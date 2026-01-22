Teoride, “AB, ABD tahvillerini sattıracak, dolar çökecek!” Pratikte, “3 trilyon dolarlık tahvili kim alacak?”

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilave gümrük vergileri uygulamasına ve tehdidine karşı argüman geliştiremeyen Avrupa Birliği…

Yine Trump’ın Grönland nedeniyle ek tari­fe uygulama kararına, yine/yeniden misilleme arayışında…

***

Bugüne kadar hiç uygulamadığı “Ticaret Ba­zukası” da seçenekler arasında…

Ekonomik tehditte bulunan ülkeleri cezalan­dırmak için, yasal düzenleme ile, “Zorlama Kar­şıtı Aracı” olarak tasarlanan “Ticaret Bazukası”, ekonomik tehdit üreten ülkelere karşı kullanı­labilecek yaptırımlarda ilk sırada…

***

Ama…

Bu araç ile;

Örneğin ABD’li şirketlerin Avrupa pazarına erişiminin engellenmesi ve ticari lisansları ile kamu ihalelerine erişimlerinin sınırlandırılma­sının, AB’ye ne kazandıracağı sorusu yanıtlana­mamakta…

***

ABD’nin;

(yüksek bir ihtimalle bilerek/hesaplayarak yaptığı)

AB’deki bazı ülkelere daha yüksek, bazı ülke­lere daha az gümrük vergisi uygulayacağı, ba­zılarını muaf tutacağı yönündeki açıklamaları mı?

Çok akıllıca…

Avrupa Birliği’nin, birlikte karar alabilmesini zorlaştırmakta…

***

Trump, 17 Ocak’ta, ülkesinin Grönland’ı alma­sına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Nor­veç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı… Ek tarifelerden AB ülkelerinin ba­zılarının daha fazla, bazılarının daha az zarar gör­mesi ise: AB tarafından alınacak kararın büyüklü­ğünü de, hızını da, rasyonelliğini de etkiliyor…

VELHASIL

“Ortak noktada buluşmak”, “Ortak noktada buluşmak için kararlar almak” bir birliği, birlik yapan en önemli parametre…

Sorunlar karşısında birbirine güvence ve ça­resize çare olmak da, “birliklerinin oluşması­nın nedeni” olan unsur olarak bilinmekte…

Ama…

Birkaçının rasyonel/dengeleyici politikalar­dan uzaklaşması ise diğerlerini de uçuruma sü­rüklemekte…

***

Örneğin…

Misilleme için ortaya atılan, “ABD tahvilleri­ni sattıralım” gibi fikirler, AB’nin rasyonellik­ten uzaklaştığını belgelemekte…