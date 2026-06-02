TFRS 17: Rakamların ötesinde bir dönüşüm
Son birkaç yıldır sektör medyasında, SEDDK duyurularında ve mevzuat yayınlarında en sık duyduğumuz kavramlardan biri TFRS 17 oldu. Ancak bu standart yalnızca muhasebe sistemini değil, sigortacılığın bakış açısını değiştiriyor. IFRS 17 ile birlikte dünya sigorta sektörü, küresel finans sistemiyle aynı dili konuşmaya başlıyor.
Sektörde “sigortacılığın gördüğü en büyük muhasebe devrimi” olarak anılmasının nedeni de bu. Çünkü TFRS 17 sadece rakamların nasıl raporlanacağını değil; riskin nasıl ölçüleceğini, kârın ne zaman gerçekten kazanılmış sayılacağını ve şirketlerin finansal dayanıklılığının nasıl görünür hale geleceğini yeniden tanımlıyor.
Türk sigorta sektörü de bu dönüşümü dünya ile eş zamanlı yaşayan pazarlardan biri oldu. Bu süreçte SEDDK’nın uygulama takvimi ve geçiş sürecine yönelik yaklaşımı dikkat çekti. Şirketlere tanınan kontrollü geçiş süreci, sektörün uluslararası raporlama standartlarına uyum kapasitesini güçlendirdi.
Bugüne kadar kullanılan TFRS 4 yapısında, gelir öne çekilebiliyor, uzun vadeli risklerin etkisi ise aynı ölçüde görünmeyebiliyordu. TFRS 17’nin “Kârı peşin yazma; riski üstlendikçe kazan.” yaklaşımıyla birlikte bilanço daha gerçekçi bir finansal sağlık göstergesine dönüşüyor.
Sigortalı için ne ifade ediyor?
Sigortalı için bu dönüşüm, sigorta şirketlerinin finansal gücünü daha net okuyabilmek anlamına geliyor. CSM ile gelecekteki kârlılık, nakit akışı bazlı karşılıklarla hasar ödeme kapasitesi ve risk düzeltmeleriyle şirketlerin dayanıklılığı artık daha görünür hale geliyor. Yanlış fiyatlanan risklerin “ileride toparlarız” anlayışıyla ötelenmesi zorlaşıyor; zarar varsa bilanço bunu daha erken göstermeye başlıyor.
İlk etapta bazı şirketlerde kârlılığın düştüğü algısı oluşsa da bu durum aynı zamanda sürdürülebilir olmayan iş modellerinin ayıklanmasını, daha doğru fiyatlama yapan ve risk seçimini daha disiplinli yöneten şirketlerin öne çıkmasını sağlayacak. Sigortacılık da yalnızca poliçe düzenleyen değil; risk azaltma önerileri sunan, danışmanlık rolü daha güçlü bir yapıya evrilecek.
Kritik boyut- İtibar
TFRS 17’nin bir diğer kritik boyutu ise uluslararası itibar. Rating kuruluşları yalnızca şirketlerin bilanço büyüklüğüne değil, bu bilançoların ne kadar şeffaf, karşılaştırılabilir ve sürdürülebilir olduğuna da bakıyor. Bu nedenle TFRS 17’ye uyum, uluslararası derecelendirme dünyasında adeta bir “güven vizesi” işlevi görüyor.
Türk sigorta şirketleri küresel ratinglerini güçlendirdikçe, büyük ölçekli projelerde yalnızca kapasite sağlayan değil, doğrudan ana sigortacı olarak daha güçlü rol alabilecek. Bu da prim üretiminin daha büyük bölümünün ülke içinde kalması anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde sigorta ihracatı da önemli büyüme alanlarından biri olacak İstanbul Finans Merkezi hedefleri açısından bakıldığında ise TFRS 17 artık yalnızca teknik bir muhasebe standardı değil; Türkiye’nin finansal güvenilirliği açısından stratejik bir altyapı dönüşümü niteliği taşıyor.
Kariyerde dünya pasaportu
En sessiz ama en değerli dönüşüm insan kaynağında yaşanacak. Gemi inşaatından enerji projelerine, siber güvenlikten havacılığa kadar farklı alanlarda uzmanlaşan risk mühendisleri, underwriter’lar ve aktüerler artık yalnızca hesap yapan değil; sermaye, risk ve büyüme kararlarını yönlendiren global stratejik oyunculara dönüşecek.
SEDDK’nın teknik ve finans alanında ayrı IFRS 17 uzmanı istihdamına yönelik yaklaşımı ve bu amaçla TSEV iş birliğiyle başlatılan sertifika programları da dönüşümün insan kaynağı boyutunun artık resmi olarak kabul edildiğini gösteriyor.
İlk bakışta teknik bir dönüşüm gibi görünen TFRS 17’ye geçiş, aslında sektörün yalnızca muhasebe düzenini değil; itibarını, insan kaynağını ve küresel iddiasını yeniden şekillendiriyor. Türkiye sigorta sektörü artık yalnızca kurallara uyum sağlayan değil, dünya ile aynı dili konuşan daha güçlü bir oyuncuya dönüşüyor. Bu dönüşümün kazananı ise yalnızca sektör değil; küresel ölçekte çalışabilen genç nesil yetenekler de olacak.
