Tersan, 221 milyon euroya Korelilere gemi yapacak
Güney Koreli LS Marine Solution, Tersan Tersanesi ile 13 bin ton yük kapasiteli kablo döşeme gemisi (CLV) için 345,8 milyar Kore Won’luk yani yaklaşık 221 milyon euroluk anlaşma imzaladı. Gemi ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki açık deniz rüzgâr çiftlikleri ve deniz altı şebekesi inşaatı gibi büyüyen küresel talebi karşılamak için kullanılacak.
Türk gemi inşa sektörü 2023 yılını 1.94 milyar dolarlık ihracat ile kapattı. 2024 yılında ise bu rakam yüzde 1,4 azalarak 1.91 milyar dolara geriledi. Her ne kadar sektörde daralma yaşansa da küresel anlamda önemli projeler, Türk tersanelerinde yapılıyor. Dünyanın ‘ilk’ ve ‘en’lerinin inşa edildiği Türk tersaneleri, Norveç’ten Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Danimarka’ya kadar geniş coğrafyadan siparişler alıyor. Hatta römorkör inşasında Çin gibi dev rakiplerini geride bırakarak.
Türk tersaneleri, Asyalı rakipleriyle boy ölçüşecek duruma gelirken, bu alanda dünyanın en büyüklerinden biri olan Güney Kore’den ilk kez önemli bir sipariş almış durumda. Hem de bir rekor kırarak.
Güney Kore’nin ilk özel gemisi
Denizaltı kablo döşeme konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan LS Marine Solution, geçtiğimiz ay 13 bin ton yük kapasiteli bir kablo döşeme gemisi (CLV) için 345,8 milyar Kore Won’u yani yaklaşık 221 milyon euroluk bir yatırım yapacağını duyurdu. Bugünkü kurla 10 milyar liralık bu yatırımda Asya’nın en büyük kablo döşeme gemisi için bir yabancı şirketle anlaştığını açıkladı.
27 Mayıs’ta duyurulan bu anlaşmayla yapılacak olan geminin 2028 yılının ilk yarısında hizmete gireceği belirtildi. Yapılacak geminin kablo yükleme kapasitesi bakımından dünyanın ilk beş gemisinden biri olacağı ifade edildi. Aynı zamanda da Güney Kore’nin tek özel HVDC yani yüksek voltajlı doğru akım montaj gemisi unvanına sahip olacağı belirtildi.
Dün ise Güney Koreli dev şirketin yapacağı 10 milyar liralık anlaşmanın taraflarından olan yabancı şirketin Türk olduğu açıklandı. Sözleşmeye Tersan Tersanesi CEO’su Nurettin Paksu ile LS Marine Solution CEO’su Kim Byung-ok imza attı. Güney Koreli LS Marine Solution’ın CEO’su Kim Byung-ok imza töreninde, “Bu yatırım bir gemi satın almanın ötesine geçiyor; LS Group’un küresel anlamda altyapısı yeteneklerini daha da güçlendirecek.
Yeni gemi ile yüzen açık deniz rüzgârı ve küresel deniz altı ağları gibi hızla büyüyen pazarlarda rekabet avantajı elde edeceğiz” diye konuştu. LS Marine Solution, Tersan Tersanesi tarafından inşa edilecek olan 18 bin 800 tonluk ağırlığındaki son teknoloji kablo döşeme gemisini yalnızca “Batı Denizi HVDC Enerji Otoyolu” gibi büyük yerel projeler için değil, aynı zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika’daki açık deniz rüzgar çiftlikleri ve deniz altı şebekesi inşaatı gibi büyüyen küresel talebi karşılamak için de kullanmayı planlıyor.
Tersan, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde, birçok ülkenin denizcilik alanında mega projelerinde yer almıştı. Tersan, 80 metre uzunluğunda Kanada’nın en büyük balıkçı gemisi INUKSUK 2’yi 72 milyon dolara yapmıştı. Yine geçtiğimiz yıllarda Tersan Tersanesi, Yeni Zelandalı Solander Grubu’na ait Aurora Fisheries’ı inşa etmişti. Yeni Zelanda sularında işletilecek yeni bir geminin inşası işini alan Tersan’ın imal ettiği bu yeni gemi 2025 sonunda teslim edilecek. Ülkedeki en modern gemilerden biri olmaya hazırlanan projeyle gemi, 80 metre uzunlukta olacak. 50 mürettebatın yer alacağı geminin ismi henüz belirlenmedi.