Termal otelcilerin tek umudu ekonominin düze çıkması

22 Temmuz tarihinde gazetemizde yayınlanan “38 ilde 186 otel icralık oldu” başlıklı haberde, 2020-2021 yılı ve 2022’in ilk 6 ayında icralık olan otellerin illere göre dağılımına yer verilmişti. Listede en çok icra işlemi uygulanan illerin başında Muğla, Antalya ve İstanbul vardı. Afyon 6, Kütahya ise 2 otelle bu listede yer almıştı. Afyon; Merkez, Sandıklı ve Hüdai bölgelerindeki tesisleri ile termal turizmde Türkiye’nin en büyük pazarı. Kütahya ise termal bölgelerindeki yatırımlarla payını artırma çabasında. Son 2,5 yıl içinde icra yoluyla satışa çıkan otellere, Afyon ve Kütahya cephesinden bakıldığında durum şu. Afyon Sandıklı’daki 5 yıldızlı bir termal otel icradan satışta. Merkezde uzun zamandır satışta olan 3 yıldızlı bir otel var. Gazlıgöl’de ise de 5 yıldızlı bir otel, turistik belgeli 2 otel satışta.

Geçtiğimiz şubat ayında yayınlanan “Afyon’da termal oteller iki ateş arasında” başlıklı köşe yazımda, maliyet artışları nedeniyle bölgedeki termal otellerin zor günler geçirdiğini ve olumlu bir gelişme olmazsa sektörden çıkmaların söz konusu olacağını, yine sektör temsilcilerinin sözleriyle aktarmıştık. Sektördeki son gelişmeleri, Zaftoder Başkanı Ali Gümüşhan’a sorduk. Anlaşılan o ki; son ekonomik gelişmeler ve değişen arz talep dengesi bölge otellerini aynı şiddette etkilemeye devam ediyor. Artan enerji, işçilik ve gıda maliyetleri ile akaryakıt zamları sektörde küçülmeleri de gündeme getirmiş. Oteller, maliyetleri kısarak süreci hasarsız atlatmaya çalışıyor. Alım gücünün düşmesi ve bölgeye ulaşım maliyetinin 4-5 bin liraya kadar çıkmasıyla otellere yılda 3-4 kez gelen müşterilerin bunu yılda 1’e kadar düşürdüklerini, çoğunun tatil planlarını ertelediğini öğreniyoruz.

Afyon ve Kütahya, ağırlıklı olarak iç pazara hitap eden bir termal bölge. Henüz Avrupa ve diğer ülke pazarlarından beklediği konaklama sayısına ulaşamıyor olsa da yaz sezonunda, Avrupa’da yaşayan alım gücü yüksek gurbetçilerin, gelmesiyle ortalama yukarıya çıkıyor. Gümüşhan, gurbetçi konaklamalarının yaz sezonunda yüzde 50-60’a ulaştığına ve özellikle Afyon’daki hareketliliğin hem otelciler hem de bölge esnafı açısından önemine dikkat çekiyor.

Gümüşhan, “Ekonomik gerekçelerin etkisi ile müşteri kitlesi, A grubundan C’ye kayan bölgedeki otelciler, kısa ve uzun vadede ne yapmayı planlıyor?” sorumuzu: “Zaftoder, valilik, İl Turizm Müdürlüğü ve TGA ile birlikte yeni hedef pazarlara açılarak, bölgemizdeki termal turizmi tanıtacak projeler hazırlıyoruz. Acentalarla Kuzey Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri’nde tanıtım yapılacak. Düzenlenecek festival ve etkinliklerle bölgemize daha çok ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Yazın Akdeniz ve Ege’yi tercih edenler, sezonunun başlamasıyla bölgemize dönecek. Kış sezonunda termal ve kongre turizmi avantajımızı kullanacağız” diye cevapladı.

Gümüşhan, otelcilerin yılsonu beklentilerini ise şöyle özetledi: “Çok karamsar değiliz. Ancak son 6 ay için oluşmuş bir öngörümüz de yok. Yılsonuna doğru olası maliyet artışları, otellerimizi zorlar. Kısa vadede sorunlara anında çözüm üretip, uzun vadede ekonominin iyileşmesini bekleyeceğiz.” Kısaca, otelciler de borç sarmalına düşmeden eski günlerine dönmek için umudunu, ekonominin düze çıkmasına bağlamış durumda.