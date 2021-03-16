Tersaneye ‘denemek için’ yüzde 30’la girdi 200 milyon doları geçti

Danışmanları Barış Karcıoğlu’nun gönderdiği notları yolda okuduktan sona Osmangazi Köprüsü’nden geçerken sağ tarafta Sefine Tersanesi göründü.

Köprüyü geçer geçmez Altınova’daki (Yalova) tersaneler bölgesine döndük, kısa süre sonra Sefine Tersanesi’ne girdik. Tersanenin idare binasında Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu ve Genel Müdür Süleyman Akın Tuzcuoğlu ile buluştuk.

Demir Koloğlu, daha önceki karşılaşmamızı anımsattı:

- İstanbul Havalimanı’nın açılışından birkaç ay önce İGA’ya gelmiştiniz. Tur sırasında İGA’nın ortağı grupların ikinci kuşak temsilcilerinin fotoğraflarını çekmiştiniz. O ekipte Kolin İnşaat’ı temsilen ben de vardım.

Koloğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu’nun oğlu olduğunu belirtti:

- 2014’ten beri Sefine Tersanesi’yle ilgileniyorum.

Ailenin tersaneye ilgisinin nereden geldiğini merak ettim, anlattı:

- Tersaneyi ilk kuran ortaklardan biri bizim aileye teklif getirmişti. Ailemiz 2008 yılında sektörü tanımak, işi denemek için yüzde 30 hisse almıştı.

Ardından ekledi:

- Zamanla Sefine’nin çoğunluk hissesi bize geçti. 2020’de de tersanenin yüzde 100’ünün sahibi olduk.

Hisselerin alımı dahil, tersaneye ailenin yaptığı yatırımı sordum, yanıtladı:

- Yatırımlarımız 200 milyon doları geçti. Tersanemiz 140 dönüm alan üzerinde. Yan tarafımızda Osmangazi Köprüsü’ne doğru denizde 95 dönümlük bir genişleme alanımız var. Genişleme için en az 40 milyon Euro yatırım planlıyoruz.

Tersanede yapılan ana işleri sıraladı:

- Yeni gemi inşası, askeri gemi yapımı, tamir bakım dönüşüm işleri ve büyük tonajlı çelik işleri yapıyoruz. Örneğin Osmangazi Köprüsü’nün viyadüklerinin çeliklerini biz yaptık. İstanbul Havalimanı’nın çelik tavanlarını yine biz yaptık.

Kapasiteyi şu verilerle ortaya koydu:

- Yıllık 24 bin ton çelik işleme, 40 bin DWT gemi inşa kapasitemizle hizmet veriyoruz.

Genel Müdür Süleyman Akın Tuzcuoğlu araya girdi:

- Türkiye, Akdeniz havzasında gemi bakım konusunda lider. Yeni gemi yapımında da dünyada önemli bir noktadayız.

Yılda kaç gemi inşa ettiklerini sordum, Koloğlu yanıt verdi:

- Büyüklüğüne göre bir geminin yapımı 21-36 ay sürüyor. 2019’da 3 gemi teslim etmiştik. 2020’de 7’ye çıktı. Bu yıl 6 gemi teslim edecek şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz gemi sayısı 38.

Gemi siparişlerinin 2-3 yıl önceden alındığını kaydetti:

- Örneğin, 2023 yılının ilk yarısı şu ana kadar aldığımız siparişlerle dolmuş durumda. Tersanemizde aynı anda 8 geminin inşaası sürebiliyor.

Gemi bakım, tamir işlerinde Çin yerine Türkiye’ye yönelme gördüklerini bildirdi:

- Yeni gemi yapım işlerinde de ülkemize ilgide artış görüyoruz.

Tersanenin yarattığı istihdamı paylaştı:

- 4 bine yakın çalışanla hizmetlerimizi yürütüyoruz.

İnşaat sektöründen, büyük projelerden tanıdığımız Koloğlu Grubu, 2008’de denemek için girdiği tersane işinde de kısa sürede öne çıkmış görünüyor…

İhracatı da 200 milyon Euro’ya yakın

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, ciro ve ihracat verilerine işaret etti:

- 2019’u 150 milyon Euro ihracat, 160 milyon Euro ciro ile geride bırakmıştık. 2020’de ciromuz 200 milyon Euro’yu buldu. Tamamına yakını da ihracattan sağlandı.

2021 ciro beklentisini paylaştı:

- Bu yılı 200 milyon Euro’nun biraz üzerinde ciro ile tamamlarız.

En büyük ihracat pazarlarının Norveç olduğunu kaydetti:

- Norveç için üretilmek üzere kontratlanmış toplam 26 adet gemi bulunuyor. Bunlardan 15’ini teslim ettik. 11’inin yapımı sürüyor.

Diğer ihracat adreslerine işaret etti:

- Norveç’in yanısıra İtalya, Estonya ve Faroe Adaları’na (Danimarka) feribot ve canlı balık taşıma gemileri üretiyoruz.

Büyük gemiler LNG’ye, küçükler elektriğe dönüyor

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, Norveç’e 4.3 MW batarya kapasiteli sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotunu teslim ettiklerini belirtti:

- 145 metre uzunluğundaki feribot 600 yolcu ve 200 araç kapasiteli. Seyir halinde sevk sistemine gereken gücü bataryalarından sağlayan feribot, rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 azaltıyor.

Siparişlere işaret etti:

- Artık büyük gemilerde LNG’ye, küçüklerde de elektrikliye dönüş var. Ayrıca alıcılar geminin inşası sırasında ne kadar karbon salındığını da sormaya başladı.

Askeri yakıt ikmal Gemisi inşa ediyor

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu ve Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu ile birlikte tersaneyi dolaşırken büyük bir hangara girdik. Koloğlu, inşası süren dev gemiyi işaret etti:

- Bu tankeri Savunma Sanayi Başkanlığına DİMDEG askeri gemi projesi kapsamında inşa ediyoruz. Milli askeri gemilerimize denizde yakıt ikmali yakıt ikmali yapacak.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilk projeleri olduğunu belirtti:

- 200 metre uzunluğundaki geminin yapımını toplam 64 ayda tamamlayacağız.

65 milyon Euro’luk Canlı balık gemisi

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu ve Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu ile temmuz ayında Norveç’e teslim edilecek bir geminin önünde durduk. Koloğlu anlattı:

- Canlı balık taşıma gemisi, feribotlar ve acil durum arama kurtarma gemileri yapımında sektörde öne çıkıyoruz.

Önünde durduğumuz gemiye döndü:

- Bu, dünyanın en büyük bir canlı balık taşıma gemisi olacağız. Norveçli müşterimize 65 milyon Euro’ya ihraç edeceğiz.

Nene Hatun Kurtarma Gemisi’ni biz ürettik

Sefine Tersanesi Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu, şu anda hizmette olan ve Kıyı Emniyeti filosunda bulunan Nene Hatun Acil Durum Kurtarma Gemisi’ni anımsatıp, bazı özelliklerini sıraladı:

• Saatte 10 bin ton su atarak yangına müdahale edebiliyor.

• 200 ton çekme gücü ile Türkiye’de türünün tek örneği.

• 100 metreye dalgıç indirebiliyor.