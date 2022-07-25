Terra Madre, Türk mutfağının tanıtımı için sıçrama tahtası olabilir

Türkiye sınırları içinde birbirimize sürekli mutfak kültürümüzün ne kadar muhteşem olduğunu ama bunu yeterince tanıtamadığımızı anlatırız. Türk mutfağını deneyimleyen yabancılar da genelde bu fikre katılırlar. Ama bunların sayısı devede kulak misali olduğu için dünya mutfakları sıralanırken Türkiye’nin esamesi okunmaz. Türkiye ve gastronomi kelimeleri biraraya geldiğinde, bunu ne yazık ki Türk lokumu ve kebap izler. Biraz da baklava ve lahmacun belki. Türk mutfağının çeşitliliği düşünülünce bunun ne kadar eksik bir bilgi olduğu görülür elbet ama bunun suçunu da başkasına atamayız. Bu konuda kendimize batırmamız gereken iğne değil çuvaldız olmalı.

Son yıllarda gastronomi konusunda yapılan çalışmalar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu konuda eğitim veren okulların sayısı ve kalitesi hızla artıyor. Düzenlenen organizasyonlar her geçen gün biraz daha fazla ilgi çekiyor. Türkiye’de fuarcılık denince akla gelen ilk şehir olan İzmir de, bu misyonuna uygun olarak önemli bir adım attı. 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı “Terra Madre Anadolu” için hazırlıklarda sona gelindi.

Terra Madre, İtalya’da doğmuş bir organizasyon. İlk kez 2012’de düzenlenen bu fuarda ziyaretçiler yerel ve sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarıp, ilgili birçok aktiviteye katılırken; bu ayrıcalıklı ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalıyor. İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Anadolu’ya ise sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz’den küçük üreticiler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Fuarda Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden gelen gastronomik ürünler buluşacak. Fuar kapsamında üreticiler de bir araya gelerek sorunlarını konuşacak. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda panel ve çalıştay yapılacak. Terra Madre Anadolu İzmir 2022’nin Türkiye ve Akdeniz’den yüzlerce yerel üretici ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Fuarın ilk kez İtalya dışında bir yerde düzenlenmesini sağlayan isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Soyer’e göre artık gastronomi çok geniş bir kavram. İçinde tarım, tedarik zincirleri, gıda, gıda sağlığı, gıda egemenliği, sağlık, enerji, atık bertarafı gibi birçok konu var. O yüzden Terra Madre’yi sadece uluslararası bir fuar olarak görmüyor. Bunu da, “Bu hem İzmir’i dünya vitrinine çıkarmak demek, hem de yurttaşları yeniden böyle bir başlık altında bilinçlendirmek demek” sözleriyle açıklıyor.

Türkiye genelinden gıda ve tarım ürünlerinin sergileneceği fuarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tahıl, kıyı balıkçılığı, üzüm, mera hayvancılığı ve zeytin olmak üzere bölgenin 5 temel ürününe ağırlık verecek. Soyer, “Bu 5 ürünün bu coğrafyada yeterince değerini bulmadığını düşünüyoruz. Hâlbuki bu ürünler dünyada olağanüstü rekabet gücüne sahip. Biz de bu Terra Madre’yi özellikle bu 5 ürünün daha iyi tanıtılması, anlatılması ve pazarlanması çerçevesinde düşünüyoruz. Anadolu’nun bu bereketli topraklarında bizim uluslararası rekabet gücüne haiz olduğumuz, bunu en rahatlıkla sunabileceğimiz başlıklardan yola çıkalım istedik. Bunlar hem katma değeri yüksek, hem bu bölgenin doğasıyla uyumlu, hem de bizim kuraklık ve yoksullukla mücadele adını verdiğimiz ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ diye tarif ettiğimiz çalışmanın ürünleri” diyor.