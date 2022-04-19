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  4. “Terörü kaynağında bitirme stratejisini etkin bir şekilde uyguluyoruz”

“Terörü kaynağında bitirme stratejisini etkin bir şekilde uyguluyoruz”

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin olarak “Terörü kaynağında kurutma stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kasteden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz” değerlendirmesi yaptı.

“Terörü ve uzantılarını bu topraklardan söküp atmaya kararlıyız” diyen Özkan, Kuzey Irak’ta ve Suriye’de sürdürülen mücadelenin doğrudan beka mücadelesi olduğunun altını çizerek, “Biz terörle mücadeleyi ülke içinde ya da dışında nerede olursa olsun sürdürüyoruz. Bu operasyonlarla terörü kaynağında bitireceğiz,  dağılma sürecine giren terör örgütünü siyasi uzantıları ile birlikte, tarihin tozlu raflarına gömeceğiz” dedi.

İsrail’in, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren Özkan, “Son 10 yılda her Ramazan ayında sistematik hale gelen İsrail’in saldırılarına karşı, bu cinayetleri sürekli işleyen İsrail’den yana huzur, adalet ve barış beklentimiz elbette yoktur. Buna mukabil uluslararası toplumun duyarsızlığı ve hukuk, adalet ve barış için kurulmuş uluslararası teşkilatların ve yapıların sessizliği bütün insanlığın vicdanını bir kez daha sızlatmaktadır. Eğer mesele petrol olsaydı, Birleşmiş Milletler’in, NATO’nun, ABD’nin, Avrupa’nın teyakkuza geçtiğine tanık olurduk. Eğer mesele Batı’nın çıkarları olsaydı şu anda savaş çanları çalıyor olurdu. Ama mesela mazlum Filistin olunca, mesele Müslüman kanı olunca ne yazık ki dünya sessizliğe gömülmektedir” diye konuştu.

DP Genel Başkanı Uysal, liderler turuna başladı                               

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varan 6 muhalefet partisi liderinin Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde 24 Nisan’da gerçekleştirecekleri üçüncü buluşma öncesi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, liderleri ziyaret etmeye başladı.

Dün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret eden Uysal’ın, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adayı kriterlerine ilişkin sosyal medyadan yaptığı ‘20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak’ açıklaması, 6’lı masada rahatsızlık yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında bu konudaki soruları yanıtlayan Uysal, “Toplumumuzun ve milletimizin yüklediği sorumluluk ve beklenti her şeyin önünde. Hepimiz de bunun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan ötesi lafügüzaftır” yanıtını verdi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı, Çarşamba günü ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

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