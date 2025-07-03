Tersan, 221 milyon euroya Korelilere gemi yapacak

Güney Koreli LS Marine Solution, Tersan Tersanesi ile 13 bin ton yük kapasiteli kablo döşeme gemisi (CLV) için 345,8 milyar Kore Won’luk yani yaklaşık 221 milyon euroluk anlaşma imzaladı. Gemi ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki açık deniz rüzgâr çiftlikleri ve deniz altı şebekesi inşaatı gibi büyüyen küresel talebi karşılamak için kullanılacak.

Türk gemi inşa sektörü 2023 yılını 1.94 milyar dolarlık ihracat ile ka­pattı. 2024 yılında ise bu rakam yüzde 1,4 azalarak 1.91 milyar dolara geriledi. Her ne kadar sektörde daralma yaşansa da küresel anlamda önemli proje­ler, Türk tersanelerinde yapılı­yor. Dünyanın ‘ilk’ ve ‘en’lerinin inşa edildiği Türk tersaneleri, Norveç’ten Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Danimarka’ya ka­dar geniş coğrafyadan sipariş­ler alıyor. Hatta römorkör in­şasında Çin gibi dev rakiplerini geride bırakarak.

Türk tersa­neleri, Asyalı rakipleriyle boy ölçüşecek duruma gelirken, bu alanda dünyanın en büyük­lerinden biri olan Güney Ko­re’den ilk kez önemli bir sipariş almış durumda. Hem de bir re­kor kırarak.

Güney Kore’nin ilk özel gemisi

Denizaltı kablo döşeme ko­nusunda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan LS Ma­rine Solution, geçtiğimiz ay 13 bin ton yük kapasiteli bir kab­lo döşeme gemisi (CLV) için 345,8 milyar Kore Won’u ya­ni yaklaşık 221 milyon euroluk bir yatırım yapacağını duyur­du. Bugünkü kurla 10 milyar li­ralık bu yatırımda Asya’nın en büyük kablo döşeme gemisi için bir yabancı şirketle anlaş­tığını açıkladı.

27 Mayıs’ta du­yurulan bu anlaşmayla yapıla­cak olan geminin 2028 yılının ilk yarısında hizmete gireceği belirtildi. Yapılacak geminin kablo yükleme kapasitesi bakı­mından dünyanın ilk beş gemi­sinden biri olacağı ifade edildi. Aynı zamanda da Güney Ko­re’nin tek özel HVDC yani yük­sek voltajlı doğru akım montaj gemisi unvanına sahip olacağı belirtildi.

Dün ise Güney Koreli dev şir­ketin yapacağı 10 milyar liralık anlaşmanın taraflarından olan yabancı şirketin Türk oldu­ğu açıklandı. Sözleşmeye Ter­san Tersanesi CEO’su Nurettin Paksu ile LS Marine Solution CEO’su Kim Byung-ok imza at­tı. Güney Koreli LS Marine So­lution’ın CEO’su Kim Byung-ok imza töreninde, “Bu yatırım bir gemi satın almanın ötesine geçiyor; LS Group’un küresel anlamda altyapısı yetenekleri­ni daha da güçlendirecek.

Yeni gemi ile yüzen açık deniz rüz­gârı ve küresel deniz altı ağla­rı gibi hızla büyüyen pazarlar­da rekabet avantajı elde edece­ğiz” diye konuştu. LS Marine Solution, Tersan Tersanesi ta­rafından inşa edilecek olan 18 bin 800 tonluk ağırlığında­ki son teknoloji kablo döşeme gemisini yalnızca “Batı Deni­zi HVDC Enerji Otoyolu” gibi büyük yerel projeler için değil, aynı zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki açık deniz rüz­gar çiftlikleri ve deniz altı şe­bekesi inşaatı gibi büyüyen kü­resel talebi karşılamak için de kullanmayı planlıyor.

Tersan, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde, birçok ülkenin deniz­cilik alanında mega projelerin­de yer almıştı. Tersan, 80 met­re uzunluğunda Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi INUK­SUK 2’yi 72 milyon dolara yap­mıştı. Yine geçtiğimiz yıllar­da Tersan Tersanesi, Yeni Ze­landalı Solander Grubu’na ait Aurora Fisheries’ı inşa etmiş­ti. Yeni Zelanda sularında işle­tilecek yeni bir geminin inşası işini alan Tersan’ın imal etti­ği bu yeni gemi 2025 sonunda teslim edilecek. Ülkedeki en modern gemilerden biri olma­ya hazırlanan projeyle gemi, 80 metre uzunlukta olacak. 50 mürettebatın yer alacağı gemi­nin ismi henüz belirlenmedi.