesinde. Yıla başlarken 1.477 olduğunu hatırlatmada fayda var. Zayıf bir seyir söz konusu… Temmuzda da bu civarlarda dalgalanır. Dolar 8,67 TL, Euro 10,28 TL ve altının onsu 1.757 $ seviyesinde… Dolar kuru yıla başlarken 7,44 TL, Euro ise 9,11 TL seviyesindeydi. Ons altın 1.893 $ düzeyindeydi.

Kayıplar ve kazançlar

Yılbaşından bu yana en fazla kazanan %16,45 ile dolar kuru olurken Euro %12,84 yükseldi. Borsa %7,3 düştü. Altının onsu %7,18 geriledi.

Pandemi gölgesinde bir yaz yaşıyoruz. Veriler sıcak... Enflasyon el yakıyor… Altı ayda ÜFE %17,34, TÜFE ise %6,39 oranında arttı.

İlk yarı gelişmeleri kürede para piyasalarının ısındığını, kripto varlıklarda sert oynaklıkların olduğunu gösterdi. Mayıs ayı, kripto öykülerinin doruğa çıktığı zaman oldu. Haziran’da gündemin başında olmasa bile herkesin merak radarında kalmayı başardı.

İki soru iki cevap

1-Altın, dolar, Euro, mevduattan hangisi öne çıkar temmuz ayında?

Enflasyon hepsinden önde koşuyor, bu nedenle döviz bazlı enstrümanlar gündemde olur.

2-Türkiye’yi öne çıkaracak gelişme ne olur?

Aşıda hızlı ilerleme başladı. Hemen arkasından gelebilecek bir turizm atağı görünümü güçlendirir. Ancak asıl öne çıkaracak adımlar, yapısal reformlarla bekleniyordu ama olmadı, olamadı

Temmuzun avantajı turizm olur

Temmuz ayında turizm sektörünün öne çıktığını görebiliriz. Ancak pandemide yeni dalga tehlike ve risk içeriyor. Belki de işten çıkarmalar yeni yeni başlayacak. Ekonomimiz asıl zorlu sınavı ikinci yarıda verecek.

Şurası bir gerçek ki turizm, döviz kazandırıcı eylemlerin başında yer alıyor. Salgında çok az turizm tesisi kapandı. Bu; iyi bir haber… Turizm sektörünün döviz dinamosu olabilmesi için aşıların pozitif etkisinin daha net görülmesi gerekiyor.