Teoride: “Tasarruf, tasarrufu büyütür…” Bazen de “zoru başarıp” borcu büyütür…

Teoride de, normalde de:

Tasarruflar yatırıma döner ve yeni tasarrufların önünü açar…

Sermaye birikimi de bu yolla artar…

***

Tasarrufların:

Üretimde/geliştirmede/verimlilikte, ge­leceği olan yatırımlarda değerlendirilmesi bu nedenle önemlidir…

***

Mevduat toplama ve kredi sunabil­me:

Tasarrufların yatırıma dönmesi ve daha büyük tasarruflara ve dolayısıyla daha bü­yük yatırımlara vesile olmada en etkili yön­temdir….

Hatta:

Bu sistem, ekonomi kitaplarında ve tüm dünyada, küçük birikimlerin/tasarruf­ların, büyük/verimli yatırımlara dö­nüşmesi için en etkili araç diye kabul edilir…

***

Dün, farklı tarafıyla ifade etmeye çalış­tım…

Bugün:

Toplam mevduat/katılım fonu hacmi 24 trilyon lira…

Bu rakam, hacmin yüzde 40 oranında art­tığını gösteriyor son 1 yılda…

***

Yani…

Mevduata yatırılan para:

Resmi enflasyon verilerine göre, reel ola­rak yüzde 4.5 genişlemiş durumda…

***

Bu veri:

Tasarrufları doğrudan yatırım yerine, mevduatta değerlendirme tercihinin arttı­ğını gösteriyor…

VELHASIL

Sadece mevduat hesaplarında. 24 trilyon liralık tasarrufumuz var…

Ama…

Toplam kredi hacmi 20 trilyon lira…

Bu rakam, kredi hacminin yüzde 43 ora­nında arttığını gösteriyor son 1 yılda…

Yani…

Kullanılan kredi tutarı, resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 6.8 geniş­lemiş durumda…

***

Krediler üretim/geliştirme/teknolo­ji, verimlilik artıran yatırımları için mi alınmış?

4.5 trilyon lira civarında kredi (toplamın yaklaşık dörtte biri) tüketim ve ihtiyaç için kullandırılmış…

650 milyar liralık kredi ise (yüzde 90’ın üzerinde konut) konut ve taşıt alımında kullanılmış…

***

Üretim mi? (Borçlardaki büyüme herşe­yi anlatıyor)