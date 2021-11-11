Ters ayakta yakalanan kaleci gibiyiz

İthal ettiğimiz malları daha pahalıya alıyoruz, uluslararası piyasalarda enerji fiyatları neredeyse tüm kalemlerde koptu gidiyor. Emtia fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Lojistik maliyetleri astronomik düzeylere çıktı. Türkiye son yıllarda sıklıkla bu tür zor durumlarla karşı karşıya kalıyor; ters ayakta yakalanıyor.

Kaleciler için en kötü durumlardan birisi “ters ayakta yakalanmak”tır. Yani Fransızca’dan Türkçeye transfer deyimiyle “kontrpiye”de kalmaktır. Mesela bir kaleci sağ ayağından destek aldığı ve o yöne doğru hareketlendiği bir anda top sol tarafına atılırsa ters ayakta yakalanmış duruma düşer. Kaleci için çok zor bir durumdur. Eğer top kaleye denk gelirse genellikle gol ile sonuçlanır. Çok zor da olsa bazen kalecinin hareketini düzeltip golü önlediği pozisyonlar da olur, ama bunlar çok nadirdir.

Türkiye de uluslararası arenada bir süredir ters ayakta yakalanmış kaleci görünümü veriyor.

Kaleci sahadaki diğer 10 takım arkadaşından çok farklıdır. Futbolun baskısını en fazla hissedendir, hatta en yalnız olandır. Hatasının telafisi mümkün olmayandır. Mesela Mahfi Eğilmez’in Fenerbahçe-Sivas maçından hemen sonra attığı tweette dediği gibi “Bir kalecinin ceza sahası içinde rakibini çalımlamaya kalkması bir askerin cephaneliğe yanan sigarayla girmesine benzer. Golü yersiniz, takım 2 puan, siz de itibar yitirirsiniz.” Bir stoperin ya da liberonun ya da santraforun hatasını telafi etmek ya da gizlemek mümkündür ama kalecinin hatası kolay kolay telafi edilemez.

Türkiye son yıllarda sıklıkla bu tür zor durumlarla karşı karşıya kalıyor; ters ayakta yakalanıyor.

Mesela dünyada enflasyon artıyor. İthal ettiğimiz malları daha pahalıya alıyoruz. Uluslararası piyasalarda enerji fiyatları neredeyse tüm kalemlerde koptu gidiyor. Emtia fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Lojistik maliyetleri astronomik düzeylere çıktı. Birçok ülke faiz artırıyor, artırmayan da Fed’in geçen hafta açıkladığı gibi diğer yöntemlerle para politikalarını sıkıyor. Yani borçlanma maliyetleri yükseliyor. Tüketici güveni zayıflıyor, beklentiler bozuluyor.

Jeopolitik tarafta da sorunlar eksik olmuyor. Diplomatik krizden yana zenginiz. “Büyükelçiler krizi”ni daha yeni atlattık. Konteyner ve chip krizinde olduğu gibi tedarik tarafında da sorunlar yaşanıyor. Öte yandan pandemi hız kesmek yerine yeni mutasyonlarla devam ediyor. Günde yaklaşık 30 bin yeni vaka açıklanıyor, 200’den fazla insan hayatını kaybediyor.

Ve bu sert dalgaya Türkiye ekonomisi yüksek enflasyonla ve yüksek risk primi ile yakalandı. Yani ters ayakta kaldı. Yukarıdaki faktörlerin her biri enflasyonu artıracak başlı başına bir neden ve bizde enflasyon zaten “çok yüksek”. Bakalım bu topu çıkarabilecek miyiz? Çıkarmak için yapmamız gerekenleri yapabilecek miyiz?

Kaleciler zengin oyun bilgileri, yüksek fiziki kapasiteleri ve gelişmiş konsantrasyon yeteneklerinin yanı sıra güçlü refleksleri olması gereken oyunculardır. Gereken anlarda doğru refleksleri göstermeleri gerekir. Yoksa başarısız olurlar. Bir maçta 90 dakika boyunca belki 10 tane zor topu kurtarırlar ama yedikleri ve maçı kaybetmelerine neden olan kolay bir gol ile hatırlanırlar. Ekonomiyi yönetenler de gereken zamanlarda doğru refleksleri gösterebilmelidirler. Riskten uzak durup, oyunu iyi okumak ve doğru pozisyon almak, tuttukları topu doğru şekilde oyuna sokmak zorundadırlar. Yoksa yedikleri gollerle, ekonomiyi ve ülkeyi soktukları zor durumlarla hatırlanırlar.