Teşvik belgeleri ve yatırım iklimi…

Ocak ayı teşvik belgeleri haberini okuyunca Türkiye’deki yatırım ortamının ılıman bir ilkbahar yaşamadığını düşündüm. Kamu kesiminin, üretime dayalı yatırım ikliminin yaratılmasını içeren yeni bir teşvik paketi hazırlaması gerekiyor.

Bir ülke ekonomisinin en önemli göstergesi yatırım iklimidir. Bunun belirtilerinden biri de hiç şüphesiz verilen teşvik belgeleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılının Ocak ayına ilişkin 929 yatırıma teşvik belgesi verdiğini açıkladı. Bunların toplam tutarının 14 milyar 367 milyon lira olduğu açıklandı. Bu da geçen yılın ocak ayına göre teşvik belgelerinin sayısal olarak yüzde 19.2 arttığını gösteriyor. Buna karşılık belgeye bağlanan yatırım teşviki geçen yıldan yaklaşık 1 milyar lira daha az. Ve geçen yıl öngörülen istihdam 26 bin 653 iken bu yıl ondan biraz daha az 26 bin 135 kişilik istihdam öngörülüyor. Bu tablo teşvik belgeli yatırımlarının ikliminde henüz bir gelişmenin söz konusu olmadığını gösteriyor. Açıklamada yer alan bir konu da sabit yatırımlarda geçen yılın altında bir tutarın söz konusu olduğu… Bu yılın öne çıkan teşvik belgelerinden biri 431 milyon liralık Yalova’da balık işleme tesisi. Bir diğeri ise elektrik dağıtımı için 418 milyon liralık teşvik alan Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi… Bunların yanı sıra İstanbul’da bir sağlık kurumu, Kayseri Belediyesi ve Kütahya Seramik de 300 milyon liranın üzerinde teşvik belgesi aldılar. Bu tablo yatırım ikliminde ılıman bir ilkbahar döneminin henüz başlamamış olduğunu gösteriyor. 2020 yılının yüzde 1.8’lik büyümesi de ağırlıklı olarak üretim ve yatırıma dayanmıyor. Bu nedenle bu tablo üretime dayalı yeni bir yatırım ikliminin yaratılması içeren bir dönemdeki adımlara ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor.

Bir yandan sektör temsilcileriyle bir yandan Anadolu’daki oda başkanlarıyla diyalog içinde kamunun yeni bir teşvik paketi hazırlaması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın sürdürülebilirlik içermesi de zorunluluk taşımalıdır.

Ancak böyle bir görüşmeyle her yıl 1 milyon yeni insanın emek piyasasına çıktığı alanda olumlu sonuç elde edebiliriz. Bunun yanı sıra stoktaki yaklaşık 4 milyon işsize de iş sağlayabiliriz. Tabi bunu yaparken işe yarar insanlar için eğitimi de birlikte düşünmemiz gerekecektir...

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