Tersan, İskandinav şirketini aldı rotayı Baltık Denizi’ne çevirdi
Norveçli denizcilik şirketi Havyard Leirvik Tersanesi’ni 2023’te satın alan, ardından bir başka Norveçli YS Elektro’yu geçtiğimiz aylarda bünyesine katan Türk devi Tersan, rotasını Baltık’lara kırdı. Havyard, Estonya’da 1.5 milyar liralık feribot ihalesine davet edildi.
Türk tersaneciliği Kuzey Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya, Orta Afrika’dan Batı Avrupa’ya, İskandinavya’dan Avustralya’ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasına yönelik üretim gerçekleştiriyor.
Dünyaca ünü iş insanları ve yıldızlara lüks yat üreten, birçok donanmaya da askeri amaçlı gemi sağlayan Türk tersaneleri, toplu taşıma amacıyla da deniz taşıtlarında dünyanın farklı bölgelerinden ihalelere davet alıyor. Baltık Ülkeleri, bu alanda listeye eklenen son bölge oldu. Baltık Denizi’nin kuzeyinde yer alan Estonya, Devlet Filosu, Vainameri Boğazı’na yönelik beşinci feribot için bir ihale açtı.
Feribotun bedeli 40 milyon euro
Estonya Yönetimi Kamu İhale Sicili kayıtlarına göre ihaleyle Polonyalı gemi yapım şirketi Crist, Hollanda merkezli Damen, Türk şirketi Tersan’a ait Norveçli gemicilik şirketi Havyard ve girişimci Sander Pere’ye ait NSO yerel bir şirket katılacak.
Estonya Devlet Filosu yöneticisi Kristel Kask, beşinci feribot için ihale sürecinin hala devam ettiğini ve tüm tekliflerin incelendiğini belirtti. İhalede tekliflerin 40 milyon Euro yani yaklaşık 1.5 milyar TL civarında olması bekleniyor. Yeni feribotun, anakara ile Muhu ve Saaremaa adaları arasında yolcu taşıması planlanıyor. İhale sonunda feribotun Şubat 2027’ye kadar hizmete girmesi hedefleniyor.
Türk denizcilik tarihinin yurtdışında yaptığı en önemli satın alma işlemi olarak anılan Havyard’ın Tersan tarafından alınması 2023 yılında gerçekleşti. EQVA Norveç’in grup şirketlerinden Havyard Leirvik Tersanesi’ni satın alan Tersan, hem Kuzey Avrupa’daki hem de küresel gemi inşa endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
1918’de kuruldu, 98 bin metrekarelik tesisi var
Norveç’in en köklü ve eski tersanelerinden biri olan Havyard Leirvik Tersanesi, 1918 yılında kuruldu. Toplam 98 bin metrekare alan üzerinde üretim gerçekleştiren Havyard’ın alımının ardından şirketin CEO’su Tor Leif Mogstad, “Tersan Tersanesi, uluslararası nakliye ve denizcilik pazarında iyi bir konuma sahip, saygın bir şirket ve Havyard Leirvik’i Kuzey Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmek için bir basamak olarak kullanma konusunda ki açık hedefini takdir ediyoruz” diye konuşmuştu.
Şirketin adını Tersan Havyard olarak değiştiren Türk devi, bu işlemin ardından geçen yıl kasım ayında da bu kez Norveçli firmadan ayrılan çalışanlar tarafından kurulan ve elektroteknik hizmeti sağlayan YS Elektro’yu satın alarak Norveç’teki varlığını güçlendirdi.