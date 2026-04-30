Teşvik, kaynak israfını ve verimsizliği tetiklememeli…

Teşvik/destek siste­minin “verimlilik” odaklı olması gereklili­ğini yıllardır tekrarlıyo­ruz…

Hatta:

Yine yıllardır, teşvik/ destek sisteminin, olan kaynağın da israfını ve verimsizliği tetiklediğini vurguluyoruz…

***

Teşvik/destek siste­mindeki bu sıkıntıya, sa­nayiciler de dikkat çek­meye başladı…

Dün ASO Başkanı Se­yit Ardıç da vurguladı:

“Çözüm artık yalnızca daha fazla destek vermek değil; verilen desteğin sonuç üretip üretmediği­dir… Teşvik mimarisinin çıktıya göre yeniden ku­rulması gerekiyor…

Örneğin teknopark destekleri… İhtiyacımız olan şey, sadece firma sa­yısını artıran bir tekno­park modeli değildir…

İhtiyacımız olan; so­nuç üreten, ürüne dö­nüşen, sanayiyle bütün­leşen ve yüksek katma değere hizmet eden bir modeldir…”

***

Milletten toplanan vergi/mevduatlar saye­sinde: Üretene/geliştire­ne kredi, destek, teşvik veriyoruz… Bu destekle­rin etki analizini yapıyor muyuz?

Getirisini ölçebiliyor muyuz?

***

Örneğin KGF aracılığı ile bundan önceki yıllar­da dağıtılan krediler…

Ekonomiye ne kazan­dırdı?

İhracata, istihdama, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkısı sorgulandı mı?

***

“KGF destekli kredile­rin sonuçlarını” ölçme­diğimizi, bugünkü du­rum anlatıyor…

***

O nedenle, 2019 yılı sonunda, dönemin KOS­GEB Başkanı’na sormuş­tum:

“KOSGEB yüzlerce KOBİ’ye destek oluyor…

Bu desteği alanların ekonomiye sunduğu kat­kıyı (istihdam, ihracat, enerji üretimi, ithal ika­me oranı vb…) nasıl ölçü­lüyor?”

***

Anlattı: “KOBİ’nin du­rumu, sektörün durumu neydi? Desteği verdikten sonra ne oldu? İstihdam, ihracat, satış, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı?

Karşılaştırma için bu soruların yanıtına ve fir­malarla ilgili en az 3-5 yıllık geçmiş bilgiye sa­hip olabilmeliyiz…

Bu sistemi kuruyo­ruz…”

VELHASIL

“Sonuçları ölçme”, “Etki analizi yapma” gi­bi şartlar sunulmadan verilen desteklerin, kre­dilerin, ülkeye faydadan çok zarar sağladığı bili­niyor…

Bu tür bir sistemin kurulmasının, günümüz teknolojisi ile çok kolay olduğu da biliniyor…

Ve…

Bu sistemin, “çok zor” olduğu vurgula­nan “kayıtdışı/enflas­yon/açıklar ile müca­dele”de de, etkin fayda sağlayacağı da bilini­yor…

***

Kaynaklar doğru, ve­rimli ve etkin kullanılı­yor mu?

İsraf mı ediliyor?

Gibi yüzlerce soruya yanıt bulmayı kolaylaş­tıracak bir sistemin ku­rulması çok mu zor?