Tersan, Noksel’e ortak olacak

Bir dönem sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı iş adamlarından biriydi Mehmet Emin Karamehmet... 2000 yılında Forbes’ta yer alan bilgilere göre 8 milyar dolarlık kişisel servetiyle, dünyanın en zengin 30 iş insanı arasındaydı. Şimdilerde dünyanın en zenginler listesinin ilk sıralarında yer alan Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Meksikalı milyarder Carlos Slim, Tesla’nın patronu Elon Musk’ı geride bırakan bir servetten bahsediyorum. Ardından gelen el koymalar ile birlikte birçok şirketini ve yönetimini kaybeden Karamehmet’e ait Çukurova Grubu’nun gözde firmaları arasında pek duyulmayan bir firma vardı: Noksel Boru.

Borusan Mannesmann ile birlikte Türkiye’nin en büyük boru şirketlerinden biriydi Noksel. 1987 yılında hem Türkiye’de hem de yurtdışında faaliyet göstermek için kurulan Noksel; petrol, doğalgaz ve su nakil hatları ile diğer çeşitli endüstriler için spiral kaynaklı çelik boru imalatı yapmak için kuruldu. Firmanın yüzde 60’ı Çukurova Grubu’nun, geri kalan yüzde 40’lık hisse ise Nokia Corporation, Finnish Fund For Industrial Co. Ltd. ve Başarı Yatırımlar San. ve Tic. AŞ’nin elindeydi.

İSPANYA’DAKİ FABRİKA DA SATIŞ SÜRECİNDE

İlk tesisini 1988 yılında İskenderun’da kuran Noksel, ikinci fabrikayı ise 1997 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde faaliyete geçirdi. Yılda 350 bin ton üretim kapasitesine sahip Noksel, en önemli fabrikayı ise Avrupa’ya kurdu. Yatırımlarını, 2008 yılında İspanya’nın Murcia kentinde Noksel Espana S.A ile sürdüren şirket, burada da 150 bin ton kapasiteyle spiral boru üretmeye başladı.

TANAP İLE ADINI DUYURDU

Noksel, adını 2014 yılında Türkiye’nin en önemli enerji projelerinden olan TANAP’ın boru ihalesiyle daha geniş kitlelere duyurdu. O ihaleye Noksel, Çinli Baosteel Europe GmbH, Borusan-Erciyas gibi şirketlerle birlikte teklif verdi. Noksel, şimdilerde bir satış ile gündemde. Karamehmet’in kurduğu Noksel’in bir kısım hissesi satışa çıkıyor. Gemi üretim alanında Türkiye’nin önemli firmalarından olan Tersan Tersanecilik, Noksel Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. ile İspanya’daki şirketi Noksel Espana S.A.'nın hisselerinin bir bölümünü satın alacak.

Noksel her ne kadar Karamehmet tarafından kurulsa da, Çukurova tarafından yönetilmiyor. 100 milyon liralık sermayeye sahip Noksel’in yönetiminde Çukurova’nın yanı sıra TMSF yetkilileri de bulunuyor. Noksel’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda TMSF Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç, Ferdi Demir de bulunuyor.

İLK CRUİSE GEMİSİNİ YAPTI

Noksel’e ortak olmak isteyen Tersan Tersanesi ise Osman Nurettin Paksu, Mehmet Gazioğlu, Engin Oktay, Osman Çalın ve İbrahim Nuh Paksu tarafından 1996 yılında kuruldu. Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biri olan Tersan, İstanbul-Tuzla ve Yalova’da iki tesise sahip. Bu tersaneler 320 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Tersan’ın 5 bin 500 çalışanı bulunuyor.

2018’de Norveç’in ünlü firması Havila Kystruten için Türkiye’de ilk kez cruise gemisi inşasına başlayan Tersan, Norveç, Danimarka, İspanya, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye gemi ihraç ediyor. 2016 yılında denize indirdikleri Oceanic isimli 128 metre uzunluğundaki gemi, ülkemizde o büyüklük ve teknolojide inşa edilen tek deniz aracı.