Tesla’nın yol haritası

Topu topu 19 yıllık bir şirket olmasına karşılık elektrikli otomobil alanında mucizevi büyüme göstererek, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ABD’li Tesla’nın Türkiye pazarına ilgisi 7 yıl öncesine dayanıyor. Hazırlıkların ardından şirketini İstanbul’da 2017'de kuran Tesla, vergisel nedenlerden ötürü Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini askıda tutuyordu. Yakın zamanda Türkiye genel müdürlüğüne Kemal Geçer’i atadığını açıklayan ABD’li dev, ülkemize hızlı giriş yapmaya hazırlanıyor. Türkiye pazarında yeniden yol alması için Berlin’de kurduğu fabrikasının tamamlanmasını bekleyen Tesla, Avrupa pazarı için hazırladığı tesisin deneme üretimine başlamasıyla birlikte harekete geçti. Kemal Geçer’in yanı sıra Türkiye yönetimine, adı marka ile anılan Emir Tunçyürek’i de operasyon müdürü olarak ekleyen şirket, İstanbul’da genel merkez arayışına girdi.

Yanı sıra show room, deneyim merkezi, araç teslim alanı, servis ve depo hazırlıklarını da yürütüyor. İnsan kaynaklarını güçlendirmek için ilan veren Tesla Türkiye, mağaza müdürü, satış personeli, operasyon koordinatörü, satış ve servis personeli takviyesi de yapacak.

Adım adım Türkiye genelinde de mağazalar kurup, servis noktaları açacak olan şirketin radarında Ankara, İzmir ve özellikle Bodrum gibi turizm bölgeleri var. Ofis açılacak kentler, piyasadan gelecek reaksiyona göre belirlenecek.

Türkiye yollarında bağımsız ithalatçılar tarafından getirilen 500 civarında Tesla aracı bulunuyor. Tesla’nın ilk resmi ithalatı için işlemler başlatılmış. Bu ay içerisinde ilk araçlar Türkiye’ye gelmiş olacak. Ön satış ve müşteri teslimatları yılın ikinci yarısında başlayacak.

Araç tedariği Berlin fabrikasından ve Çin Şangay'daki üretim tesisinden sağlanacak. Planlar, bu iki tedarik merkeziyle ABD menşeli ürüne uygulanan vergi bariyerinin aşılmasına yönelik yapılıyor. Türkiye pazarına Model 3 ve Model Y araçları getirilecek. Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi Türkiye operasyonu için haziran sonrası ön siparişe ve ağustos-eylül gibi ilk teslimatlara başlayacak. Yani teslimat süresi 3 ay olarak belirlendi. Satış ve satış sonrası kanallarının yanında Tesla’nın Türkiye pazarında, dünyada öne çıkmasını sağlayan şarj istasyonu ağını da kısa sürede kurması bekleniyor.

Antalyalıların rekabetine hazır olun

Peki, elektrikli otomobil dünyasının bu en güçlü oyuncusunun pazara girişi, elektrikli otomobil üretimi ile öne çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin markası TOGG’u nasıl etkileyecek? TOGG açısından baktığımızda pek tabi ki en büyük kozu, yerli ve milli duruşu olacak. Son teknoloji ile hazırlığı yürütülen Gemlik’teki fabrikası rekabette kendisini öne çıkaracak. Birden fazla uzmanlık alanlarına sahip ortaklarının yanı sıra devletin de tam desteği diğer önemli avantajları. Bir de Türkiye otomotiv tedarik sanayisini de her daim yanında hissedecek. Analizin kalan bölümlerini, zamana ve işin uzmanlarına bırakarak sizlere, her iki markanın başındaki isimlerden bahsetmek isterim.

TOGG’un hazırlıklarını da takip edenler vardır, bir ‘gurbetçi’, M. Gürcan Karakaş yürütüyor. Tıpkı Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer gibi O da orta öğrenimini Almanya’da tamamlıyor. Karakaş, bir farkla üniversiteyi ODTÜ’de bitiriyor. Yanı sıra Karakaş da, Geçer de Antalyalı. Kemal Geçer kentin Elmalı ilçesinden, Gürcan Karakaş ise Akseki’den. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın, Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer’e telefon açarak kutlamasını, tatlı rekabetin ilk göstergesi gördüğümü de son söz olarak eklemeliyim.

Lufthansa Türkiye’nin kârını artırdı

Kemal Geçer, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak eğitimini Almanya’da tamamlıyor. Lise yıllarında telefon aksesuarları pazarlıyor. Ekonomi ve işletmeyi çift ana dal olarak okuyor. Üniversite eğitimi sırasında geliştirdiği start up projeleri var. Profesyonel yaşama Vodafone’da atılıyor. Deloitte ve PwC de stratejik danışmanlık alanında çalışıyor. Şirket birleşmeleri ve satın almalar konusunda uzman bir profesyonel. Deneyim kazandıkça farklı şirket ve sektörlerde mesai yürütüyor. Kemal Geçer’in Almanya’daki projeleri arasında Türk yatırımcılar için kurduğu ‘European Turkish Business Center’ın olduğunu belirtelim.

1991’de 7 yaşında iken Lufthansa’ya ait bir uçak ile İstanbul’dan Frankfurt’a giden Kemal Geçer, tam 25 yıl sonra İstanbul’a yine bir Lufthansa uçağı ile bu kez Lufthansa Türkiye genel müdürü olarak dönüyor. Geçer’in liderliğinde Lufthansa Türkiye, son 5 yılda doluluk oranını yüzde 60’tan 80’lere taşırken, karlılığını da yüzde 15 artırdı. Bu dönemde ayrıca THY ile Lufthansa ortak şirketi Sun Express arasında hiç olmayan ortak uçuşlar da başlatıldı.

Üst oto segmenti hareketlenecek

Tesla, pazarlama, basın ve halkla ilişkiler gibi bölümlere sahip olmayan bir şirket. Kişilerin değil, otomobil ve teknolojinin öne çıktığı bir marka. Şirket sözcülüğünü, sadece CEO Elon Musk yürütüyor. Yakın zamanda uzaya yolculuk projeleriyle de takip edilen Musk, açıklamalarının çoğunu twitter üzerinden gerçekleştiriyor. Araç lansmanı nadir olarak yapılıyor. Yerli pazarda üst sınıf oto satışlarının “kötü” yılı 2021’de bile 60 bin adetlere yaklaşması, Tesla’nın Türkiye’ye yönelik ilgisinin ana nedeni sayılıyor. 2021 yılında Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili ünvanına sahip Tesla’nın Türkiye pazarına girmesi lüks segmentte çok hareketli bir dönemi başlatacak. Yurt dışında 40-50 bin dolardan satılan Tesla otomobillerin yukarıda sözünü ettiğimiz modellerinin, Türkiye pazarında 70-80 bin dolara satılması muhtemel gözüküyor. Bu resmi olmayan fiyatlama ile 2.0 dizel otomatik Passat fiyatına elektrikli Tesla satılabilecek.