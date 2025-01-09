Tersan, İskandinav şirketini aldı rotayı Baltık Denizi’ne çevirdi

Norveçli denizcilik şirketi Havyard Leirvik Tersanesi’ni 2023’te satın alan, ardından bir başka Norveçli YS Elektro’yu geçtiğimiz aylarda bünyesine katan Türk devi Tersan, rotasını Baltık’lara kırdı. Havyard, Estonya’da 1.5 milyar liralık feribot ihalesine davet edildi.

Türk tersaneciliği Ku­zey Amerika’dan Gü­neydoğu Asya’ya, Or­ta Afrika’dan Batı Avrupa’ya, İskandinavya’dan Avustral­ya’ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasına yönelik üre­tim gerçekleştiriyor.

Dünya­ca ünü iş insanları ve yıldız­lara lüks yat üreten, birçok donanmaya da askeri amaçlı gemi sağlayan Türk tersane­leri, toplu taşıma amacıyla da deniz taşıtlarında dünyanın farklı bölgelerinden ihalelere davet alıyor. Baltık Ülkeleri, bu alanda listeye eklenen son bölge oldu. Baltık Denizi’nin kuzeyinde yer alan Estonya, Devlet Filosu, Vainameri Bo­ğazı’na yönelik beşinci feri­bot için bir ihale açtı.

Feribotun bedeli 40 milyon euro

Estonya Yönetimi Kamu İhale Sicili kayıtlarına göre ihaleyle Polonyalı gemi ya­pım şirketi Crist, Hollanda merkezli Damen, Türk şirke­ti Tersan’a ait Norveçli gemi­cilik şirketi Havyard ve giri­şimci Sander Pere’ye ait NSO yerel bir şirket katılacak.

Es­tonya Devlet Filosu yönetici­si Kristel Kask, beşinci feri­bot için ihale sürecinin hala devam ettiğini ve tüm teklif­lerin incelendiğini belirtti. İhalede tekliflerin 40 milyon Euro yani yaklaşık 1.5 milyar TL civarında olması bekleni­yor. Yeni feribotun, anakara ile Muhu ve Saaremaa adaları arasında yolcu taşıması plan­lanıyor. İhale sonunda feribo­tun Şubat 2027’ye kadar hiz­mete girmesi hedefleniyor.

Türk denizcilik tarihinin yurtdışında yaptığı en önem­li satın alma işlemi olarak anılan Havyard’ın Tersan ta­rafından alınması 2023 yı­lında gerçekleşti. EQVA Nor­veç’in grup şirketlerinden Havyard Leirvik Tersane­si’ni satın alan Tersan, hem Kuzey Avrupa’daki hem de küresel gemi inşa endüstri­sindeki konumunu güçlen­dirmeyi hedefliyor.

1918’de kuruldu, 98 bin metrekarelik tesisi var

Norveç’in en köklü ve es­ki tersanelerinden biri olan Havyard Leirvik Tersanesi, 1918 yılında kuruldu. Toplam 98 bin metrekare alan üze­rinde üretim gerçekleştiren Havyard’ın alımının ardın­dan şirketin CEO’su Tor Leif Mogstad, “Tersan Tersanesi, uluslararası nakliye ve deniz­cilik pazarında iyi bir konu­ma sahip, saygın bir şirket ve Havyard Leirvik’i Kuzey Av­rupa’daki konumunu daha da güçlendirmek için bir basa­mak olarak kullanma konu­sunda ki açık hedefini takdir ediyoruz” diye konuşmuştu.

Şirketin adını Tersan Hav­yard olarak değiştiren Türk devi, bu işlemin ardından ge­çen yıl kasım ayında da bu kez Norveçli firmadan ayrılan ça­lışanlar tarafından kurulan ve elektroteknik hizmeti sağ­layan YS Elektro’yu satın ala­rak Norveç’teki varlığını güç­lendirdi.