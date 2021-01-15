Temsa, Skoda’yla elektrikli otobüs ve raylı sisteme asılacak

SABANCI Holding Sanayi Grup Başkanı ve Temsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu’yla görüntülü platformda düzenlediği sohbet buluşmasında söze şöyle girdi:

-Temsa’yı geri alım sürecini 2020’nin son çeyreğinde hızlandırdık. Bankalarla, 600’ü aşkın tedarikçimizle görüştük. Adana’nın Temsa’ya sahip çıkışını da gördük. Şirketi konkordato sürecinden çıkardık.

Ziraat Bankası liderliğindeki bankalar konsorsiyumunun desteğine teşekkür etti:

-Uzun vadeye yayılarak gerçekleşen yeniden yapılandırma oldu. Bu bizi rahatlattı.

Temsa’nın Sabancı Grubu’na yeni ortaklık yapısıyla döndüğünü belirtti:

- Söz değil, eylem konuştu. Çek Cumhuriyeti’nden Skoda’yı çatısı altından bulunduran PPF Group’la Temsa’da yüzde 50- 50 ortaklık oluşturduk.

COVID-19 krizi ortamında Türkiye’ye yabancı sermaye girişi sağladıklarını kaydetti:

- Skoda, Temsa’ya ortak olarak Türkiye’ye duyduğu güveni perçinledi. Sabancı Grubu’na güvenini de ortaya koydu.

Temsa’da Skoda ile sağlanacak sinerjiyi “Bir elmanın iki yarısı gibiyiz” şeklinde ortaya koyup, sürdürdü:

- Temsa, ürettiği otobüslerde elektrifikasyon yönünde önemli adımlar atmıştı. Şimdi o kökler üzerinde kendi teknolojisini daha da geliştirerek elektrikli otobüs üretimine ağırlık verecek.

Temsa’yı otomotiv şirketinden çok otomotiv odaklı “teknoloji şirketi” olarak gördüklerini kaydetti:

-Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere tüm teknolojilerimizi Adana’daki tesisimizde kendi mühendislerimizle, kendi Ar-Ge ekibimizle yerli ve milli şekilde geliştiriyoruz.

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu da elektrikli otobüs üretimine dönük ilk adımlarını 2008’de atmaya başladıklarını vurguladı:

- Temsa, uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yapıyor. Yeni teknolojiler için şirketimiz bünyesinde “TemsaTech” platformu kuruldu. İlk geliştirilen MD9 ElectriCITY aracımız Cumhurbaşkanlığı külliyesinde aktif olarak kullanılıyor.

Doğancıoğlu’na elektrikli otobüslerin menzilini sorduk, şu yanıtı verdi:

- Kullanım yeri ve koltuk kapasitesine göre elektrikli otobüslerimizin menzili 300-450 kilometre arasında değişiyor.

Doğancıoğlu, Skoda’nın Temsa’ya teknolojik katkılarını anlatırken girilecek yeni alanların işaretini de verdi:

-Elektrikli otobüslerin yanı sıra troleybüs, tramvay, tren işbirlikleri de gündeme gelecek.

Bunun üzerine konuyu biraz açmasını istedik, anlattı:

-Temsa’daki platformumuz troleybüs üretimine uygun. Dolayısıyla önce troleybüs üretimi gündeme gelebilir. Skoda’nın bazı şehirlerimizde çalışan tramvayları var. Zaman içerisinde tramvay işine de girebiliriz.

Cevdet Alemdar, bunun üzerine Temsa’nın gelecek stratejisini şu cümleyle özetledi:

-Temsa’nın gündeminde elektrifikasyonun yanısıra raylı sistemler olacak.

Temsa’nın raylı sistem ihalelerine ilgisini merak ettik, Doğancıoğlu yanıt verdi:

- Zaten tren ihalelerinde Türkiye’de üretim şartı yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Skoda ile birlikte söz konusu ihalelerle ilgilenmeyi planlıyoruz.

Temsa, satış öncesinde de elektrikli otobüs üretiminde önemli yol almaya başlamıştı…

Skoda ortaklığı ile birlikte üretim yelpazesine troleybüs, tramvay, treni de ekleyecek.

Alemdar’ın mesajına göre de, Sabancı Grubu Temsa’ya daha uzun vadeli sarılacak…

Temsa’nın yolu açık olsun…

Batarya paketlerini kendimiz üretiyoruz

SABANCI Holding Sanayi Grup Başkanı ve Temsa Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, elektrikli araçlarda pil ve batarya teknolojisinin her zaman sorgulandığını belirtti:

- Temsa’nın Adana’daki tesislerinde elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretebilecek seviyeye geldik.

Bunun sadece Temsa için değil Türk sanayisi adına da çok önemli bir adım olduğunu vurguladı:

- Adana’da ürettiğimiz batarya paketlerini elektrikli otobüslerimizde kullanmaya başladık.

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, yerli batarya paketleriyle ilgili çalışmaların 2014 yılında başladığını bildirdi:

- İki farklı paket geliştirdik. Birisi “356V” diğeri ise “651V”. Bu sayede hem küçük ticari araçlarda hem de büyük ticari araçlarda elektrikli segmentin hepsine uygulanabiliyor.

Şarj süreleriyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- MD9 ElectrCITY modelimizi yüksek güçlü 150kW şarj istasyonu ile 2 saatte şarj etmek mümkün. Avenue Electron’da ise bu süre 3 saat.

Gece şarjı için de seçenek olduğuna işaret etti:

- Gece, maliyeti daha az olan 40kW şarj istasyonları ile bu süre 6 saate çıkıyor.

İsveç’e elektrikli otobüs ihraç ettik, ABD’ye de gidecek

SABANCI Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Temsa’nın ürettiği 15 bin otobüsün Türkiye dahil 66 ülkede yollarda olduğunu vurguladı:

- İlk elektrikli araç ihracatımızı geçen ay İsveç’e yaptık. İsveç’e 6 araç ihraç ettik. İsveç gibi bu teknolojiye uzun yıllardır sahip olan bir ülkeye elektrikli araç ihraç etmemiz çok kıymetli

ABD’de dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin Temsa otobüs kullandıklarını kaydetti:

- ABD’de en çok satan araç modelimiz TS45. Bu aracımızın elektrikli modelini üretme hazırlığı içindeyiz. Bu aracımızın bir prototipi şu anda California’da test ediliyor.

Ardından ekledi:

- Adana’da ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD’nin farklı bölgelerinde yollarda olacak.

ABD pazarının Temsa’nın büyüme motorlarından biri olacağını bildirdi:

- Ortağımız PPF ve Skoda Transportation’ın gücüyle Orta ve Doğu Avrupa’da da hızlı büyüyeceğiz.

Elektrikli araçların dizel otobüslerle fiyat farkını merak ettik, Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu yanıtladı:

- Elektrikli araçların fiyatı dizele göre 1.5-2 kat fazla.

Doğancıoğlu, TemsaTech’te 30’a yakın mühendisin çalıştığını kaydetti:

- İsveç’e ihraç ettiğimiz elektrikli araçlar TemsaTech’in geliştirdiği ürün.