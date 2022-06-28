Temmuz zammı beklenirken…

31,2 milyon memur, memur emeklisi ve asgari ücretli temmuz zammı beklentisi içinde. Ancak artmaya devam eden enflasyonu aşağıya indirmeden, ücret ve maaşlara yapılan her zam hızla eriyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı içinde temmuzda zam bekleyen memur, memur emeklisi ve asgari ücretli sayısı tam tamına 31 milyon 287 bin 80 kişi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, memur ve sözleşmeli olarak çalışan sayısı 3 milyon 570 bin 578 kişi. Emekli olup vefat eden emeklinin maaşını alan yakınları ise 13 milyon 724 bin 69 kişi. TÜİK’e göre 2022 Nisan’ında SGK‘lı çalışan sayısı 13 milyon 392 bin 443 kişi. Bu sayılar bizi toplam 31,2 milyon sayısına ulaştırıyor.

Memur ve sözleşmelilere yapılması beklenen zam, 6 aylık enflasyon farkı. İlk beş aylık fark yüzde 35.64 düzeyindeydi. Buna, 4 Temmuz günü açıklanacak 6. ay enflasyonu eklenecek. Beklenti, memur zammının yüzde 40’ın biraz üzerinde olması şeklinde.

İşçi sendikaları, ocaktaki yüzde 50’lik asgari ücret zammının enflasyonla eridiği gerekçesiyle, asgari ücretin Türk-İş’in 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına denk olan 6.017 TL düzeyine çıkarılmasını istiyor. Bu da 4.253 lira olan asgari ücretin 1.900 TL arttırılması anlamına geliyor.

Doğal olarak işverenlerin böyle bir yükü üstlenmesi mümkün olamayacağı ve işten çıkarmalar yaşanacağı için, kamunun bazı kolaylıklar sağlaması bekleniyor.

Memurların temmuzda 6 aylık enflasyon farkıyla alabilecekleri zammın yüzde 40 düzeyinde olacağı ilgili birimlerce açıklandı. Bu yazıyı yazdığım günün gecesi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bu zam açıklanabilir.

Asgari ücretlilerin zammı konusunda ise siyasal yönetim tarafından şu ana dek herhangi bir oran ve rakam telaffuz edilmedi. Temmuz zammı konusunda Cumhurbaşkanlığı önemli bir çalışma ve karar aşamasında.

Ancak çok yüksek olan ve artmaya devam eden enflasyonu aşağıya indirmeden, ücret ve maaşlara yapılan her zam hızla eriyor. Bu yüzden mücadelenin odağı enflasyon olmalı.

Başkaca denenen her yol ve yöntem, enflasyon kapanı içinde debelenmekten ibaret kalacak.

GÜNÜN SÖZÜ:

G-7 Zirvesi, Ukrayna konusunda ‘’tamam ya da devam‘’ şeklinde kritik bir karar verecek.