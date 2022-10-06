Test amaçlı ithalatta yeni kurallar

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya ilişkin muafiyet kuralları yeni-den belirlendi.

Bu tip eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, eşyanın miktarı ve ticari tanımı, yapılacak inceleme, analiz veya test işlemi-nin kapsamı, eşyanın nerede test edileceği ve yapılacak işlemin ne kadar süreceği belirti-lerek ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulması gerekiyor.

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi şart koşuluyor.

Eşyanın serbest dolaşıma sokulacak miktarı, getiriliş amacı dikkate alınarak belirleniyor. Aynı eşyanın farklı renk, ebat ve modelleri inceleme, analiz veya test işlemine tabi tu-tulmak istenildiğinde miktar belirlenirken bu durum göz önünde bulunduruluyor. Gümrük idaresince ön başvuru değerlendirildikten sonra firmaya gerekli bildirimde bulunuluyor.

Artık veya geride kalan ürünlerin; Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine, Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine, Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine, izin verilebiliyor.

Geride kalan ürüne gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer yükümlülükler yerine getirilerek işleme tabi tutulabiliyor.

Bu arada; tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi şart koşuluyor.