Templeton ve Doğan Hepsiburada'nın kontrolünü Hanzade Doğan Boyner'e verdi

2000 yılında kurulan hepsiburada.com, Türkiye’nin en önemli e-ticaret platformlarından biri. Son yıllarda bu alanda önemli markalar çıktı. Önemli yatırımlar aldı, yurtdışına açıldı.

Piyasa değeri milyar dolara ulaştığı tahmin edilen Hepsiburada'nın kontrolü Hanzade Doğan Boyner'de toplandı.

Doğan Ailesi’ne ait hepsiburada.com da bu alanda önemli süreçler yaşadı. 2015 yılında Dubai merkezli Körfez’in en önemli özel sermaye fonlarından Abraaj Capital yüzde 25’lik hisse aldı. O dönem hepsiburada.com’un değerlemesi 400 milyon dolar üzerinden yapıldı. 2017’de bu kez satış süreci başladı. Hepsiburada.com’un sahipleri Abraaj ve Doğan Ailesi, şirketin satışını gündeme aldı ve Goldman Sachs yetkilendirildi. O süreç tamamlanamadı. Ardından Abraaj’da yaşanan olumsuzluklar gündeme geldi ve birçok yatırımını vitrine koyan Dubaili fon, hepsiburada.com’daki paylarını ABD’li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton’a devretti. ABD’li bu şirkete sahibi olduğu Turkcommerce BV kanalıyla hepsiburada.com’un yüzde 25’ini yönetmeye başladı. Sonunda hepsiburada.com’un yüzde 75’i Doğan Ailesi’nin, yüzde 25’i ise ABD’li Templeton’ın oldu. Ancak hepsiburada. com’da yeni projeksiyon bununla da kalmadı, geçtiğimiz ayın sonunda da

hepsiburada.com, ABD’de Nasdaq borsasında halka arz için başvuru yaptı. Başvuru 28 Mayıs’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapıldı. Halka arzda şirkete Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities ve UBS Yatırım Bankası aracılık ederken bir önemli gelişme daha yaşandı.

33 milyon üyesi var

Doğan Ailesi ve ABD’li Templeton tarafından yönetilen hepsiburada.com’un sahibi D-Market Elektronik Hizmetler şirketinde bir yönetim değişimi daha yaşandı. Doğan Ailesi’nden Hanzade Doğan Boyner, hepsiburada.com’un kontrolünü devraldı. Yani özetle ABD’li Templeton'un yüzde 25’lik hissesi ve Doğan Ailesi'nin yüzde 75'lik paylarını Hanzade Doğan Boyner yönetmeye başladı.

Bu yıl 21’inci yılını kutlayan hepsiburada’nın 33 milyon üyesi ve 9 milyon

aktif müşterisi var. Şirketin değeri de milyar dolar sınırını aşmış gibi görünüyor. Böylece ABD'de Nasdaq Borsası için bütün yönetim Hanzade Doğan Boyner'de toplanmış oldu.