Teşvik, kaynak israfını ve verimsizliği tetiklememeli…
Teşvik/destek sisteminin “verimlilik” odaklı olması gerekliliğini yıllardır tekrarlıyoruz…
Hatta:
Yine yıllardır, teşvik/ destek sisteminin, olan kaynağın da israfını ve verimsizliği tetiklediğini vurguluyoruz…
***
Teşvik/destek sistemindeki bu sıkıntıya, sanayiciler de dikkat çekmeye başladı…
Dün ASO Başkanı Seyit Ardıç da vurguladı:
“Çözüm artık yalnızca daha fazla destek vermek değil; verilen desteğin sonuç üretip üretmediğidir… Teşvik mimarisinin çıktıya göre yeniden kurulması gerekiyor…
Örneğin teknopark destekleri… İhtiyacımız olan şey, sadece firma sayısını artıran bir teknopark modeli değildir…
İhtiyacımız olan; sonuç üreten, ürüne dönüşen, sanayiyle bütünleşen ve yüksek katma değere hizmet eden bir modeldir…”
***
Milletten toplanan vergi/mevduatlar sayesinde: Üretene/geliştirene kredi, destek, teşvik veriyoruz… Bu desteklerin etki analizini yapıyor muyuz?
Getirisini ölçebiliyor muyuz?
***
Örneğin KGF aracılığı ile bundan önceki yıllarda dağıtılan krediler…
Ekonomiye ne kazandırdı?
İhracata, istihdama, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkısı sorgulandı mı?
***
“KGF destekli kredilerin sonuçlarını” ölçmediğimizi, bugünkü durum anlatıyor…
***
O nedenle, 2019 yılı sonunda, dönemin KOSGEB Başkanı’na sormuştum:
“KOSGEB yüzlerce KOBİ’ye destek oluyor…
Bu desteği alanların ekonomiye sunduğu katkıyı (istihdam, ihracat, enerji üretimi, ithal ikame oranı vb…) nasıl ölçülüyor?”
***
Anlattı: “KOBİ’nin durumu, sektörün durumu neydi? Desteği verdikten sonra ne oldu? İstihdam, ihracat, satış, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı?
Karşılaştırma için bu soruların yanıtına ve firmalarla ilgili en az 3-5 yıllık geçmiş bilgiye sahip olabilmeliyiz…
Bu sistemi kuruyoruz…”
VELHASIL
“Sonuçları ölçme”, “Etki analizi yapma” gibi şartlar sunulmadan verilen desteklerin, kredilerin, ülkeye faydadan çok zarar sağladığı biliniyor…
Bu tür bir sistemin kurulmasının, günümüz teknolojisi ile çok kolay olduğu da biliniyor…
Ve…
Bu sistemin, “çok zor” olduğu vurgulanan “kayıtdışı/enflasyon/açıklar ile mücadele”de de, etkin fayda sağlayacağı da biliniyor…
***
Kaynaklar doğru, verimli ve etkin kullanılıyor mu?
İsraf mı ediliyor?
Gibi yüzlerce soruya yanıt bulmayı kolaylaştıracak bir sistemin kurulması çok mu zor?
|Borsa
|14.311,19
|-0,13 %
|Dolar
|45,1651
|0,14 %
|Euro
|52,7416
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1674
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.572,16
|-1,00 %
|Altın (ONS)
|4.543,63
|-1,16 %
|Brent
|111,07
|6,84 %