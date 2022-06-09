TEV eski bursiyerlerinin verdiği burslar 4 yılda 4.8 milyon liraya ulaştı

TÜRK Eğitim Vakfı’nın (TEV) kurucusu Vehbi Koç, vakfın ilk yıllarında aralarında yurt dışı bursu alan Şükrü Tekbaş’ın da bulunduğu bursiyerlerle bir araya geldiğinde şu mesajı verdi:

- TEV’i biz kurduk, gönlü zengin bağışçılara ve bursiyerlere emanet ediyoruz.

Prof. Şükrü Tekbaş, 17 Mart 2022’de yapılan genel kurulda başkanlık görevine seçildiğinde 51 yıl önceye uzandı:

- TEV bursu ile Amerika’ya gittim. Öğrencilik yıllarım çok verimli geçti. TEV bursu sayesinde hayatım değişti.

Sonra Vehbi Koç’un o günlerdeki bursiyerler buluşmasındaki sözlerini anımsadı:

- TEV’i gönlü zengin bağışçılara ve bursiyerlere emanet ediyoruz.

Vehbi Koç’ın vizyonunu, öngörüsünü bir kez daha hayranlıkla düşündü:

- TEV’de bu dönemde bir ilk gerçekleşti. TEV’in bursuyla yurt dışında lisans üstü eğitim şansı yakalamış bir kişi olarak şimdi yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüteceğim. TEV’de ilk kez bir eski bursiyer başkanlık koltuğuna oturuyor.

Bu yıl 55’inci yılını kutlayan TEV’in Başkanı Prof. Mehmet Şükrü Tekbaş, geçenlerde bir sohbet buluşması düzenledi. Buluşmada Prof. Tekbaş’a Başkanvekili Kaya Şener, yönetim kurulu üyeleri Özgür Bolat, Dilek Mutuş, Ayşe Botan Berker ve Genel Müdür Banu Taşkın eşlik etti.

Prof. Tekbaş, bu dönem yönetim kurulunun bir özelliğine dikkat çekti:

- Yönetim kurulumuzda ben dahil 5 eski TEV bursiyeri var. Ben, Başkanvekilimiz Kaya Şener, yönetim kurulu üyelerimiz Fırat Tekin, Dilek Mutuş ve Dr. Özgür Bolat, TEV’in eski bursiyerleriyiz.

TEV’in “eğitimde fırsat eşitliği”ne dönük misyonu üzerinde durdu:

- Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı gençlerin yetişmesine destek veriyoruz. Gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunarak onların geleceğe umutla bakmalarını, güvenle hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Genel Müdür Banı Taşkın, TEV’in 55 yılda ulaştığı noktayı verilerle ortaya koydu:

269 bin 76 öğrenciye yurt içi burs verildi.

2 bin 124 kişi yurt dışı yüksek lisans ve doktora bursu aldı.

TEV, 28 eğitim kurumu yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı.

3 kız öğrenci yurdu yaptırıldı.

Prof. Tekbaş araya girdi:

- “Üstün başarı bursu” benim önerimle hayata geçmişti. Üniversite sınavlarında ilk 5 bine giren öğrenciler arasından seçiyoruz. Bugüne kadar 833 gencimize üstün başarı bursu verdik.

Yurt dışı bursları konuşulurken sohbete katılan meslektaşım Yazgülü Aldoğan sordu:

- Son yıllarda beyin göçü hızlandı. Yurt dışı bursu verirken, “Türkiye’ye mutlaka dönülecek” gibi bir kural koyuyor musunuz?

Prof. Tekbaş yanıtladı:

- Biz başarı ve ihtiyaca odaklıyız, onun dışında hizmet, Türkiye’ye dönülmesi gibi bir kural koymuyoruz. Biz, gençlerimizin iyi yetişmelerine çaba harcıyoruz. Beyin göçünü özendirmemiz de söz konusu değil.

TEV bursiyerlerinin yurt dışında da kalsa Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını kaydetti:

- Bursiyerlerimiz kariyer ve iş sahibi oldukça burs fonumuza katkıda bulunuyor. Nitekim TEV’in “Mezun Bursiyer Burs Fonu” var. O fon da dahil, çeşitli destekler veriyorlar.

Bunun üzerine eski bursiyerlerin TEV’e katkılarını öğrenmek için sordum:

- Kaç eski bursiyer bugün TEV’deki burs fonuna katkıda bulunuyor? Eski bursiyerlerin verdiği bursların toplamı ne kadar oldu?

Banu Taşkın yanıt verdi:

- 2018 yılından itibaren mezun bursiyer burs fonlarını açmaya ve raporlamaya başladık. Dolayısıyla elimizde 2018-2022 dönemi verileri mevcut. Bu dönemde eski bursiyerlerimizden toplam 4 milyon 756 bin 395 bin liralık nakit bağış aldık.

Prof. Tekbaş sürdürdü:

- AstraZeneca İlaç Yönetim Kurulu Üyesi, mezun bursiyerimiz Burak Artunç, kurumunun 670 bilgisayar bağışlamasını sağladı. Bu bilgisayarları da dikkate alırsak mezun bursiyerlerimizin katkısı toplam 9 milyon lirayı buluyor.

Eski bursiyerlerin bir başka önemli katkısına daha değindi:

- Bursiyerlerimizin profesyonel hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı tecrübe ve donanımları öğrenerek kendilerini hayata daha iyi hazırlamalarını sağlamaları amacıyla mentorluk desteği de veriyorlar.

TEV’e bağışlar gün geçtikçe büyüyor. Zeki Müren, Safiye Ayla gibi tüm mal varlıklarını bağışlayanlar oluyor. Gayrimenkul bağışları, bilgisayar ve eğitimler ilgili donanım bağışları dikkati çekiyor.

Bunların hepsi çok kıymetli ama eski bursiyerlerin TEV’in burs fonlarına yaptıkları katkı, büyük anlam taşıyor.

Eski bursiyer Dalınç Arıburnu, hemşirenin okuluna omuz verdi

EMEKLİ hemşire İfakat Yavuz, Ocak 2011’de Türk Eğitim Vakfı’nın kapısını çaldı, Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal ile görüştü:

- 1 milyon liram var. Bununla okul yaptırmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?

O yıl ekim ayında Van’da yaşanan depremin acısının en sıcak günlerinde Güsel Bilal kente gitti, dönemin Valisi Münir Karaloğlu ile görüştü:

- Sayın Valim, bir bağışçımızın 1 milyon lirası var. Yer gösterirseniz Van’da okul yaptırmaya yönlendiririz.

Depremde zarar gören 2 Nisan İlköğretim Okulu’nun yeri seçildi. Kollar sıvandı, TEV İfakat Yavuz İlk ve Ortaöğretim Okulu’nun inşası başladı. İnşaat ilerlerken 1 milyon liranın yetmeyeceği anlaşıldı.

Güsel Bilal, TEV’in eski yurt dışı bursiyeri, Goldman Sachs International Yönetim Kurulu Üyesi Dalınç Arıburnu’nu aradı:

- Van’da okul yaptırıyoruz. Ekisiğimiz var, yardım eder misin?

Arıburnu sordu:

- Ne kadar istiyorsun Güsel Abla?

Bilal yanıtladı:

- 200 bin lira verebilirsen sevinirim.

Arıburnu, 200 bin lirayı hemen gönderdi. “Başkasının adını taşıyor” diye düşünmeden Van’daki “İfakat Yavuz Okulu”nun tamamlanmasına katkıda bulundu.

Bu konuyu 2012 yılında yazmıştım. Yurt dışında kalan TEV bursiyerlerinin katkılarını bulundukları yerlerden de sürdürdüklerine örnek olsun diye yeniden paylaşmak istedim.