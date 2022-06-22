Temmuz’da asgari ücret zammı ne olabilir?

Asgari ücrette Temmuz zammı tartışmaları yapılıyor. Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı rakamını aşabilmek için, net yüzde 45 artış olması gerektiği ve işverenin ödediği 876 liralık primden kamunun vazgeçmesi gerektiği söyleniyor…

Cumhurbaşkanının Türk-İş başkanıyla geçen hafta yaptığı buluşmanın ardından, elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle, Temmuz ayında asgari ücretin artırılması konusu da gündeme geldi…

Peki, asgari ücret zammı ne olabilir?

Bu çok yönlü ele alınması gereken bir konu. Önce 15-65 yaş nüfus içinde istihdamda yer alan 26 milyon 852 bin kişinin TÜİK verilerine göre yüzde 42,8’inin, yaklaşık 16 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı bilgisini ele alalım. Son açıklanan yıllık enflasyon 73,69 iken, yıllık gıda enflasyonunun yüzde 91,63 seviyesinde gerçekleştiğini de bilelim. Aralık ayına göre enflasyon artışının yüzde 35,14 olduğunu, buna bir aylık enflasyon daha eklenerek memur ve emeklilere yüzde 40’lara varan bir Temmuz zammı yapılacağı beklentisini ekleyelim.

Cumhurbaşkanının Türk-İş başkanıyla buluşmasının ardından Çalışma Bakanı Bilgin ve bazı Ak Parti yöneticilerinin çalışanların durumunu bildiklerini belirterek, Temmuz’da bir iyileştirme ile onları rahatlatacaklarını açıklamaları da, asgari ücret artışı konusundaki beklentileri artırdı.

Bazı işverenler zaten zam yaptılar, ya da çalışanlara zam yapılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundular. Yeni bir asgari ücret zammı olacaksa bunun getireceği yük konusunda Hükümetin kendilerine destek vererek yardım etmesi gerektiğini de dile getirdiler.

Yukardaki soruyu tekrarlayayım: Peki asgari ücret Temmuz zammı ne olabilir?

Beklentiler ortaya konulurken; asgari ücretin netinin en az Türk-İş’in 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6017 liranın üstünde olması isteniyor. Bu yüzde 10’luk ve 20’lik net artışın üzerinde. Yüzde 10 net artış olursa asgari ücret Temmuz’da 4678 liraya, yüzde 20 artış olursa 5.103 liraya yükselecek. Asgari ücretin netinin açlık sınırını aşabilmesi için Temmuz zammının en az yüzde 45 olması gerekir.

İşveren kesimi Temmuz zammı yapılacaksa, asgari ücretle ilgili ödedikleri 876 liralık primin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyor.

Temmuz’da asgari ücretin zamlanması gerektiğine ben de inanıyorum. Ancak, gerçekçi bir yaklaşım için yukarıda belirttiğim hususların ve işverenlerin taleplerinin dikkate alınarak hareket edileceği için, ince hesaplar yapılarak karar verilebileceğine inanıyorum…

GÜNÜN SÖZÜ:

ABD Hazine Bakanı Yellen, yavaşlama beklediğini açıkladı ve yakıt fiyatlarında vergilerin askıya alınabileceğini belirtti.