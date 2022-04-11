TEV YKB Prof. Dr. Şükrü Tekbaş: Gençlerde güven eksikliği var

Türk Eğitim Vakfı, 55 yaşında. 1967 Türkiye’sinde 205 iş insanı, o dönemde çok kıymetli bir seferberlik başlattı. “Türkiye’nin dört bir yanındaki potansiyeli olan, yetenekli, kendini geliştirmeye aç gençlere ulaşıp, eğitimle önlerini açacağız” dediler. TEV’in motivasyonu netti: Gençler yurt içinde ya da dışında en iyi eğitimleri alsınlar, dünya çapında fayda yaratacak yetkinliklerle donanıp Türkiye’yi ileri taşısınlar.

Geçen hafta TEV’in 2007 yılından bu yana verdiği Üstün Başarı Bursu’nun tanıtım toplantısına katıldım. Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç başta olmak üzere tüm TEV yönetimi, bağışçılar törendeydi. Ancak böylesine önemli isimlerin olduğu toplantılarda genellikle yapılanın aksine gözler liderlerde değil, pırıl pırıl gençlerdeydi. Bu yıl Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan 80 genç, salondaki herkesin yüzünde gülümsemeye neden oluyordu. Hele de sahneye çıkıp konuşmaya başladıklarında yüzlerdeki gurur ve umut, saklanamaz hale geldi.

‘TEV sayesinde ABD’de okudum’

Geçtiğimiz günlerde yapılan TEV Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Şükrü Tekbaş da konuşmasında tam olarak bu gurur ve umuttan bahsetti.

SPK eski başkanı olarak Türk ekonomisinde önemli isimler arasında yer alan Tekbaş, bu törenle tam 50 yıl önceye gittiğini söyledi. Karşısındaki pırıl pırıl beyinler, genç Şükrü’lerdi. Dedi ki Tekbaş kürsüde; “Bu anlamlı günde sevgili bursiyerlerimizin yanında yer almak benim için çok gurur verici. Çünkü ben de TEV mezun bursiyeri idim. TEV bursu sayesinde 1972-74 yılları arasında ABD’de yüksek lisans yaptım. Vakfımıza olan gönül borcumu ödemem imkânsız. Bunun bir bayrak yarışı olduğuna inanıyorum. Bayrağı büyüklerimizden aldık, sizlere devrediyoruz. Sizler de Üstün Başarı Bursu ile eğitiminize devam edecek, hayallerinizi gerçekleştirecek ve önemli görevler alarak ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz.”

‘Dönmeleri ilk gündem maddemiz’

Törenden sonra Prof. Dr. Şükrü Tekbaş ile sohbet imkanı buldum. “Bu kadar beyin göçü varken bayrak yarışının sürdürülebilirliğinden endişe ediyor musunuz?” diye sordum. “Yaramızı deştiniz” dedi.

Gençlerin yurtdışına çıkma ve orada hayat kurma heveslerinin giderek daha da artması, TEV Başkanı ve yönetim kurulunun her toplantıda konuştukları birinci meseleymiş. “Bu Türkiye’nin sorunu” diyen Tekbaş kendi lisesinden örnek verdi tabloyu anlatmak için: “Ben İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Her yıl TEV Üstün Başarı Bursu’na lisemden 5-10 kişi müracaat ederdi. Bu yıl maalesef çok az, yok gibi. Neden diye baktık, hepsinin Almanya’ya gittiğini gördük. Bu çok büyük bir mesele.”

Ana neden: Güven

Şükrü Tekbaş’a göre Türkiye’nin içinde bulunduğu dönem, beyin göçüne çok müsait şartlar sunuyor. “Türkiye’nin şartları gençleri maalesef dışarıya itiyor. Biz TEV olarak fırsat eşitliği gözeteden bir topluluğuz. Avrupa’da, Asya’da, Amerika’da proje ortaklarımız var. Ancak bugün bu üstün başarı bursuyla yurtdışında mastır bursu alıp giden öğrencilerin tekrar dönüp dönmeyecekleri, en kritik soru. Maalesef varsayımlar üzerine hareket edemeyiz. Çocuk bugün döneceğim dese de daha sonra fikri değişirse caydırıcı olmak kolay değil” diyen Tekbaş, şartları düzeltip bu parlak gençlerin dönmelerini sağlamak üzere kafa yormak gerektiğini düşünüyor.

Sohbetimizde bunu şöyle dile getirdi: “O çocukların Türkiye’ye kendilerine, ailelerine faydalı olmalarını bekliyoruz. İnsanlığa faydalı olmalarını bekliyoruz. Gidenler de Türkiye’yi temsil ediyorlar, gurur duymamız gerekir, ama arzumuz; bu gençlerin öncelikle Türkiye’ye dönmeleri. Yapacaklarını kendi ülkelerinde yapmaları. Bu mesele üniversiteleri aşan bir konu. Bu çocukların kendilerini güvende hissetmeleri lazım, faydalı olacaklarını hissetmeleri lazım. Bunun için toplumun her kesimine görev düşüyor. Bu iş sadece ekonomiyle de bitmiyor. Türkiye’de kendilerini güvende hissetmeleri lazım. Bir güven eksikliği var ve bunu politikacılar, iş insanları, bürokratlar el birliğiyle, seferberlikle çözmeli.”

Sporcu yeteneklere Team Paribu radarında!

2021’de popüler olmayan branşlarda başarı gösteren sporcuların görünür kılınması için kurulan Team Paribu, 2022 projelerini açıkladı. Milli voleybolcu Eda Erdem’in liderliğindeki ekibe bu yıl üç sporcu daha eklendi.

Program kapsamında hayata geçirilen projelerden biri Team Paribu Mentor. Ekipteki her sporcu, kendi branşlarından üç sporcuya mentorluk yapacak. İkinci proje olan Team Paribu, Atölye’de ise profesyonel sporcular antrenman ve hazırlık süreçlerini spor meraklılarıyla paylaşacak. Sporcuların branşları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla herkese açık atölyeler düzenlenecek.

Son proje ise İhtiyaç Haritası işbirliğinde hayata geçiriliyor. Şubat ayı itibarıyla İhtiyaç Haritası'nda bulunan 3 bini aşkın ihtiyaç kaleminin yüzde 11’inin spor malzemesi olduğu gerçeğinden yola çıkan iki kuruluş, Team Paribu Seninle projesini başlattı. Proje ile yıl boyunca gençlerin spora erişiminin önünde engel yaratan ihtiyaçların tamamının karşılanması hedefleniyor.