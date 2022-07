Temmuz’da kültür, yaşam, tatil

32 yıldır kazılan Metropolis antik kentinden yeni bulgular geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis antik kentinin kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2022 sezonu kazıları ile Akropolis, Kent Meydanı, Araplıtepe Kilisesi ve Roma Dönemi Su Kuyusu’ndaki çalışmalar sonucunda kültürel miras için önemli kazanımlar elde edilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl içinde önemli bir yol kat edilmesi planlanıyor. Kazı sezonu kapsamında Metropolis Helenistik Dönem Akropolisi’nin doğu kapısının restore edilmesi, Agora’nın (Kent Meydanı) tamamen gün yüzüne çıkarılması, dini açıdan önemli bir yere sahip olan Araplıtepe Kilisesi’nin tüm planının ortaya konulması ve düzenlenmesinin yanı sıra, kentte Roma Dönemi’nden günümüze kadar işlevini koruyan su kuyularının araştırılması amaçlanıyor.

“İş Sanat Çarşamba Sahnesi" bu yaz Bodrum Zai Yaşam’da perdelerini açacak

İş Sanat’ın konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine bir programla sanatseverlerle buluşacağı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi" bu yaz Bodrum Zai Yaşam’da perdelerini açıyor. 20 Temmuz’da Ece Göksu konseriyle başlayacak etkinlikler, yaz sonuna kadar her Çarşamba ücretsiz.

Divan Bodrum’da yenilikler farklı konseptlerdeki üç mekânla devam ediyor

Birbirinden farklı altı kategorideki 60 odasıyla hizmet veren Divan Bodrum’a ulaştığımızda Türkbükü’nün ortasında, ama kalabalığın dışında, yeşillikler içinde sakin bir dünyaya adım attım. Geçtiğimiz yıl tüm odaları yenileyerek başladıkları revizyona bu sene de devam etmiş, birbirinden farklı konseptlerde üç yeni mekânı hizmete açmışlardı: Japon mutfağından lezzetler sunan Maromi by Divan, dünya mutfağı konseptli Lokanta by Divan, taze içecek ve atıştırmalıklar sunan Divan Fit…

Ayrıca haftanın her günü DJ ve her perşembe Yapı Kredi Crystal Live Night ile canlı müzik performansı sunuluyor. Otel bahçesinde her çarşamba Divan Fit, Ece Vahapoğlu yoga etkinliği ile güne sağlıklı ve dinamik bir başlangıç yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Şarkılarla İstanbul’a saygı duruşu AKM’de

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul’a ithafen yazılan ünlü şarkılarla Atatürk Kültür Merkezinde dinleyici karşısına çıkacak. “Yeditepe İstanbul Şarkıları” başlıklı konser; Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli, Yesari Asım Ersoy, Munir Nurettin Selçuk ve Avni Anıl gibi isimlerin İstanbul’unu şarkılarla yaşatacak. İstanbul ve ünlü semtlerine saygı duruşunda bulunan “Yeditepe İstanbul Şarkıları”, müzikseverleri 19 Temmuz’da AKM Tiyatro Salonu’nda nostalji yüklü bir yolculuğa çıkaracak.

Sapanca NG Enjoy’da doğa ve gastronomi

Bir buçuk saatte İstanbul’un bir ilçesinden diğerine gider gibi Sapanca’ya ulaşmak, doğanın ortasında kuş sesleri eşliğinde vakit geçirmek mümkün… Son yıllarda açılan zincir oteller de günübirlik gidip dönmenin yorgunluğuna çözüm oldu, bölge haftasonu geçirmek için ideal bir yere dönüştü.

Sapanca’ya yatırım yapanlar arasında NG Hotels da yer alıyor. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen grubun ilk oteli ile aynı araziye inşa edilmiş ikinci otelleri NG Enjoy’u da hayata geçirdiler. İki otelin misafirleri tüm olanaklardan ortak yararlanabiliyorlar. Her iki otel de kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği ormanın içinde yer alıyor. Orman, havuz ve göl manzaralı toplam 270 oda ile hizmet veren NG Enjoy, misafirlerini bir gastronomi yolculuğuna çıkarmayı da hedefliyor.

Tekfen Vakfı Müzik Bursu’nu kazanan genç yetenekler belli oldu

Tekfen Vakfı’nın klasik müzik alanında genç yetenekleri desteklediği Müzik Bursu’nu kazananlar belli oldu. Tekfen Filarmoni’nin daimi şefi Aziz Shokhakimov başkanlığındaki jürinin yedi farklı kriter bazında yaptığı değerlendirme sonucunda üç genç yetenek daha, 2022-2023 döneminde yurt dışındaki müzik eğitimine Tekfen Vakfı desteği ile devam edecek.

Nükhet Duru&Pow Trio ve Fatma Turgut konserleri ENKA Açıkhava’da

Nükhet Duru, 19 Temmuz Salı akşamı Pow Trio ile birlikte ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Nükhet Duru’nun Melankoli ve Ben Sana Vurgunum gibi sevilen klasikleri ile gelecek yıl vefatının 50. yılında anılacak olan halk ozanı Âşık Veysel’den türkülerimiz seyirciyle buluşacak. 22 Temmuz Cuma akşamı ise rock sanatçısı Fatma Turgut sevenlerinin karşısına çıkacak.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Executive Chef’i Giovanni Terracciano

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da Executive Chef Giovanni Terracciano önderliğinde İtalyan lezzetleriyle dolu yeni dönem başladı. Kariyeri boyunca birçok 5 yıldızlı otelde görev alan Terracciano, Mayıs 2022 itibariyla Shangri-La Bosphorus, Istanbul’a Executive Chef olarak atandı.