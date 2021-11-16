Teşvikli yatırımda bir kişinin istihdamı

Teşvikli yatırımların 2017 yılından bu yana bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltan sonuç vermediği görülüyor. Bu nedenle yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu kesin…

Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin haberinden 2020 yılında teşvikli yatırımlarda bir kişinin istihdamı için ortalama sabit yatırımın 758 bin 152 liralık pik noktaya ulaştıktan sonra, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde 655 bin 790 liraya gerilediği bilgisini alıyoruz. Buna göre 2017 yılından 2021 yılına kadar geçen dönemde teşvikli yatırımlarda bir kişilik istihdam maliyeti yüzde 31.7 oranında arttı.

Oysa, 2017 yılı ile 2020 yılında en yüksek noktadaki 758 bin 152 liralık ortalama bir kişinin istihdamı için yatırıma baktığımızda o dönemdeki artışın yüzde 52 olduğu sonucunu görüyoruz.

2017 yılına göre sektörel bazda en yüksek değişim hizmetlerde oldu. Bir kişinin istihdamı için gereken yatırım 345 bin liradan 2.4 kat artışla 874 bin liraya yükseldi. Tarım sektöründe 321 bin liradan 664 bin liraya çıkan artış ise iki katın üzerine çıktı.

Yatırım teşvik sistemi Türkiye üzerinde gelişmişlik esasına bağlı olarak 6 bölgeye farklı uygulanıyor. 5 ve 6. bölgelerde daha uzun süreli istihdam ve vergi indirimi uygulaması olmasına karşın, 1. ve 2. bölgeler daha çok teşvikli yatırım alıyor. 2020 yılında 1. bölge teşvikli yatırımlarda 89 bin istihdam öngörülürken 6. bölgede teşvikli yatırımlarda öngörülen istihdam 72 bin seviyesinde…

2017 yılında teşvikli yatırımlarda 225 bin istihdam öngörülürken, 2020 yılında 290 bin istihdam, bu yılın 9 ayında ise 201 bin öngörülmüş...

Haberde yer alan bir başka veri 2021 yılı Eylül ayı sonunda bir kişinin istihdamı için yapılacak yatırım tutarı. 1. bölgede bu tutar 943 bin lirayken, en yüksek yatırım tutarı 1 milyon77bin lira ile 2. bölgede. En düşük tutar ise 115 bin lira ile 6. bölgede. Habere göre 2021 yılında yerli yatırımlarda bir kişinin istihdamı için 626 bin 130 lira gerekirken, yabancı yatırımlarda bu iki katına çıkarak 1 milyon 202 bin lira oluyor. Doğaldır ki teşvikli yatırımların amacı bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak yönünde olmalıdır. Ancak 2017 yılından bu yana teşviklerin amacına ulaşamadığı görünüyor. O nedenle bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye’de yabancılara konut satışı geçen yıl ekim ayna göre yüzde12.1 artarak 5 bin 893’e yükseldi.