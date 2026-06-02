TFRS 17: Rakamların ötesinde bir dönüşüm

Son birkaç yıldır sektör medyasında, SED­DK duyurularında ve mevzuat yayınla­rında en sık duyduğumuz kavramlardan bi­ri TFRS 17 oldu. Ancak bu standart yalnızca muhasebe sistemini değil, sigortacılığın ba­kış açısını değiştiriyor. IFRS 17 ile birlikte dünya sigorta sektörü, küresel finans siste­miyle aynı dili konuşmaya başlıyor.

Sektörde “sigortacılığın gördüğü en büyük muhasebe devrimi” olarak anılmasının ne­deni de bu. Çünkü TFRS 17 sadece rakamla­rın nasıl raporlanacağını değil; riskin nasıl ölçüleceğini, kârın ne zaman gerçekten ka­zanılmış sayılacağını ve şirketlerin finansal dayanıklılığının nasıl görünür hale geleceği­ni yeniden tanımlıyor.

Türk sigorta sektörü de bu dönüşümü dünya ile eş zamanlı yaşa­yan pazarlardan biri oldu. Bu süreçte SED­DK’nın uygulama takvimi ve geçiş sürecine yönelik yaklaşımı dikkat çekti. Şirketlere ta­nınan kontrollü geçiş süreci, sektörün ulus­lararası raporlama standartlarına uyum ka­pasitesini güçlendirdi.

Bugüne kadar kullanılan TFRS 4 yapısın­da, gelir öne çekilebiliyor, uzun vadeli risk­lerin etkisi ise aynı ölçüde görünmeyebili­yordu. TFRS 17’nin “Kârı peşin yazma; riski üstlendikçe kazan.” yaklaşımıyla birlikte bi­lanço daha gerçekçi bir finansal sağlık gös­tergesine dönüşüyor.

Sigortalı için ne ifade ediyor?

Sigortalı için bu dönüşüm, sigorta şirket­lerinin finansal gücünü daha net okuyabil­mek anlamına geliyor. CSM ile gelecekte­ki kârlılık, nakit akışı bazlı karşılıklarla ha­sar ödeme kapasitesi ve risk düzeltmeleriyle şirketlerin dayanıklılığı artık daha görünür hale geliyor. Yanlış fiyatlanan risklerin “ile­ride toparlarız” anlayışıyla ötelenmesi zor­laşıyor; zarar varsa bilanço bunu daha erken göstermeye başlıyor.

İlk etapta bazı şirketlerde kârlılığın düş­tüğü algısı oluşsa da bu durum aynı zaman­da sürdürülebilir olmayan iş modellerinin ayıklanmasını, daha doğru fiyatlama yapan ve risk seçimini daha disiplinli yöneten şir­ketlerin öne çıkmasını sağlayacak. Sigor­tacılık da yalnızca poliçe düzenleyen değil; risk azaltma önerileri sunan, danışmanlık rolü daha güçlü bir yapıya evrilecek.

Kritik boyut- İtibar

TFRS 17’nin bir diğer kritik boyutu ise uluslararası itibar. Rating kuruluşları yal­nızca şirketlerin bilanço büyüklüğüne değil, bu bilançoların ne kadar şeffaf, karşılaştırı­labilir ve sürdürülebilir olduğuna da bakı­yor. Bu nedenle TFRS 17’ye uyum, uluslara­rası derecelendirme dünyasında adeta bir “güven vizesi” işlevi görüyor.

Türk sigorta şirketleri küresel ratinglerini güçlendirdikçe, büyük ölçekli projelerde yal­nızca kapasite sağlayan değil, doğrudan ana sigortacı olarak daha güçlü rol alabilecek. Bu da prim üretiminin daha büyük bölümünün ülke içinde kalması anlamına geliyor. Önü­müzdeki dönemde sigorta ihracatı da önem­li büyüme alanlarından biri olacak İstanbul Finans Merkezi hedefleri açısından bakıldı­ğında ise TFRS 17 artık yalnızca teknik bir muhasebe standardı değil; Türkiye’nin fi­nansal güvenilirliği açısından stratejik bir altyapı dönüşümü niteliği taşıyor.

Kariyerde dünya pasaportu

En sessiz ama en değerli dönüşüm insan kaynağında yaşanacak. Gemi inşaatından enerji projelerine, siber güvenlikten havacı­lığa kadar farklı alanlarda uzmanlaşan risk mühendisleri, underwriter’lar ve aktüerler artık yalnızca hesap yapan değil; sermaye, risk ve büyüme kararlarını yönlendiren glo­bal stratejik oyunculara dönüşecek.

SEDDK’nın teknik ve finans alanında ay­rı IFRS 17 uzmanı istihdamına yönelik yak­laşımı ve bu amaçla TSEV iş birliğiyle baş­latılan sertifika programları da dönüşümün insan kaynağı boyutunun artık resmi olarak kabul edildiğini gösteriyor.

İlk bakışta tek­nik bir dönüşüm gibi görünen TFRS 17’ye geçiş, aslında sektörün yalnızca muhasebe düzenini değil; itibarını, insan kaynağını ve küresel iddiasını yeniden şekillendiriyor. Türkiye sigorta sektörü artık yalnızca kural­lara uyum sağlayan değil, dünya ile aynı di­li konuşan daha güçlü bir oyuncuya dönü­şüyor. Bu dönüşümün kazananı ise yalnızca sektör değil; küresel ölçekte çalışabilen genç nesil yetenekler de olacak.