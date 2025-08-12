Teoride: “Tasarruf, tasarrufu büyütür…” Bazen de “zoru başarıp” borcu büyütür…
Teoride de, normalde de:
Tasarruflar yatırıma döner ve yeni tasarrufların önünü açar…
Sermaye birikimi de bu yolla artar…
***
Tasarrufların:
Üretimde/geliştirmede/verimlilikte, geleceği olan yatırımlarda değerlendirilmesi bu nedenle önemlidir…
***
Mevduat toplama ve kredi sunabilme:
Tasarrufların yatırıma dönmesi ve daha büyük tasarruflara ve dolayısıyla daha büyük yatırımlara vesile olmada en etkili yöntemdir….
Hatta:
Bu sistem, ekonomi kitaplarında ve tüm dünyada, küçük birikimlerin/tasarrufların, büyük/verimli yatırımlara dönüşmesi için en etkili araç diye kabul edilir…
***
Dün, farklı tarafıyla ifade etmeye çalıştım…
Bugün:
Toplam mevduat/katılım fonu hacmi 24 trilyon lira…
Bu rakam, hacmin yüzde 40 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…
***
Yani…
Mevduata yatırılan para:
Resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 4.5 genişlemiş durumda…
***
Bu veri:
Tasarrufları doğrudan yatırım yerine, mevduatta değerlendirme tercihinin arttığını gösteriyor…
VELHASIL
Sadece mevduat hesaplarında. 24 trilyon liralık tasarrufumuz var…
Ama…
Toplam kredi hacmi 20 trilyon lira…
Bu rakam, kredi hacminin yüzde 43 oranında arttığını gösteriyor son 1 yılda…
Yani…
Kullanılan kredi tutarı, resmi enflasyon verilerine göre, reel olarak yüzde 6.8 genişlemiş durumda…
***
Krediler üretim/geliştirme/teknoloji, verimlilik artıran yatırımları için mi alınmış?
4.5 trilyon lira civarında kredi (toplamın yaklaşık dörtte biri) tüketim ve ihtiyaç için kullandırılmış…
650 milyar liralık kredi ise (yüzde 90’ın üzerinde konut) konut ve taşıt alımında kullanılmış…
***
Üretim mi? (Borçlardaki büyüme herşeyi anlatıyor)